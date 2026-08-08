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Expertos advierten que el mar podría subir hasta 30 centímetros en las costas de Costa Rica

El análisis del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la UCR atribuye el posible incremento a El Niño y prevé más riesgo de anegamientos y desgaste del litoral con marea alta y oleaje

El Niño podría elevar hasta 30 centímetros el nivel del mar en las costas de Costa Rica, según el análisis del MIO-Cimar de la Universidad de Costa Rica. (EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo)
El Niño podría elevar hasta 30 centímetros el nivel del mar en las costas de Costa Rica, según el análisis del MIO-Cimar de la Universidad de Costa Rica. (EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo)
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El nivel del mar en las costas de Costa Rica podría experimentar un aumento de hasta 30 centímetros debido a la influencia del fenómeno de El Niño, según el último análisis del Módulo de Información Oceanográfica del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica. Esta elevación, sumada a mareas altas y oleaje fuerte, aumentaría la probabilidad de inundaciones y aceleraría la erosión costera.

Los modelos revisados por el MIO-Cimar sugieren que el fenómeno podría intensificarse en los próximos meses. Las proyecciones apuntan a anomalías de temperatura superiores a 2 °C y, en algunos escenarios, cercanas a 2,5 °C entre setiembre y diciembre. Algunos pronósticos otorgan probabilidades cercanas o superiores al 50% de que El Niño adquiera la categoría de muy fuerte.

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Actualmente, ya se observan señales de este comportamiento en el océano. El centro de monitoreo ha identificado que las aguas del Pacífico mantienen temperaturas más elevadas de lo habitual y en ciertos sectores se han registrado anomalías de hasta 3 °C. Según informó El Observador, Rodney Mora, oceanógrafo del MIO-Cimar, señaló que “ya tenemos valores de temperatura cercanos a los 3 grados por arriba del promedio”, lo que puede traducirse en un incremento promedio de entre 20 y 30 centímetros en el nivel del mar en la costa.

Riesgo de inundaciones y erosión en la costa pacífica

El fenómeno se explica, entre otras razones, porque el agua se expande al calentarse. Cuando el mar parte de una base más alta y coincide con oleaje intenso, el riesgo de inundaciones y erosión costera tiende a incrementarse. Según Mora, la combinación de un nivel del mar más alto con eventos de oleaje severo puede resultar en una mayor vulnerabilidad para distintas zonas costeras.

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El aumento del nivel del mar, combinado con mareas altas y oleaje fuerte, incrementa el riesgo de inundaciones y erosión costera en Costa Rica. (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas
El aumento del nivel del mar, combinado con mareas altas y oleaje fuerte, incrementa el riesgo de inundaciones y erosión costera en Costa Rica. (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

El especialista también indicó que las mareas extraordinarias y el fuerte oleaje pueden empujar el agua aún más hacia el interior y acelerar procesos de erosión presentes en varios puntos del país. Según sus declaraciones, “desde La Cruz hasta Punta Burica, toda la costa del Pacífico está enfrentando procesos erosivos”, y el Caribe también ha mostrado afectaciones.

Durante los meses de julio a setiembre, Costa Rica suele recibir oleajes procedentes del hemisferio sur, lo que lleva a los especialistas a observar de cerca la posible coincidencia de estos eventos con mareas altas y un nivel del mar ya en aumento.

Antecedentes históricos y monitoreo reciente

Costa Rica ha experimentado anteriormente aumentos importantes del nivel del mar durante episodios intensos de El Niño. Omar Lizano, oceanógrafo del Cimar-UCR, recordó que durante el evento de 1997-1998 en Quepos se registraron incrementos de entre 30 y 60 centímetros. Este antecedente permite dimensionar el posible impacto de la coincidencia de varios factores marítimos extremos. Lizano advirtió que la combinación de El Niño, mareas altas y oleajes de fondo puede producir inundaciones y peligro para las costas.

En 2015, algunas playas del Pacífico perdieron cantidades apreciables de arena y el agua llegó a sectores previamente no afectados. Especialistas han identificado zonas como Caldera, La Angostura y documentaron inundaciones en Puntarenas al coincidir mareas elevadas y oleaje fuerte. De acuerdo con lo publicado por El Observador, desde 2023, una estación mareográfica en Playa Herradura, Garabito, monitorea la temperatura superficial y las variaciones del nivel del mar. Los registros de ese sitio indican que entre marzo y mayo se alcanzaron temperaturas de hasta 4 °C por encima de los valores normales. Mora detalló que “en abril de este año, casi las temperaturas llegaron hasta los 4 grados por encima del promedio climatológico. Desde mayo han estado en casi hasta los 3 grados”.

El Pacífico de Costa Rica ya registra temperaturas por encima del promedio, con anomalías de hasta 3 °C que pueden traducirse en un alza del nivel del mar. (EFE/ Jeffrey Arguedas)
El Pacífico de Costa Rica ya registra temperaturas por encima del promedio, con anomalías de hasta 3 °C que pueden traducirse en un alza del nivel del mar. (EFE/ Jeffrey Arguedas)

El calentamiento no solo afecta la superficie, sino que también se han observado anomalías térmicas a profundidades cercanas a los 100 metros en zonas amplias del Pacífico ecuatorial, dato que los oceanógrafos consideran relevante para el seguimiento del fenómeno en los próximos meses.

Impacto en arrecifes y fauna marina

Los efectos esperados de El Niño no se limitan a las inundaciones costeras. El aumento de las temperaturas del agua tiene el potencial de afectar ecosistemas marinos como los arrecifes de coral, que son fundamentales para numerosas especies.

Lizano comentó que en la Isla del Coco se han observado alteraciones en el comportamiento de algunas especies durante episodios de El Niño. Explicó que “miles de animales marinos dependen de los arrecifes de coral para sobrevivir, incluyendo especies de peces, cangrejos, camarones, medusas y muchas más”. Los arrecifes brindan refugio, zonas de desove y protección frente a depredadores.

En la misma zona, Lizano añadió que durante estos fenómenos algunos tiburones desaparecen, pues buscan aguas más frías. La presencia o ausencia de estas especies es señal de los cambios que pueden producirse en la fauna marina local.

Aunque los pronósticos actuales sugieren un fortalecimiento del fenómeno entre octubre y abril, con posibles déficits de lluvia en algunas regiones y aumento de las temperaturas, Mora aclaró que se trata de escenarios que pueden variar conforme evolucionen las condiciones del océano y la atmósfera. El seguimiento constante será clave para comprender el impacto futuro sobre las costas y los ecosistemas marinos del país.

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