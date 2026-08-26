Honduras avanza en proceso de reforma energética con apoyo de Estados Unidos

La encargada de Negocios de Estados Unidos, Colleen A. Hoey, se reunió con el ministro de Energía, Eduardo Oviedo. (Foto: Embajada EEUU en Tegucigalpa)

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El encuentro tuvo como objetivo dar continuidad a las conversaciones relacionadas con la modernización del sistema energético y abordar las acciones que pueden impulsarse para mejorar su funcionamiento.

La representación diplomática estadounidense también destacó la reciente visita de representantes de la Secretaría de Energía a Estados Unidos, donde participaron en un programa de intercambio para conocer experiencias aplicadas en ese país.

Durante esta visita, la delegación hondureña tuvo acceso a diferentes modelos y experiencias del sector energético estadounidense, orientados a fortalecer la eficiencia, confiabilidad y funcionamiento de los sistemas de generación, distribución y suministro de energía.

El intercambio permitió a los funcionarios hondureños conocer enfoques que podrían servir como referencia para los procesos de transformación que se plantean para el sector energético nacional, particularmente en áreas relacionadas con la eficiencia y seguridad energética.

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La Embajada estadounidense destacó que Estados Unidos reafirma su respaldo a la propuesta de reforma energética de Honduras y manifestó su disposición de continuar colaborando con el país para avanzar en acciones que permitan fortalecer este sector estratégico.

La delegación hondureña conoció experiencias estadounidenses relacionadas con el funcionamiento del sector energético. (Foto: Embajada EEUU en Tegucigalpa)

De acuerdo con la representación diplomática, el acompañamiento estadounidense busca contribuir al fortalecimiento de la seguridad energética, además de favorecer condiciones que permitan atraer nuevas inversiones y promover un sistema más eficiente y confiable.

El respaldo se produce en medio de los esfuerzos de Honduras por impulsar cambios en el sector energético, considerado fundamental para el desarrollo económico y la competitividad del país. La disponibilidad de energía confiable constituye además un factor relevante para las empresas que evalúan realizar nuevas inversiones.

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La reunión entre Hoey y Oviedo permitió, en ese sentido, dar seguimiento a los intercambios realizados durante la visita de la delegación hondureña a Estados Unidos y mantener abierto el diálogo bilateral sobre las acciones que podrían implementarse.

Uno de los puntos destacados por la representación estadounidense fue la importancia de continuar trabajando para atraer inversión y fortalecer la seguridad energética de Honduras.

La cooperación entre ambos países contempla el intercambio de experiencias y conocimientos relacionados con el funcionamiento de los sistemas energéticos, con el propósito de identificar prácticas que puedan contribuir a mejorar la eficiencia y confiabilidad del servicio.

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Para Honduras, la modernización del sector representa uno de los principales desafíos en materia energética, debido a la necesidad de contar con un sistema capaz de responder a la demanda nacional y generar condiciones favorables para el crecimiento económico.

La reunión permitió dar seguimiento al diálogo bilateral sobre la modernización del sector energético hondureño. (Foto: Embajada EEUU en Tegucigalpa)

Durante el programa desarrollado en Estados Unidos, los representantes hondureños pudieron conocer experiencias y mecanismos utilizados para enfrentar estos retos, información que ahora forma parte del diálogo entre las autoridades de ambos países.

La Embajada de Estados Unidos reiteró que continuará colaborando con Honduras en iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad energética y favorecer la generación de oportunidades de inversión.

La reunión entre la encargada de Negocios estadounidense y el titular de la Secretaría de Energía permitió reafirmar la disposición de ambas partes para continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas vinculadas con la transformación del sector.

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El objetivo planteado es avanzar hacia un sistema energético más eficiente, confiable y seguro, que además contribuya a generar mejores condiciones para la inversión y el desarrollo económico de Honduras.

La cooperación bilateral en esta materia se suma a los intercambios técnicos realizados recientemente y abre la posibilidad de continuar tomando como referencia experiencias internacionales para el proceso de modernización energética que impulsa Honduras.