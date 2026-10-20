Estadounidense fue asesinado con el vaso de una licuadora en Costa Rica: la principal sospechosa continúa en fuga

Marc Walter Fleming, empresario estadounidense radicado en Costa Rica, fue encontrado sin vida el 27 de septiembre de 2026 en su apartamento de Playas del Coco, Guanacaste.

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El asesinato del empresario estadounidense Marc Walter Fleming, ocurrido el pasado 27 de septiembre de 2026 en un exclusivo condominio de Playas del Coco, Guanacaste, continúa bajo investigación en Costa Rica, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene la búsqueda de una joven de 22 años, de apellido Ortiz, identificada como la principal sospechosa del crimen.

El caso adquirió mayor relevancia después de que las autoridades confirmaran que el extranjero habría sido atacado con el vaso de vidrio de una licuadora, objeto utilizado presuntamente para propinarle múltiples golpes en la cabeza hasta provocarle la muerte.

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Las investigaciones llevaron a los agentes judiciales hasta Desamparados, San José, donde el pasado viernes 16 de octubre realizaron dos allanamientos. Aunque consiguieron detener a una mujer sospechosa de colaborar en la huida, la presunta autora material no fue localizada.

Las últimas dos horas con vida del estadounidense

Según la reconstrucción del OIJ, el homicidio ocurrió la tarde del domingo 27 de septiembre, alrededor de las 4:50 p. m., cuando Fleming ingresó a su apartamento, ubicado en el sexto piso de un condominio de lujo, acompañado por una joven.

El empresario llegó al complejo residencial a bordo de un vehículo Ford, mientras que las cámaras de seguridad registraron la presencia de la mujer, descrita como de contextura delgada, cabello negro y aproximadamente 1,60 metros de estatura.

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Ambos permanecieron dentro del inmueble durante cerca de dos horas. Posteriormente, los sistemas de videovigilancia captaron a la joven cuando abandonaba sola el edificio.

El cuerpo del estadounidense fue localizado posteriormente con graves lesiones en la cabeza, compatibles con una agresión violenta. Los investigadores consideran que la mujer utilizó el recipiente de una licuadora para golpearlo.

Otro elemento que llamó la atención de las autoridades fue el testimonio de vecinos que aseguraron haber escuchado gritos provenientes del apartamento.

Estas declaraciones, junto con los registros de seguridad y los indicios recopilados en la escena, forman parte de la investigación para determinar cómo ocurrió el homicidio y cuál fue su motivación.

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Una joven de apellido Ortiz, de 22 años, figura como la principal sospechosa del homicidio y permanece en fuga, según la información divulgada por el OIJ.

Las tarjetas de crédito revelaron el recorrido de las sospechosas

Uno de los principales avances de la investigación surgió del rastreo de las tarjetas bancarias de Fleming, que habrían sido sustraídas y utilizadas después de su muerte.

Los movimientos financieros permitieron identificar compras en supermercados de Playas del Coco y Brasilito, además del pago de hospedaje en un hotel de Playa Flamingo.

Las pesquisas también identificaron una parada en Abangares, donde presuntamente se adquirieron alimentos mientras las mujeres se dirigían hacia el Valle Central.

Las autoridades obtuvieron grabaciones de cámaras de vigilancia en establecimientos comerciales, un cajero automático y otros puntos del recorrido.

Estos elementos permitieron reconstruir parte de los movimientos de las investigadas después del crimen.

El robo de las tarjetas y su posterior utilización figuran entre las principales hipótesis relacionadas con el posible móvil del asesinato, aunque todavía no existe una conclusión judicial definitiva.

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Detienen a una presunta colaboradora, pero la sospechosa principal escapa

El 16 de octubre, agentes del OIJ y representantes de la Fiscalía ejecutaron dos allanamientos desde las 5:00 a. m. en distintos sectores de Desamparados.

El primero permitió detener a Roxana Zeledón Abarca, investigada por presuntamente haber recogido a Ortiz en un vehículo después del homicidio y facilitar su traslado hacia San José.

La detención ocurrió en el condominio Nova, en San Miguel de Desamparados.

Según las autoridades, Zeledón también habría acompañado a la principal sospechosa durante las transacciones realizadas con las tarjetas del estadounidense.

Sin embargo, en una segunda vivienda allanada en La Capri, donde presuntamente residía Ortiz, los agentes judiciales no consiguieron ubicarla.

La búsqueda se concentró entonces en identificar su paradero y recopilar nuevos indicios que permitan esclarecer la participación de ambas mujeres.

Durante los operativos, los investigadores también buscaron prendas de vestir, tarjetas bancarias y otros elementos de interés para la causa penal.

Las cámaras de seguridad captaron a la sospechosa cuando abandonaba el condominio donde fue asesinado el estadounidense, después de permanecer aproximadamente dos horas en el inmueble.

PANI intervino tras la detención de una de las investigadas

La captura de Zeledón también provocó la intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), debido a que se encontraba con su hija menor de edad al momento del allanamiento.

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La institución asumió temporalmente el cuidado de la niña e inició una valoración de familiares cercanos para determinar quién podría hacerse responsable de ella.

Mientras tanto, la mujer detenida quedó a disposición de las autoridades judiciales para determinar su situación procesal.

¿Quién era Marc Walter Fleming?

Fleming era un empresario retirado originario de California, Estados Unidos, vinculado con actividades empresariales y con una larga relación con Costa Rica.

Era aficionado al surf y la pesca deportiva, actividades que lo acercaron a diferentes comunidades de Guanacaste.

El estadounidense era conocido por vecinos y comerciantes de Playas del Coco, quienes lo describieron como una persona sociable y amable.

Los registros migratorios también indican que Fleming salió de Costa Rica el 21 de septiembre y regresó el 24 de septiembre, apenas tres días antes de su muerte.

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Un crimen con repercusión internacional

El homicidio trascendió las fronteras costarricenses y fue difundido por medios estadounidenses y británicos como Fox News, New York Post y Daily Mail.

Las publicaciones internacionales reprodujeron fotografías de la sospechosa difundidas por el OIJ y detalles de la investigación.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para obtener información que permitaMa localizar a Ortiz, cuya búsqueda continúa según los últimos reportes nacionales consultados.

Cualquier información puede comunicarse confidencialmente mediante la línea 800-8000-645 del OIJ.

El caso permanece abierto y las responsabilidades penales de las investigadas deberán establecerse en los tribunales, mientras las autoridades intentan esclarecer completamente las circunstancias del asesinato.

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