Panamá

Panamá mantiene una balanza deficitaria en cuanto a la producción de muebles

En 2025 el país importó $262.5 millones en respecto muebles, colchones, luminarias y mobiliario médico, según Aduanas

Cuatro hombres trabajan la madera con cepillos y sierras sobre mesas de taller.
Varios carpinteros elaboran muebles de madera con herramientas manuales en un taller. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sector de muebles en Panamá se ubica en la intersección entre una estructura productiva nacional fragmentada, basada principalmente en pequeñas empresas de alta gama que trabajan madera maciza, y un mercado interno fuertemente abastecido por importaciones provenientes de diversas regiones del mundo.

La información disponible muestra que el país mantiene una balanza comercial deficitaria en muebles, con exportaciones relativamente modestas, del orden de unos $4,36 millones en la categoría de “otros muebles” en 2024, frente a importaciones que superan holgadamente ese monto, tanto en muebles terminados como en partes de muebles no elaboradas en madera.

Esta combinación de producción local de nicho, dependencia de importaciones y progresivo apoyo institucional a los exportadores plantea un escenario complejo, pero también lleno de oportunidades, especialmente en segmentos de alto valor agregado, diseño contemporáneo y aprovechamiento sostenible de recursos maderables como el cedro, el laurel y la teca.

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Panamá importó $262.5 millones en el capítulo que agrupa muebles, colchones, luminarias y mobiliario médico en 2025, el máximo de la serie que arranca en 2020. De enero a julio de 2026 lleva $154.3 millones, 8.9% más que en el mismo tramo del año pasado, registra la publicación especializada Nexos.

Ese mercado, agrega, llega repartido: el mayor importador del capítulo, la empresa Tova se quedó con 4.31% en 2025, y los cinco primeros juntos suman 17.5%. Detrás vienen Ace International Hardware, Muebles Jamar y PriceSmart, entre 3.5% y 3.8% cada uno.

Un escritorio de madera, una silla negra y un mueble en primer plano, con operarios trabajando al fondo de un taller.
Un conjunto de muebles ejecutivos terminados permanece en el área de producción de una fábrica de carpintería industrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Nexos, la multinacional sueca IKEA confirmó que en Panamá operará una base logística en Zona Uno, en Costa Sur, que prepara pedidos y sirve como punto de recogida sin abrir al público, así como una primera tienda de formato compacto en Altaplaza, y posteriormente una tienda de formato medio con centro de distribución en Metropark.

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La compañía dijo que la llegada será por fases y que al inicio estará disponible una selección del catálogo.

En los registros de Aduana, de acuerdo con la publicación, ya hay movimiento. “Sarton Panamá, franquiciado de la marca, registró ocho importaciones en julio, todas desde Costa Rica y todas de manufacturas de hierro y acero, por $402,062 y 141.5 toneladas. Son sus únicas ocho operaciones en una base que arranca en 2020, y llegaron antes del primer mueble: a nombre de IKEA no hay ninguna”, se indica.

El comercio mundial de muebles se ha expandido de forma sostenida en las últimas décadas, apoyado en el crecimiento de las clases medias, la urbanización y el auge de los sectores de la construcción y el turismo que demandan equipamiento mobiliario tanto residencial como comercial.

Dentro de esta dinámica, los países de menor escala industrial, como Panamá, tienden a especializarse en nichos o a depender en gran medida de importaciones para atender su mercado interno, lo que se observa claramente en la estructura de la oferta de muebles del país.

Muebles de oficina de madera, que incluyen escritorios, sillas y estantes, envueltos en plástico transparente.
Un conjunto de muebles ejecutivos de madera permanece embalado con plástico transparente en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de categorías específicas, los datos sobre comercio internacional de muebles de dormitorio de madera permiten visualizar la magnitud del segmento maderero dentro del conjunto del mercado global.

En 2024, el comercio mundial de muebles de dormitorio de madera no especificados alcanzó unos $12,2 mil millones, lo que representó un incremento de aproximadamente 7,97% frente a los $11,3 mil millones registrados en 2023.

Este crecimiento indica que, incluso en un escenario de incertidumbre económica, la demanda de productos de mobiliario de cierto nivel de calidad se mantiene dinámica, impulsando a los países con capacidades industriales significativas, pero también abriendo espacios para proveedores de nicho capaces de ofrecer productos diferenciados en diseño, calidad de materiales o sostenibilidad.

Desde la perspectiva de los grandes polos de consumo, Estados Unidos destaca como uno de los mayores importadores de muebles del mundo, con un valor de importaciones de muebles que supera los 25 mil millones de dólares en 2024, impulsado principalmente por las compras desde China y Vietnam.

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