Taiwán pidió refutar la lectura del régimen chino de la Resolución 2758 de Naciones Unidas

ARCHIVO: El presidente de Taiwán Lai Ching-te durante un discurso en Taipei el 1 de septiembre último (Reuters)

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El presidente Lai Ching-te afirmó este lunes que China interpreta de forma errónea la Resolución 2758 de las Naciones Unidas para sostener que Taiwán forma parte de su territorio, y pidió al sector jurídico que ayude a refutar esa lectura en foros nacionales e internacionales porque, según dijo, ese texto solo resolvió la representación de la República Popular China ante la ONU.

Durante una cena por la 79.ª edición del Día del Abogado en el Centro Internacional de Convenciones de Taipéi, Lai vinculó ese pedido con una agenda más amplia para el sector legal: la defensa de la posición internacional de Taiwán, el desarrollo de normas para la inteligencia artificial, la aplicación del sistema de tasas al carbono ya vigente y una mayor participación de juristas en la vida pública.

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El mandatario sostuvo que el régimen de Beijing no solo recurre a amenazas verbales y militares, sino también a acciones de infiltración y de frente unido contra Taiwán. A esa estrategia, añadió, se suma el uso de la resolución de la Asamblea General para presentar a la isla como parte de la República Popular China.

Lai sostuvo que la Resolución 2758 no define el estatus de Taiwán

Lai dijo que la resolución “únicamente resolvió la cuestión de la representación de la República Popular China ante las Naciones Unidas y no guarda relación alguna con Taiwán”. Con ese argumento, reclamó que los profesionales del derecho aclaren ese punto cada vez que tengan oportunidad de intervenir en espacios jurídicos dentro y fuera del país.

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También señaló que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha explicado públicamente en reiteradas ocasiones que ninguno de los documentos vinculados con la Segunda Guerra Mundial, entre ellos la Declaración de El Cairo, la Declaración de Potsdam y el Tratado de San Francisco, demuestra que Taiwán forme parte de la República Popular China.

Ante los abogados reunidos en Taipéi, Lai pidió que la Federación Nacional de Abogados de Taiwán continúe expresándose a favor del país y transmita a la comunidad internacional que Taiwán es un país soberano e independiente y que no pertenece a la República Popular China.

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El presidente también elogió el papel de los abogados en la defensa de la justicia social y de los grupos más vulnerables. Añadió que la federación ha enviado delegaciones a encuentros como el Foro Internacional de Abogados de Alemania, la Unión Internacional de Abogados y LAWASIA, lo que, según dijo, ha contribuido a la diplomacia judicial taiwanesa.

Respaldo jurídico para inteligencia artificial

En el plano interno, Lai afirmó que el desarrollo económico de Taiwán atraviesa una etapa en la que confluyen condiciones favorables. En ese marco, explicó que el Gobierno puso en marcha el programa “Construcción para una Nueva Era de la Inteligencia Artificial” para preservar la competitividad de las próximas generaciones y de los próximos 100 años.

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Señaló que ese proceso requerirá apoyo del sector jurídico en áreas como la gobernanza de la inteligencia artificial, los derechos humanos digitales y la propiedad intelectual. El objetivo, indicó, es reforzar el Estado de derecho en la era de una ley básica sobre inteligencia artificial y mantener la posición de Taiwán en las cadenas internacionales de suministro.

Lai añadió que el sistema taiwanés de tasas al carbono ya entró en vigor. A partir de ese cambio, instó a los abogados a participar en la aplicación de la normativa ESG para convertir las reglas verdes internacionales en una ventaja competitiva para la modernización industrial de Taiwán.

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En un tercer eje, el jefe de Estado recurrió al ideal de “seleccionar a personas virtuosas y capaces”, formulado en el capítulo Li Yun del Libro de los Ritos. Dijo que el Gobierno sigue ampliando el bienestar social mediante políticas como el programa de cuidados de larga duración 3.0 y el aumento de seis subsidios sociales.

Aun así, sostuvo que ese principio todavía no se concreta plenamente. Según afirmó, en cada elección aparecen candidatos vinculados con organizaciones criminales o implicados en casos de corrupción, por lo que alentó a los abogados a presentarse como candidatos y a participar en la vida pública para que más personas íntegras y capacitadas sirvan al país.

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