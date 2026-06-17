Fuertes lluvias provocan severas inundaciones dejando comunidades incomunicadas en Quepos, Costa Rica

Habitantes quedaron sin paso por varias horas debido al aumento repentino del caudal de los ríos Cañitas y Cerros, en Costa Rica. Video/ Diario Noticias.

El paso de la onda tropical número 12, sumado a la activa influencia de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el sur de Centroamérica, provocó una noche de angustia y emergencias en el cantón de Quepos, Puntarenas.

Las intensas precipitaciones registradas ayer 16 de junio generaron un aumento repentino en los caudales de los ríos de la zona, dejando incomunicadas a varias comunidades, anegando viviendas y obligando a la intervención inmediata de los cuerpos de rescate para salvaguardar la vida de múltiples ciudadanos atrapados por el agua.

Uno de los sectores que experimentó un impacto directo fue la comunidad de Cerritos. En esta localidad, sus habitantes quedaron completamente aislados por varias horas debido a la sorpresiva crecida de los ríos Cañitas y Cerros, cuyos niveles impidieron el libre tránsito y sembraron la preocupación entre los vecinos. Paralelamente, el exceso de lluvia causó desbordamientos críticos en puntos del cantón como Paquita y la entrada principal a Isla Damas, donde el agua ingresó con fuerza a las propiedades y dejó severos daños materiales en diversas viviendas particulares.

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A pesar de la magnitud de las inundaciones, las autoridades locales informaron que no fue necesario habilitar albergues temporales en la zona. Las familias cuyas casas resultaron afectadas tomaron la decisión de autoevacuarse y pasar la noche en residencias de familiares y amigos cercanos, buscando un refugio seguro ante la incertidumbre climática.

Rescatistas del Cuerpo de Bomberos lograron evacuar a salvo a tres personas estables en el sector de Pueblo Real de Quepos (Cortesía Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica﻿).

No obstante, la emergencia requirió el despliegue inmediato del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. En el sector específico de Pueblo Real, cerca de la entrada a Isla Damas, la situación se tornó especialmente delicada cuando varias personas quedaron atrapadas dentro de sus hogares debido al rápido e implacable ascenso del nivel del agua.

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La atención del incidente estuvo a cargo de la unidad M-03 de Bomberos. Un equipo especializado conformado por cuatro rescatistas ingresó a las zonas inundadas para ejecutar las labores de evacuación. Gracias a su pericia, lograron poner a salvo a tres personas de una misma familia que se encontraban en una condición de altísima vulnerabilidad.

Entre los rescatados se destacaba una mujer de 36 años, quien representó el mayor reto para los paramédicos y bomberos debido a que había sido sometida recientemente a una delicada cirugía en la zona de la ingle. Los rescatistas debieron movilizarla utilizando técnicas y cuidados especiales para evitar que el esfuerzo o el contacto con el agua provocaran complicaciones médicas postoperatorias.

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Impactantes imágenes muestran el momento en que equipos de emergencia rescatan a una persona en una camilla, atravesando calles completamente inundadas.

Junto a ella, fueron evacuados de forma segura una niña de cuatro años y un hombre de 34 años. Tras ser valorados en el sitio, los tres pacientes fueron reportados en condición estable y no ameritaron ser trasladados a un centro hospitalario.

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Ante este panorama, los elementos de primera respuesta extendió un llamado enérgico a toda la población del cantón, instando a las personas a no intentar cruzar corrientes de agua bajo ninguna circunstancia, ni a ingresar a pie o en vehículos a zonas inundadas, debido al riesgo inminente de ser arrastrados por las corrientes de lodo y escombros.

De acuerdo con el último reporte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se prevé un cambio paulatino en las condiciones de la atmósfera. Los expertos señalan que habrá una disminución parcial en el contenido de humedad ambiental, lo que permitirá que las precipitaciones sean de carácter aislado a lo largo de la jornada y que los factores locales, como el calentamiento diurno, dominen el estado del tiempo.

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A pesar de que los aguaceros tenderán a ser de poca extensión espacial, la saturación actual de los suelos en Quepos mantiene en alerta máxima a los cuerpos de primera respuesta.