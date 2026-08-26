República Dominicana

Diputados dominicanos y la FAO reactivan proyectos de Ley de Alimentación Escolar y Agricultura Familiar en el país

El encuentro en Santo Domingo con representantes de la FAO y de Mesoamérica sin Hambre revisó el trámite de ambas iniciativas, que deberán someterse otra vez al haber caducado en el Congreso

La Cámara dominicana retoma una ley de alimentación escolar para 2026-2027 (Foto cortesía Cámara de Diputados)
La Cámara dominicana retoma una ley de alimentación escolar para 2026-2027 (Foto cortesía Cámara de Diputados)
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La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados de República Dominicana se reunió en Santo Domingo con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO para revisar el avance parlamentario de dos proyectos: el de alimentación escolar y nutricional y el de agricultura familiar.

La presidenta de la comisión, la diputada Shoraya Suarez Ariza, afirmó que ambas iniciativas “están muy avanzadas”, pero deberán volver a presentarse porque perimieron. Según explicó, el proyecto de alimentación escolar y nutricional solo requiere “algunas regulaciones” para buscar su aprobación en la segunda legislatura ordinaria.

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Suarez Ariza señaló que el objetivo es que alrededor de tres millones de niños reciban meriendas y almuerzo escolar de calidad en el ciclo lectivo 2026-2027, recién iniciado. También informó que actualmente operan más de 1.000 cocinas para abastecer el desayuno y el almuerzo escolar.

Estado de los proyectos

La diputada Idenia Doñé, de la Comisión de Educación, sostuvo que el proyecto de alimentación escolar y nutricional ya cuenta con informe y que hace falta una ley marco para regularlo antes de que regrese al hemiciclo.

(Foto cortesía Cámara de Diputados)
(Foto cortesía Cámara de Diputados)

Sobre agricultura familiar, Suarez Ariza indicó que varios legisladores son campesinos y trabajan tierras productivas en el Gran Valle del Cibao y en provincias como San José de Ocoa, Peravia y San Cristóbal.

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Participación y reconocimiento de la FAO

Por la FAO participó el oficial de programa Alfredo Mayén, quien felicitó al país por su salida del mapa del hambre y dijo que brindarán apoyo técnico a otros países para combatirla.

También asistió Mariella Ortega Rabassa, directora jurídica del programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO, quien destacó los avances dominicanos hacia el hambre cero, y la exdiputada y exembajadora especial Hambre Cero de la FAO Guadalupe Valdez, que saludó la continuidad del programa contra el hambre.

Vale mencionar que el 11 de agosto la FAO reconoció a República Dominicana por haber alcanzado la meta de Hambre Cero y salir del Mapa del Hambre, según informó la Presidencia de la República durante la apertura de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA 2026), celebrada en Santo Domingo.

FAO reconoce a República Dominicana por Hambre Cero, pero el informe oficial oculta un detalle clave del cambio (Foto cortesía INESPRE)
FAO reconoce a República Dominicana por Hambre Cero, pero el informe oficial oculta un detalle clave del cambio (Foto cortesía INESPRE)

De acuerdo con la FAO, este logro responde a la continuidad de políticas públicas implementadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, lo que permitió reducir la prevalencia de la subalimentación a menos del 2,5% de la población, frente al 8,3% registrado en 2020. Rodrigo Castañeda, representante del organismo en el país, afirmó: “Hoy día la República Dominicana lo resolvió y eso tiene un gran valor para el Estado dominicano, para las instituciones y para el sector productivo empresarial. En nombre de la FAO, mis felicitaciones”.

Para entonces, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, resaltó el liderazgo del presidente del país y lo ubicó entre las prioridades nacionales. Espaillat atribuyó el avance a la voluntad política, la planificación y la coordinación entre gobierno, productores y actores de la cadena agroalimentaria.

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