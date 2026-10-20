Policía de Costa Rica decomisó más de 2,400 medicamentos durante operativos en el centro de San José

La Fuerza Pública de Costa Rica decomisó un total de 2.407 medicamentos durante dos intervenciones realizadas en el centro de San José. Crédito: MSP

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La Fuerza Pública de Costa Rica decomisó un total de 2,407 medicamentos durante dos intervenciones policiales realizadas en el distrito Hospital, en el centro de San José, como parte de los recorridos preventivos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana y detectar posibles actividades ilícitas.

Los procedimientos permitieron localizar una importante cantidad de productos farmacéuticos de distintas presentaciones, entre ellos pastillas, cápsulas, cremas, lociones, ampollas, pomadas y frascos.

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De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los decomisos se efectuaron en dos operativos independientes, ambos desarrollados por oficiales destacados en la capital.

Un bolso oculto entre arbustos contenía 1,758 medicamentos

El primero de los hallazgos ocurrió durante un recorrido preventivo realizado por funcionarios policiales en las inmediaciones del parque La Merced, uno de los espacios públicos ubicados en el centro de San José.

Mientras patrullaban la zona, los uniformados observaron un bolso oculto entre unos arbustos, situación que llamó su atención y motivó una inspección.

Al revisar su contenido, encontraron 1.758 medicamentos de diferentes tipos y presentaciones, entre ellos cremas, lociones, ampollas, pastillas, cápsulas y frascos.

Ante el hallazgo, los oficiales procedieron con el decomiso de la totalidad de los productos.

Los operativos forman parte de las acciones de vigilancia y prevención del delito que desarrolla la Fuerza Pública en distintos sectores de la capital costarricense. Crédito: MSP

Mujer fue abordada con otros 649 medicamentos

La segunda intervención se desarrolló también en el distrito Hospital, cuando los policías observaron a una mujer que mostró un comportamiento inusual al percatarse de la presencia de los uniformados.

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Esta situación motivó que los agentes la abordaran para verificar lo que ocurría.

Durante la intervención, la mujer mostró una bolsa en cuyo interior llevaba 649 medicamentos, principalmente pastillas y pomadas, que fueron decomisados por los oficiales.

Con este segundo procedimiento, la cantidad total de productos farmacéuticos retirados durante ambas intervenciones ascendió a 2.407 unidades, según el balance oficial.

Entre los productos decomisados se encontraban cremas, lociones, ampollas, pastillas, cápsulas, frascos y pomadas, según el reporte policial. Crédito: MSP

Vigilancia policial en el centro de la capital

Los dos operativos forman parte de las acciones de vigilancia que desarrolla la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública en diferentes sectores de San José, especialmente mediante recorridos preventivos y abordajes policiales.

El objetivo de estas intervenciones es fortalecer la seguridad ciudadana, detectar situaciones irregulares y prevenir posibles actividades ilícitas en espacios públicos y zonas de alta circulación de personas.

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El decomiso también pone de relieve la importancia de verificar el origen y las condiciones de almacenamiento de los productos farmacéuticos, debido a que factores como la exposición al calor, la humedad o una conservación inadecuada pueden comprometer su calidad y seguridad.

Asimismo, la comercialización de medicamentos debe cumplir con las disposiciones sanitarias vigentes en Costa Rica, incluidas las relacionadas con el registro, almacenamiento y venta de productos sujetos a regulación.

Por ahora, las autoridades únicamente confirmaron el decomiso de las 2.407 unidades, sin detallar si los productos serán sometidos a una revisión sanitaria posterior o si alguna de las intervenciones dará lugar a una investigación judicial.

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Las acciones policiales continuarán como parte de los esfuerzos preventivos desplegados en distintos puntos de la capital costarricense, en una problemática que ya se ha repetido en múltiples ocasiones en la capital costarricense y que un mal manejo de estos medicamentos puede poner en riesgo la salud de la población.