Donald Trump pidió a Elon Musk que retire las restricciones de velocidad de Starlink en Ucrania

Donald Trump solicitó a Elon Musk el levantamiento de las restricciones de velocidad impuestas al sistema Starlink en Ucrania. (EFE/EPA/MARIA SENOVILLA)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a Elon Musk que levantara las restricciones de velocidad impuestas al sistema de internet satelital Starlink de uso militar en Ucrania, según confirmaron funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal. El propio dueño de SpaceX había ordenado la limitación, que desde hace días afecta la capacidad defensiva ucraniana en el frente de batalla.

El sistema comenzó a funcionar con mayor normalidad el jueves, poco después de la conversación telefónica entre ambos, de acuerdo con fuentes estadounidenses y ucranianas citadas por el medio. Algunos funcionarios de Ucrania precisaron que el servicio no recuperó su funcionalidad plena, aunque sí opera a velocidades superiores a las que regían bajo el límite impuesto.

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Trump le manifestó a Musk su frustración porque las velocidades de los drones permanecían restringidas a alrededor de 160 km/h, de acuerdo con los funcionarios consultados por el diario. Esa limitación dejó inoperantes a algunos de los drones ofensivos e interceptores ucranianos frente a los ataques rusos.

El límite de velocidad fijado en 160 kilómetros por hora dejó fuera de operación a drones ofensivos e interceptores ucranianos frente a los ataques rusos. (REUTERS/Lisi Niesner/File Photo)

La llamada entre el presidente y el empresario se produjo después de que el propio Wall Street Journal revelara que Musk había ordenado la desaceleración del sistema. SpaceX y la Casa Blanca ofrecen versiones distintas sobre si el hombre más rico del mundo actuó por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de la administración.

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Trump les transmitió a sus asesores y aliados durante esta semana su intención de revertir la restricción sobre Starlink, el sistema satelital que las fuerzas ucranianas utilizan para defenderse a lo largo de la línea del frente de los ataques de Rusia, señalaron los funcionarios.

Michael Kofman, experto en el conflicto del Carnegie Endowment for International Peace, afirmó: “La eliminación del límite de restricción hará mucho para habilitar las capacidades de ataque de Ucrania a profundidades operativas y su esfuerzo actual por escalar el despliegue de interceptores a reacción”. Kofman agregó que, según le transmitieron unidades militares ucranianas, las primeras pruebas sugieren que el sistema está funcionando de manera más regular.

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El servicio satelital Starlink registró una recuperación parcial tras la conversación telefónica entre Donald Trump y Elon Musk.

Musk, SpaceX y la Embajada de Ucrania en Washington no respondieron de inmediato a los pedidos de comentarios formulados por el diario.

Ucrania utiliza Starshield para sus comunicaciones en el campo de batalla, para ataques de medio alcance en territorio ocupado por Rusia y para sus drones interceptores. También emplea el sistema satelital civil Starlink, desarrollado paralelamente por SpaceX.

Las relaciones entre Washington y Kiev se han vuelto cada vez más tensas en los últimos días, después de que Trump pidiera la sustitución del presidente ucraniano, Zelensky, a raíz de que este criticara un acuerdo estadounidense que permite una mayor entrada de diésel ruso en los mercados globales.

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La Casa Blanca remitió al Wall Street Journal a las declaraciones recientes de Trump, en las que negó haberle pedido a Musk que restringiera las velocidades de Starlink o conocer quién dio esa orden. El propio medio había informado previamente que Trump y Musk habían hablado sobre Ucrania y Starlink el mismo día en que la desaceleración se hizo pública.