Costa Rica: Trasladaron al CACCO a nueve reclusos identificados por difundir un video desde La Reforma

La Policía Penitenciaria realizó requisas en el módulo donde se grabó y difundió el video en redes sociales. (Cortesía: Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica)

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Nueve privados de libertad que participaron en la grabación y difusión de un video dentro de un módulo del complejo penitenciario La Reforma fueron trasladados al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), informó este miércoles el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica.

La medida se aplicó luego de que la Policía Penitenciaria identificara a los involucrados en la publicación, que también incluyó otros contenidos difundidos en redes sociales.

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Según la información oficial, los funcionarios ubicaron al grupo de hombres que aparecieron en las imágenes y ejecutaron requisas en el módulo donde se registró la grabación.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron diferentes elementos como: armas punzocortantes, un teléfono celular, tres pipas, una extensión eléctrica artesanal y otros objetos. La presencia del teléfono forma parte de los elementos bajo revisión, debido a que el video llegó a circular en plataformas digitales desde el interior del centro penal.

El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica trasladó a nueve reclusos de La Reforma al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado. (Cortesía: Ministerio de Justicia y paz/Diario Extra)

A su vez, la cartera de Justicia indicó que el traslado de los reclusos al CACCO se produjo tras la identificación de todos los participantes. El centro de alta contención forma parte de la estrategia de seguridad penitenciaria destinada a separar a personas privadas de libertad consideradas de mayor riesgo o vinculadas con hechos que comprometan el control dentro de las cárceles.

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En el material publicado, los reclusos pidieron diversas comodidades sobre sus condiciones de permanencia bajo prisión. El caso cobró notoriedad después de que varios reclusos difundieran un video en el que cuestionaron las políticas penitenciarias del Gobierno y las disposiciones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Paz. A su vez, los privados de libertad afirmaron que las autoridades priorizan restricciones y prohibiciones que, según sostienen, limitan sus derechos, en vez de atender otras necesidades del país.

De igual manera, los reclusos hicieron un llamado con exigencias para que se destinen recursos a la construcción de megaescuelas, canchas de fútbol, carreteras y otras obras públicas para su reinserción. El contenido fue grabado dentro de un módulo de La Reforma, uno de los principales complejos penitenciarios del país centroamericano.

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La requisa detectó armas y artículos no autorizados

A su vez, los agentes penitenciarios incautaron pipas y una extensión eléctrica artesanal en la revisión del recinto carcelario. (Cortesía: Ministerio de Defensa y Justicia/Diario Extra)

De acuerdo con la información citada por el medio Noticias Trivisión, las autoridades incautaron 26 armas punzocortantes y el celular, los agentes encontraron tres pipas, una extensión eléctrica elaborada de forma artesanal y otros objetos no autorizados dentro del módulo.

La detección de estos elementos motivó una intervención de la Policía Penitenciaria, que concentró sus acciones en la identificación de las personas que participaron en el material audiovisual y en la revisión de sus espacios de permanencia. Las autoridades trasladaron a los nueve hombres al CACCO una vez finalizado el operativo.

El caso se conoció en medio de la puesta en marcha del centro de alta contención. Los traslados de población penitenciaria al CACCO comenzaron el pasado lunes 26 de octubre, cuando las autoridades costarricenses enviaron a los primeros 123 privados de libertad. Entre ellos había personas consideradas de alta peligrosidad y sospechosos del homicidio del policía Gerson Rosales Cascante.

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