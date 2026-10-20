Costa Rica

Estadounidense fue asesinado con el vaso de una licuadora en Costa Rica: la principal sospechosa continúa en fuga

Una joven de 22 años es buscada por las autoridades tras el homicidio de Marc Walter Fleming en un exclusivo condominio de Guanacaste. Otra mujer fue detenida por presuntamente ayudarla a escapar y utilizar las tarjetas bancarias de la víctima

Marc Walter Fleming, empresario estadounidense radicado en Costa Rica, fue encontrado sin vida el 27 de septiembre de 2026 en su apartamento de Playas del Coco, Guanacaste.
Marc Walter Fleming, empresario estadounidense radicado en Costa Rica, fue encontrado sin vida el 27 de septiembre de 2026 en su apartamento de Playas del Coco, Guanacaste.
Guardar

El asesinato del empresario estadounidense Marc Walter Fleming, ocurrido el pasado 27 de septiembre de 2026 en un exclusivo condominio de Playas del Coco, Guanacaste, continúa bajo investigación en Costa Rica, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene la búsqueda de una joven de 22 años, de apellido Ortiz, identificada como la principal sospechosa del crimen.

El caso adquirió mayor relevancia después de que las autoridades confirmaran que el extranjero habría sido atacado con el vaso de vidrio de una licuadora, objeto utilizado presuntamente para propinarle múltiples golpes en la cabeza hasta provocarle la muerte.

PUBLICIDAD

Las investigaciones llevaron a los agentes judiciales hasta Desamparados, San José, donde el pasado viernes 16 de octubre realizaron dos allanamientos. Aunque consiguieron detener a una mujer sospechosa de colaborar en la huida, la presunta autora material no fue localizada.

Las últimas dos horas con vida del estadounidense

Según la reconstrucción del OIJ, el homicidio ocurrió la tarde del domingo 27 de septiembre, alrededor de las 4:50 p. m., cuando Fleming ingresó a su apartamento, ubicado en el sexto piso de un condominio de lujo, acompañado por una joven.

El empresario llegó al complejo residencial a bordo de un vehículo Ford, mientras que las cámaras de seguridad registraron la presencia de la mujer, descrita como de contextura delgada, cabello negro y aproximadamente 1,60 metros de estatura.

PUBLICIDAD

Ambos permanecieron dentro del inmueble durante cerca de dos horas. Posteriormente, los sistemas de videovigilancia captaron a la joven cuando abandonaba sola el edificio.

El cuerpo del estadounidense fue localizado posteriormente con graves lesiones en la cabeza, compatibles con una agresión violenta. Los investigadores consideran que la mujer utilizó el recipiente de una licuadora para golpearlo.

Otro elemento que llamó la atención de las autoridades fue el testimonio de vecinos que aseguraron haber escuchado gritos provenientes del apartamento.

Estas declaraciones, junto con los registros de seguridad y los indicios recopilados en la escena, forman parte de la investigación para determinar cómo ocurrió el homicidio y cuál fue su motivación.

Una joven de apellido Ortiz, de 22 años, figura como la principal sospechosa del homicidio y permanece en fuga, según la información divulgada por el OIJ.
Una joven de apellido Ortiz, de 22 años, figura como la principal sospechosa del homicidio y permanece en fuga, según la información divulgada por el OIJ.

Las tarjetas de crédito revelaron el recorrido de las sospechosas

Uno de los principales avances de la investigación surgió del rastreo de las tarjetas bancarias de Fleming, que habrían sido sustraídas y utilizadas después de su muerte.

Los movimientos financieros permitieron identificar compras en supermercados de Playas del Coco y Brasilito, además del pago de hospedaje en un hotel de Playa Flamingo.

Las pesquisas también identificaron una parada en Abangares, donde presuntamente se adquirieron alimentos mientras las mujeres se dirigían hacia el Valle Central.

Las autoridades obtuvieron grabaciones de cámaras de vigilancia en establecimientos comerciales, un cajero automático y otros puntos del recorrido.

Estos elementos permitieron reconstruir parte de los movimientos de las investigadas después del crimen.

El robo de las tarjetas y su posterior utilización figuran entre las principales hipótesis relacionadas con el posible móvil del asesinato, aunque todavía no existe una conclusión judicial definitiva.

Detienen a una presunta colaboradora, pero la sospechosa principal escapa

El 16 de octubre, agentes del OIJ y representantes de la Fiscalía ejecutaron dos allanamientos desde las 5:00 a. m. en distintos sectores de Desamparados.

El primero permitió detener a Roxana Zeledón Abarca, investigada por presuntamente haber recogido a Ortiz en un vehículo después del homicidio y facilitar su traslado hacia San José.

La detención ocurrió en el condominio Nova, en San Miguel de Desamparados.

Según las autoridades, Zeledón también habría acompañado a la principal sospechosa durante las transacciones realizadas con las tarjetas del estadounidense.

Sin embargo, en una segunda vivienda allanada en La Capri, donde presuntamente residía Ortiz, los agentes judiciales no consiguieron ubicarla.

La búsqueda se concentró entonces en identificar su paradero y recopilar nuevos indicios que permitan esclarecer la participación de ambas mujeres.

Durante los operativos, los investigadores también buscaron prendas de vestir, tarjetas bancarias y otros elementos de interés para la causa penal.

Las cámaras de seguridad captaron a la sospechosa cuando abandonaba el condominio donde fue asesinado el estadounidense, después de permanecer aproximadamente dos horas en el inmueble.
Las cámaras de seguridad captaron a la sospechosa cuando abandonaba el condominio donde fue asesinado el estadounidense, después de permanecer aproximadamente dos horas en el inmueble.

PANI intervino tras la detención de una de las investigadas

La captura de Zeledón también provocó la intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), debido a que se encontraba con su hija menor de edad al momento del allanamiento.

La institución asumió temporalmente el cuidado de la niña e inició una valoración de familiares cercanos para determinar quién podría hacerse responsable de ella.

Mientras tanto, la mujer detenida quedó a disposición de las autoridades judiciales para determinar su situación procesal.

¿Quién era Marc Walter Fleming?

Fleming era un empresario retirado originario de California, Estados Unidos, vinculado con actividades empresariales y con una larga relación con Costa Rica.

Era aficionado al surf y la pesca deportiva, actividades que lo acercaron a diferentes comunidades de Guanacaste.

El estadounidense era conocido por vecinos y comerciantes de Playas del Coco, quienes lo describieron como una persona sociable y amable.

Los registros migratorios también indican que Fleming salió de Costa Rica el 21 de septiembre y regresó el 24 de septiembre, apenas tres días antes de su muerte.

Un crimen con repercusión internacional

El homicidio trascendió las fronteras costarricenses y fue difundido por medios estadounidenses y británicos como Fox News, New York Post y Daily Mail.

Las publicaciones internacionales reprodujeron fotografías de la sospechosa difundidas por el OIJ y detalles de la investigación.

Las autoridades mantienen el llamado a la población para obtener información que permitaMa localizar a Ortiz, cuya búsqueda continúa según los últimos reportes nacionales consultados.

Cualquier información puede comunicarse confidencialmente mediante la línea 800-8000-645 del OIJ.

El caso permanece abierto y las responsabilidades penales de las investigadas deberán establecerse en los tribunales, mientras las autoridades intentan esclarecer completamente las circunstancias del asesinato.

Temas Relacionados

Costa RicaFlemingEstados Unidosvaso de licuadoraGuanacastehomicidiofugaOIJ

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica agotó su bono demográfico en 2025 y enfrenta nuevos desafíos para sostener las pensiones y la protección social

Un estudio del Programa Estado de la Nación advierte sobre el envejecimiento de la población y posibles retrocesos en libertad de prensa hacia 2030, aunque destaca los avances del país en educación y protección ambiental

Costa Rica agotó su bono demográfico en 2025 y enfrenta nuevos desafíos para sostener las pensiones y la protección social

El Banco de Alimentos de Costa Rica busca recuperar 50 toneladas adicionales de productos durante octubre y noviembre

La campaña Cero Desperdicio + Sostenibilidad pretende impedir que excedentes aptos terminen como residuos y ampliar el apoyo a población vulnerable, mediante una mayor participación de empresas donantes en el país

El Banco de Alimentos de Costa Rica busca recuperar 50 toneladas adicionales de productos durante octubre y noviembre

Lluvias en Costa Rica dejan 76 incidentes, rescates en ríos crecidos y evacuaciones en Heredia

La Comisión Nacional de Emergencias señaló que San Pablo y San Rafael de Heredia reunieron la mayor cantidad de reportes, mientras los equipos atendían situaciones en Alajuela y San José

Lluvias en Costa Rica dejan 76 incidentes, rescates en ríos crecidos y evacuaciones en Heredia

Costa Rica realizó el primer implante de un electrodo diseñado para aprovechar las vías naturales del corazón

La alternativa apunta a mejorar la sincronía de las contracciones en pacientes que necesitan estimulación cardíaca.

Costa Rica realizó el primer implante de un electrodo diseñado para aprovechar las vías naturales del corazón

Costa Rica suma 2,878 casos de sífilis en el año y enciende las alarmas por contagios en lactantes

El territorio limonense encabeza los indicadores de la enfermedad en el país, lo que motivó a las instituciones médicas a reforzar el tamizaje en gestantes ante el riesgo de contagio a los bebés

Costa Rica suma 2,878 casos de sífilis en el año y enciende las alarmas por contagios en lactantes

TECNO

Hackers vulneraron OpenCode: hicieron compras de hasta USD 1.700 en cuentas de OpenAI, Anthropic y Google

Hackers vulneraron OpenCode: hicieron compras de hasta USD 1.700 en cuentas de OpenAI, Anthropic y Google

Una contraseña guardada en un dispositivo personal detonó el masivo hackeo a las licencias de Florida

Gemini tiene nuevos nombres: así cambian algunas funciones en la IA de Google

GTA 6 aún no sale, pero ya hay estafadores vendiendo versiones falsas por hasta mil dólares

Un fallo expuso instrucciones secretas del chatbot de WhatsApp para evitar a reguladores de privacidad

ENTRETENIMIENTO

Kate Cassidy revela que volvió a tener citas tras la muerte de Liam Payne: “Tengo derecho a volver a ser feliz”

Kate Cassidy revela que volvió a tener citas tras la muerte de Liam Payne: “Tengo derecho a volver a ser feliz”

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

Dylan Sprouse habló sobre el regreso de Barbara Palvin: “Trabajó muchísimo para volver al desfile de Victoria’s Secret”

La gala más importante de los actores de Hollywood distinguirá a Al Pacino en febrero de 2027

Murió Richard Riehle, actor de ‘Office Space’, tras más de cinco décadas de carrera

MUNDO

Donald Trump se mostró abierto a reunirse con Vladimir Putin y Xi Jinping para buscar el fin de la guerra en Ucrania

Donald Trump se mostró abierto a reunirse con Vladimir Putin y Xi Jinping para buscar el fin de la guerra en Ucrania

Confirman en Chile el primer caso de una rana invasora que devora huevos de un sapo nativo

Durante más de 100 años la confundieron con otra ave: identifican una nueva especie de paloma en Filipinas

Se extendía desde los Alpes hasta Kazajistán, pero una fisura logró drenarlo hace casi 7 millones de años: así era el lago más grande del mundo

El primer ministro de Australia dijo que el atropello de la diputada Helen Haines no fue un accidente