Ataques del Gobierno al Poder Judicial generan malestar y valoración negativa de Laura Fernández sube al 25%, según encuesta del CIEP

Laura Fernández mantiene una valoración positiva del 64%, pero las opiniones negativas sobre su gestión aumentaron del 21% al 25% entre mayo y septiembre de 2026.

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Los enfrentamientos y cuestionamientos del Gobierno hacia el Poder Judicial aparecen como la principal acción de la administración de Laura Fernández Delgado que genera malestar entre la población costarricense, según los resultados de la Encuesta de Opinión Pública de septiembre de 2026, elaborada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).

El estudio muestra, además, que aunque la mandataria conserva una valoración positiva del 64%, exactamente el mismo porcentaje registrado en mayo de este año, las opiniones negativas sobre su gestión experimentaron un crecimiento de cuatro puntos porcentuales, al pasar de 21% a 25%.

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La encuesta se realizó mediante entrevistas telefónicas a 994 ciudadanos costarricenses los días 25, 26, 27 y 28 de agosto y 1 de septiembre de 2026. El estudio incluyó a personas con teléfono celular, cobertura que, según el CIEP, alcanza al 97.5% de la población nacional.

Uno de los apartados buscó identificar cuáles decisiones o actuaciones del nuevo Gobierno habían generado mayor rechazo durante sus primeros meses.

A quienes afirmaron que existía alguna decisión o acción gubernamental que no les había gustado particularmente durante los primeros 100 días de la administración Fernández, se les formuló una pregunta abierta para conocer específicamente cuál había sido.

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El principal señalamiento estuvo relacionado con “la situación con el Poder Judicial y la Administración de la Justicia”, mencionada por el 10.2% de las personas consultadas.

En segundo lugar apareció el liderazgo o estilo presidencial de Laura Fernández, con un 9.6%, mientras que la economía, los impuestos y la política fiscal ocuparon la tercera posición, con 8.4%.

El cuarto aspecto correspondió a una valoración general de la administración, con 8.3%.

Fernández mantiene apoyo, pero crece el rechazo

Pese a las críticas registradas en determinados ámbitos, los números revelan que Laura Fernández conserva un nivel elevado de valoración positiva.

La presidenta obtuvo un 64% de opiniones favorables, sin cambios con respecto a la medición realizada en mayo.

La diferencia se encuentra en el grupo que evalúa negativamente su gestión: pasó de 21% en mayo a 25% en septiembre, un incremento de cuatro puntos porcentuales.

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El CIEP también preguntó directamente a las personas si actualmente respaldaban o no al Gobierno.

El resultado fue que 69% aseguró respaldar a la administración Fernández, mientras que 31% indicó que no la apoya.

El 69% de los encuestados aseguró que actualmente respalda al Gobierno de Laura Fernández, frente a un 31% que manifestó no apoyarlo. REUTERS/Mayela Lopez

¿Qué podría hacer caer el apoyo al Gobierno?

El estudio presentó además diferentes escenarios hipotéticos para determinar qué decisiones o acontecimientos podrían deteriorar la opinión que tiene la ciudadanía sobre el Ejecutivo.

Uno de los asuntos con mayor potencial de generar rechazo sería establecer impuestos sobre productos de la canasta básica.

Entre las personas que actualmente no respaldan al Gobierno, 92% aseguró que su opinión empeoraría ante una medida de ese tipo. Incluso entre quienes sí apoyan a la administración, 67% afirmó que su valoración sería peor.

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Otro escenario planteado fue que el Ejecutivo no cumpliera o desacatara una resolución de la Sala Constitucional.

En ese caso, 88% de quienes actualmente no respaldan al Gobierno señalaron que su opinión empeoraría. Entre los simpatizantes de la administración, el porcentaje alcanzaría un significativo 59%.

También tendría un fuerte costo político un eventual recorte al presupuesto de las universidades públicas.

La encuesta determinó que 91% de las personas que no respaldan a Fernández empeoraría su valoración del Gobierno ante una reducción de recursos para estas instituciones. Entre quienes sí apoyan al Ejecutivo, la proporción alcanzaría el 63%.

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Un eventual caso de corrupción que involucrara a integrantes del Gobierno provocaría una respuesta negativa independientemente de la posición política previa.

En este escenario, 72% de quienes respaldan actualmente a la administración dijeron que su opinión empeoraría, al igual que 75% de quienes ya no le brindan su apoyo.

UCR y OIJ aparecen entre las instituciones mejor valoradas

La encuesta también consultó sobre el desempeño de diferentes instituciones estatales.

De acuerdo con los datos divulgados, la Universidad de Costa Rica continúa encabezando la valoración institucional, con un indicador que el reporte ubica en prácticamente 8.

Después aparecen el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con 7.1; el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con 7.0; la Policía, con 6.8; la Contraloría General de la República (CGR), con 6.4; y tanto el Ministerio de la Presidencia como la Sala Constitucional, con 6.3.

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En el último lugar se encuentran los partidos políticos, con una valoración de apenas 4.1.

UCR y OIJ aparecen entre las instituciones mejor valoradas Fuente: Universidad de Costa Rica

Inseguridad sigue siendo el principal problema del país

La delincuencia continúa dominando ampliamente las preocupaciones de los costarricenses.

Según el estudio del CIEP, casi el 40% de las personas considera que la inseguridad y la delincuencia constituyen el principal problema que enfrenta Costa Rica.

En segundo lugar se encuentra la corrupción, con casi 13%.

La mala gestión del Gobierno aparece en el tercer puesto, con 9.2%, seguida por las drogas y el narcotráfico, con 8.2%.

El costo de la vida y la situación económica completan las cinco principales preocupaciones, con 7.6%.