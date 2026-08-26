Diputados dominicanos y la FAO reactivan proyectos de Ley de Alimentación Escolar y Agricultura Familiar en el país

La Cámara dominicana retoma una ley de alimentación escolar para 2026-2027 (Foto cortesía Cámara de Diputados)

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La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados de República Dominicana se reunió en Santo Domingo con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO para revisar el avance parlamentario de dos proyectos: el de alimentación escolar y nutricional y el de agricultura familiar.

La presidenta de la comisión, la diputada Shoraya Suarez Ariza, afirmó que ambas iniciativas “están muy avanzadas”, pero deberán volver a presentarse porque perimieron. Según explicó, el proyecto de alimentación escolar y nutricional solo requiere “algunas regulaciones” para buscar su aprobación en la segunda legislatura ordinaria.

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Suarez Ariza señaló que el objetivo es que alrededor de tres millones de niños reciban meriendas y almuerzo escolar de calidad en el ciclo lectivo 2026-2027, recién iniciado. También informó que actualmente operan más de 1.000 cocinas para abastecer el desayuno y el almuerzo escolar.

Estado de los proyectos

La diputada Idenia Doñé, de la Comisión de Educación, sostuvo que el proyecto de alimentación escolar y nutricional ya cuenta con informe y que hace falta una ley marco para regularlo antes de que regrese al hemiciclo.

(Foto cortesía Cámara de Diputados)

Sobre agricultura familiar, Suarez Ariza indicó que varios legisladores son campesinos y trabajan tierras productivas en el Gran Valle del Cibao y en provincias como San José de Ocoa, Peravia y San Cristóbal.

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Participación y reconocimiento de la FAO

Por la FAO participó el oficial de programa Alfredo Mayén, quien felicitó al país por su salida del mapa del hambre y dijo que brindarán apoyo técnico a otros países para combatirla.

También asistió Mariella Ortega Rabassa, directora jurídica del programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO, quien destacó los avances dominicanos hacia el hambre cero, y la exdiputada y exembajadora especial Hambre Cero de la FAO Guadalupe Valdez, que saludó la continuidad del programa contra el hambre.

Vale mencionar que el 11 de agosto la FAO reconoció a República Dominicana por haber alcanzado la meta de Hambre Cero y salir del Mapa del Hambre, según informó la Presidencia de la República durante la apertura de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA 2026), celebrada en Santo Domingo.

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FAO reconoce a República Dominicana por Hambre Cero, pero el informe oficial oculta un detalle clave del cambio (Foto cortesía INESPRE)

De acuerdo con la FAO, este logro responde a la continuidad de políticas públicas implementadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, lo que permitió reducir la prevalencia de la subalimentación a menos del 2,5% de la población, frente al 8,3% registrado en 2020. Rodrigo Castañeda, representante del organismo en el país, afirmó: “Hoy día la República Dominicana lo resolvió y eso tiene un gran valor para el Estado dominicano, para las instituciones y para el sector productivo empresarial. En nombre de la FAO, mis felicitaciones”.

Para entonces, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, resaltó el liderazgo del presidente del país y lo ubicó entre las prioridades nacionales. Espaillat atribuyó el avance a la voluntad política, la planificación y la coordinación entre gobierno, productores y actores de la cadena agroalimentaria.

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