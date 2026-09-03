Costa Rica

Fondos de hasta USD 7.7 mil impulsarán emprendimientos de personas con discapacidad y negocios rurales en Costa Rica

Programa Semilla abrió una nueva convocatoria para dos fondos financiados con recursos no reembolsables del Sistema de Banca para el Desarrollo, dirigidos a negocios que ya validaron sus productos y concretaron sus primeras ventas.

Cada emprendimiento seleccionado podrá acceder a hasta ₡3.5 millones (USD 7,732) en recursos no reembolsables, según el plan de inversión aprobado. Cortesía: TRP Lab
Cada emprendimiento seleccionado podrá acceder a hasta ₡3.5 millones (USD 7,732) en recursos no reembolsables, según el plan de inversión aprobado. Cortesía: TRP Lab
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Personas emprendedoras con discapacidad y negocios ubicados en distintas zonas rurales de Costa Rica tendrán una nueva oportunidad para acceder a recursos destinados a fortalecer sus proyectos y mejorar sus posibilidades de crecimiento.

El Programa Semilla abrió la convocatoria para los fondos NEXO y CROCUS, ambos financiados con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). La iniciativa está dirigida a emprendimientos que ya cuentan con un producto o servicio validado y que además han realizado sus primeras ventas.

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Cada emprendimiento seleccionado podrá recibir hasta ₡3.5 millones (aproximadamente USD 7,732) en recursos no reembolsables, monto que dependerá del plan de inversión aprobado y del cumplimiento de las metas establecidas durante el proceso.

El beneficio no se limita al aporte económico. Las personas seleccionadas también tendrán acceso a capacitación, mentoría y acompañamiento empresarial, con el objetivo de fortalecer la competitividad y sostenibilidad de sus negocios.

La nueva convocatoria se abre después de una primera edición en la que se recibieron más de 100 propuestas y resultaron beneficiados 34 emprendimientos.

De acuerdo con los datos suministrados por Programa Semilla, el 80% de las empresas participantes fueron lideradas por mujeres, mientras que al menos dos terceras partes operaban fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

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Para la organización, esos resultados reflejan la importancia de generar mecanismos de apoyo para poblaciones y territorios que suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a financiamiento tradicional.

“Esta nueva convocatoria parte de los aprendizajes de la primera edición. Confirmamos que existen negocios que ya cuentan con productos validados y primeras ventas, pero aún enfrentan dificultades para acceder a los recursos y al acompañamiento que necesitan para profesionalizarse, mejorar su competitividad y crecer”, señaló Milena Arias, directora de Programa Semilla.

Dos fondos con perfiles distintos

El primero de los instrumentos es el Fondo NEXO, que tendrá alcance nacional.

Está dirigido a negocios de cualquier sector económico liderados por personas con discapacidad, así como a proyectos cuya actividad esté directamente vinculada con la generación de oportunidades de inclusión laboral y productiva para esta población.

Para optar por este fondo, los emprendimientos deberán encontrarse en una etapa de consolidación temprana, tener entre uno y cuatro años de ejecución comprobable, contar con un producto validado y demostrar que ya realizaron sus primeras ventas.

El Fondo NEXO está dirigido a emprendimientos liderados por personas con discapacidad y a proyectos que impulsen su inclusión laboral y productiva. Cortesía: TRP Lab
El Fondo NEXO está dirigido a emprendimientos liderados por personas con discapacidad y a proyectos que impulsen su inclusión laboral y productiva. Cortesía: TRP Lab

Cuando se trate de una persona jurídica, además, deberá acreditarse que la persona con discapacidad posee la mayoría de las cuotas o acciones que le permiten participar en la toma de decisiones.

El segundo instrumento es el Fondo CROCUS, diseñado específicamente para emprendimientos vinculados con el sector gastronómico en zonas rurales.

El programa contempla negocios dedicados a la producción, transformación, conservación o comercialización de alimentos empacados y otros productos transformados con valor agregado.

Su propósito es impulsar el desarrollo económico de territorios fuera de la GAM mediante iniciativas relacionadas con productos tradicionales, identidad culinaria local, utilización de insumos de origen local y sostenibilidad ambiental.

CROCUS estará disponible para emprendimientos ubicados en Ciudad Quesada, Palmares, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Guácimo, Limón, Talamanca, Garabito, Monteverde, Puntarenas, Quepos y Pérez Zeledón.

Sin embargo, quedan excluidos los negocios dedicados a servicios gastronómicos como restaurantes, sodas, cafeterías y catering.

“Costa Rica tiene una enorme riqueza de ingredientes, conocimientos y tradiciones culinarias que pueden convertirse en productos con mayor valor agregado. CROCUS busca precisamente que ese potencial se traduzca en innovación, empresas más competitivas y nuevas oportunidades económicas en las comunidades rurales”, agregó Arias.

El Fondo CROCUS busca fortalecer negocios vinculados con alimentos empacados y productos transformados de valor agregado en zonas rurales. Cortesía: TRP Lab
El Fondo CROCUS busca fortalecer negocios vinculados con alimentos empacados y productos transformados de valor agregado en zonas rurales. Cortesía: TRP Lab

Postulaciones estarán abiertas hasta el 13 de setiembre

Las personas interesadas tendrán tiempo para postularse hasta el 13 de setiembre de 2026.

Los requisitos y condiciones de participación pueden consultarse a través del sitio oficial de Programa Semilla. También se habilitó el teléfono y WhatsApp +506 4600-1234, además del correo sbd@programasemilla.com.

Los resultados oficiales del proceso serán anunciados entre el 22 y el 24 de setiembre.

La participación en NEXO no tiene costo de inscripción.

En el caso de CROCUS, únicamente las personas seleccionadas deberán cancelar una cuota de ₡150,000 (aproximadamente USD 331), correspondiente al proceso de inscripción y al acompañamiento inicial. Quienes no resulten seleccionados no tendrán que realizar ningún pago.

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