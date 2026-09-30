Costa Rica

Autoridades costarricenses detienen en Paso Canoas a panameño buscado por homicidio agravado

La Fuerza Pública capturó al sospechoso en Barrio San Jorge, donde además le decomisó un arma de fuego, municiones, droga y dinero en efectivo

La Fuerza Pública detuvo en Paso Canoas a un ciudadano panameño requerido en su país por homicidio agravado. Crédito: MSP
La Fuerza Pública detuvo en Paso Canoas a un ciudadano panameño requerido en su país por homicidio agravado. Crédito: MSP
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Oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica detuvieron en Paso Canoas, en la zona sur del país, a un hombre de nacionalidad panameña que mantenía una orden de captura vigente en Panamá por el delito de homicidio agravado.

El sospechoso, identificado por las autoridades con el apellido Cortez, fue interceptado en Barrio San Jorge, luego de que agentes policiales observaran su comportamiento y decidieran abordarlo.

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De acuerdo con el reporte oficial, al notar la presencia de los uniformados, el hombre intentó darse a la fuga, por lo que los oficiales iniciaron un seguimiento hasta lograr detenerlo.

Durante el procedimiento, el sospechoso habría opuesto resistencia y, según la información suministrada por las autoridades, provocó lesiones leves a uno de los policías que participó en la intervención.

Tras su captura, los agentes realizaron una revisión y localizaron distintos indicios que quedaron bajo custodia policial.

Entre lo decomisado figuran 207 unidades de fragmentos y 15 puntas de una sustancia que aparenta ser crack, además de USD 60 y ₡7,000 (USD 17) en efectivo.

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Los oficiales también ubicaron una caja con 51 municiones calibre .22, así como un arma de fuego con nueve municiones en el cilindro.

A estos indicios se sumó una munición que habría sido percutada, otra munición calibre 5.56 mm y un pasamontañas.

Entre los indicios había 207 fragmentos y 15 puntas de posible crack, además de USD 60 y ₡7.000. Crédito: MSP
Entre los indicios había 207 fragmentos y 15 puntas de posible crack, además de USD 60 y ₡7.000. Crédito: MSP

Tenía orden de captura en Panamá

El caso tomó mayor relevancia cuando las autoridades costarricenses verificaron la identidad del detenido y determinaron que mantenía una orden de captura en Panamá por homicidio agravado.

Además de ese requerimiento internacional, en Costa Rica el hombre fue detenido como sospechoso de los presuntos delitos de portación ilegal de arma permitida, resistencia y transporte de droga.

La presencia de un ciudadano requerido por la justicia panameña en una zona fronteriza como Paso Canoas vuelve a poner el foco sobre la importancia de los controles policiales en los puntos de tránsito entre ambos países.

Paso Canoas es uno de los principales pasos fronterizos terrestres entre Costa Rica y Panamá, por donde diariamente circulan personas, mercancías y vehículos.

En este tipo de zonas, las autoridades mantienen operativos de control para detectar personas con órdenes judiciales pendientes, tráfico de drogas, portación ilegal de armas y otros delitos asociados con el crimen organizado o el movimiento transfronterizo.

En este caso, la intervención policial se produjo inicialmente por la conducta del sospechoso ante la presencia de los agentes, lo que derivó en una persecución y posterior detención.

El decomiso del arma, las municiones y la presunta droga será ahora parte de la investigación que deberán continuar las autoridades judiciales costarricenses.

El sospechoso, de apellido Cortez, intentó escapar al observar a los oficiales en Barrio San Jorge. Crédito: MSP
El sospechoso, de apellido Cortez, intentó escapar al observar a los oficiales en Barrio San Jorge. Crédito: MSP

Por ahora, las autoridades no han informado si el sospechoso permanecía desde hace algún tiempo en Costa Rica, cuánto tiempo llevaba siendo buscado por las autoridades panameñas ni las circunstancias específicas del homicidio agravado por el que existe la orden de captura.

Tampoco se detalló si ya existe un proceso formal para su eventual entrega a Panamá.

Cortez quedó a disposición de las autoridades judiciales costarricenses, que deberán definir su situación jurídica por los hechos detectados durante el procedimiento en Paso Canoas y coordinar lo correspondiente respecto de la orden de captura internacional.

El caso continúa bajo investigación.

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