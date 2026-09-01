Costa Rica pone la salud mental entre sus prioridades nacionales y anuncia nuevas acciones para estudiantes

El Gobierno colocó la salud mental entre sus prioridades y busca fortalecer la prevención, promoción y atención integral de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud colocó la salud mental entre las prioridades nacionales y anunció una serie de acciones dirigidas a fortalecer la promoción, prevención y atención integral de esta área en Costa Rica, luego de la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Salud Mental.

Durante el encuentro, distintas instituciones del Estado acordaron reforzar el trabajo conjunto y establecer mecanismos de seguimiento para avanzar en la implementación de medidas que permitan responder de forma más coordinada a las necesidades de la población.

La decisión se enmarca en la estrategia impulsada por el Gobierno de la República y por el ministro de Salud, Dr. Alexander Sánchez Cabo, quienes han señalado la importancia de consolidar una respuesta nacional que no se limite únicamente a la atención de los casos, sino que también fortalezca la prevención y la promoción del bienestar emocional.

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Entre los principales acuerdos alcanzados se encuentra la actualización del Reglamento de la Ley Nacional de Salud Mental, una medida que busca ajustar el marco normativo y facilitar una mejor articulación entre las instituciones responsables de ejecutar las políticas públicas relacionadas con esta materia.

También se acordó fortalecer la coordinación entre las entidades involucradas y dar seguimiento a la implementación de la Política Nacional de Salud Mental, considerada uno de los principales instrumentos para orientar las acciones públicas en este campo.

De acuerdo con el Ministerio, estas decisiones buscan avanzar hacia una respuesta más integral, en la que distintas instituciones puedan compartir responsabilidades, capacidades y recursos para atender de manera más eficiente los desafíos asociados con la salud mental.

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Brigadas estudiantiles entran en la agenda

Uno de los proyectos que recibió especial impulso durante la sesión fue el denominado “Brigadas Estudiantiles de Salud Mental”, una iniciativa que será incluida como prioridad dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2027-2030.

El objetivo de esta propuesta es contribuir al bienestar y a la salud mental de la población estudiantil, incorporando mecanismos de promoción, prevención y acompañamiento en los centros educativos.

La inclusión del proyecto dentro de la planificación nacional refleja el interés de las autoridades por trabajar desde edades tempranas y en espacios donde niños, adolescentes y jóvenes pasan una parte importante de su tiempo.

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La salud mental de la población estudiantil ha adquirido una relevancia creciente dentro de las políticas públicas, especialmente por la necesidad de fortalecer herramientas que permitan reconocer factores de riesgo, promover entornos saludables y facilitar una intervención temprana cuando sea necesaria.

El Consejo Nacional de Salud Mental buscará que estas brigadas formen parte de una estrategia más amplia y coordinada, en la que participen tanto las autoridades sanitarias como las instituciones vinculadas con educación y protección social.

El proyecto “Brigadas Estudiantiles de Salud Mental” será incorporado al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2027-2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más capacitación para equipos de atención

Otro de los acuerdos establece el fortalecimiento de los procesos de capacitación en salud mental para los equipos de atención.

La intención es ampliar las competencias del personal que tiene contacto directo con la población y mejorar su capacidad para identificar situaciones que requieran atención, orientación o referencia hacia servicios especializados.

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Además, se promoverá la incorporación del Modelo de Abordaje Integral de la Salud Mental dentro de las instituciones vinculadas a la Ley Nacional de Salud Mental.

La adopción de este modelo pretende que la atención no se concentre únicamente en el tratamiento de una condición específica, sino que considere diferentes factores relacionados con el entorno familiar, social, educativo y comunitario de las personas.

Desde esa perspectiva, la estrategia anunciada apuesta por una visión más amplia de la salud mental, en la que la prevención y el acompañamiento tengan un peso similar al de la atención clínica.

Una respuesta que involucra a más sectores

El Ministerio de Salud señaló que continuará ejerciendo su función rectora mediante la formulación de políticas públicas, lineamientos técnicos y estrategias nacionales dirigidas a fortalecer la respuesta del país en esta materia.

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Sin embargo, la institución también insistió en que la salud mental no puede abordarse exclusivamente desde el sector sanitario.

Por esa razón, hizo un llamado a instituciones públicas, gobiernos locales, centros educativos, universidades, organizaciones sociales, sector privado y comunidades para que se involucren activamente en las acciones de promoción y prevención.

Las autoridades acordaron actualizar el Reglamento de la Ley Nacional de Salud Mental y dar seguimiento a la política nacional en esta materia. Fuente: Teletica

El objetivo es construir una respuesta que alcance distintos ámbitos de la sociedad y facilite el acceso de la población a mejores herramientas para el cuidado de su bienestar emocional.

Con los acuerdos adoptados, el Consejo Nacional de Salud Mental pretende fortalecer una estrategia “coordinada, preventiva e integral”, capaz de acercar acciones de promoción, prevención y atención a distintos grupos de la población.

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La actualización normativa, el seguimiento de la política nacional, la capacitación de equipos y la creación de brigadas dirigidas a estudiantes aparecen ahora como algunos de los principales ejes de trabajo.

Para las autoridades sanitarias, el reto será convertir esos acuerdos en acciones sostenidas y articuladas entre las instituciones, de manera que la salud mental se mantenga como una prioridad dentro de la agenda pública nacional y pueda traducirse en mejores herramientas de prevención y atención para la población costarricense.