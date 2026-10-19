El cáncer de mama también afecta a hombres: 70 pacientes murieron en Costa Rica en cinco años

El cáncer de mama causó la muerte de 70 hombres en Costa Rica entre los años 2021 y 2025. (Foto: 20 minutos)

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El cáncer de mama también afecta a hombres en Costa Rica, donde 70 pacientes murieron por esta enfermedad entre 2021 y 2025. Aunque representan una fracción reducida de las defunciones por tumores malignos de mama, los casos suelen detectarse tarde por la persistencia de la idea de que se trata de una enfermedad exclusivamente femenina.

Los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos consignaron 8,237 muertes por cáncer de mama en ese período. Del total, 8,167 correspondieron a mujeres y 70 a hombres, lo que equivale a un promedio de 14 fallecimientos masculinos por año.

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Un bulto sin dolor también requiere consulta médica

El cáncer de mama puede aparecer en hombres y una masa nueva en el pecho debe ser evaluada por un profesional, incluso si no causa dolor ni existen antecedentes familiares. La demora en la consulta puede permitir que el tumor avance antes de que se confirme el diagnóstico y se inicie un tratamiento.

El ginecólogo y docente de la Escuela de Medicina y Cirugía de la Universidad Hispanoamericana, Yader Sandoval, advirtió, a El Observador, que el desconocimiento constituye una barrera para detectar la enfermedad a tiempo.

La presencia de un bulto en el pecho requiere valoración médica, aun ante la ausencia de dolor o de antecedentes familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama y desconocerlo puede retrasar el diagnóstico”, dijo Sandoval.

El especialista remarcó que la ausencia de dolor no permite descartar la presencia de un tumor maligno. También señaló que esperar a que una alteración desaparezca por sí sola puede postergar una valoración necesaria.

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“Un bulto en el pecho, aunque no duela, necesita valoración médica”, sostuvo el médico.

La baja frecuencia de la enfermedad puede llevar a atribuir una alteración a una infección u otra causa benigna. Esa percepción también puede generar una falsa seguridad entre quienes no tienen familiares con antecedentes de cáncer de mama.

La ausencia de antecedentes familiares no elimina la posibilidad de desarrollar un tumor. La presencia de familiares afectados sí puede aumentar el riesgo, pero no constituye una condición indispensable para que aparezca la enfermedad.

Los casos masculinos llegan con mayor frecuencia en etapas avanzadas

El menor volumen de tejido mamario en los hombres propicia que el tumor alcance la piel o el pezón con poco crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hombres poseen menos tejido mamario que las mujeres. Esa característica puede facilitar que una masa sea palpable, aunque también implica que el tumor puede alcanzar la piel, el pezón o estructuras profundas con un crecimiento menor.

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La doctora Marny Ramos, integrante del Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social, explicó a El Observador que los pacientes masculinos suelen acudir tarde a los servicios de salud.

“En los varones, que son muy pocos casos comparados con las mujeres, el diagnóstico suele retrasarse porque asisten tardíamente a consultar”, indicó Ramos.

La oncóloga Kathryn Ruddy, del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic, afirmó que una proporción mayor de los cánceres de mama en hombres se identifica en los estadios dos, tres y cuatro.

En las mujeres, la detección resulta más habitual durante las etapas cero y uno. La diferencia no implica que el cáncer masculino tenga una agresividad propia superior.

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Ruddy aclaró que el pronóstico no empeora solo por tratarse de un paciente hombre. “Cuando se detecta en el mismo estadio, el pronóstico no es peor que el del cáncer de mama en una mujer”, explicó la oncóloga.

La evaluación puede incluir mamografía, ultrasonido y biopsia

Ante un hallazgo sospechoso, los médicos pueden indicar una mamografía, un ultrasonido o una biopsia. Este último procedimiento permite determinar si existen células cancerosas.

El aumento de volumen en el pecho tampoco confirma por sí solo un diagnóstico de cáncer. La evaluación clínica busca establecer el origen de ese cambio y definir los estudios que correspondan.

Los pacientes masculinos reciben diagnósticos en etapas avanzadas debido a la demora en acudir a los centros de salud. (Laboratorio Bioclinic)

Las mamografías de rutina no se recomiendan para todos los hombres que no presentan síntomas. La indicación difiere de los programas de tamizaje destinados a mujeres que reúnen los criterios establecidos.

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La aparición de un cambio nuevo en el pecho es el motivo que debe impulsar la consulta. Entre las señales que ameritan atención figuran una masa, modificaciones en el pezón o alteraciones de la piel.

El tratamiento depende de las características y del estadio del tumor

El abordaje terapéutico en hombres es prácticamente igual al que reciben las mujeres. Las opciones pueden incluir cirugía, quimioterapia y radioterapia, según el estadio y las condiciones particulares del cáncer.

Ramos detalló que, cuando se requiere una operación, los especialistas pueden realizar una mastectomía junto con un procedimiento de ganglio centinela en la axila.

Mayo Clinic también contempla la tumorectomía para algunos pacientes. Esa cirugía permite extirpar solo una parte de la mama.

La detección temprana modifica las perspectivas de los pacientes. Sandoval indicó que la supervivencia relativa a cinco años se acerca al 97% cuando el cáncer de mama permanece localizado.

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El avance de los síntomas disminuye las posibilidades de identificar la enfermedad en una fase inicial. Por ese motivo, los especialistas insisten en no ignorar una alteración nueva, aun si no produce dolor.

A escala global, Globocan estimó 2.43 millones de nuevos diagnósticos de cáncer de mama y 693,660 muertes durante 2024, al considerar a mujeres y hombres. La enfermedad ocupó el segundo lugar entre los tipos de cáncer con más casos y el cuarto entre los que provocaron más fallecimientos.