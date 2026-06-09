Ministro de Seguridad costarricense viaja a República Dominicana en busca de estrategias contra el crimen organizado

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos, y la ministra de Interior y Policía de República Dominicana, Faride Raful, durante el encuentro bilateral en Santo Domingo (Cortesía @MinInteriorRD).

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos, encabezó una visita oficial a la República Dominicana para analizar de cerca el funcionamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta dominicana y las estrategias de seguridad ciudadana que han permitido una reducción sostenida en los homicidios de ese país caribeño.

La delegación costarricense, que incluyó al director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, y al embajador de Costa Rica en República Dominicana, Edwin Arias, busca conocer este modelo de articulación interinstitucional con la intención de evaluar su viabilidad para una posible implementación en Costa Rica.

Durante el encuentro bilateral, la ministra de Interior y Policía dominicana, Faride Raful, recibió a las autoridades costarricenses en la sede de la Policía Nacional de República Dominicana. Ambas delegaciones intercambiaron experiencias sobre el fortalecimiento de capacidades operativas y la coordinación entre organismos civiles, policiales y militares.

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La reunión permitió observar la articulación institucional y el monitoreo permanente que caracteriza a la Fuerza de Tarea Conjunta, considerada un referente regional por su capacidad para coordinar acciones frente a la criminalidad.

Autoridades de Costa Rica y República Dominicana durante la reunión de seguimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, en la que intercambiaron experiencias y estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana en la región (Cortesía @MinInteriorRD).

La participación de la delegación costarricense incluyó la asistencia a la reunión semanal de seguimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, donde revisaron los elementos que han contribuido a que República Dominicana alcance los niveles más bajos de homicidios desde que existen registros oficiales. El país caribeño se posiciona entre las naciones con menor índice de homicidios en América Latina, resultado atribuido a la coordinación sostenida y el enfoque integral de su modelo de seguridad.

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Interés costarricense en un modelo integral contra el crimen

El ministro Gerald Campos expresó su reconocimiento a los logros de la estrategia dominicana y señaló el interés de Costa Rica en profundizar el estudio de este esquema. Campos subrayó que el país centroamericano se encuentra en una etapa crucial, pues avanza en la estructuración de su propia fuerza de tarea con el objetivo de fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado.

El funcionario forma parte del gabinete de la presidenta Laura Fernández Delgado, quien asumió la presidencia el 8 de mayo de 2026 y ha situado la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado como prioridades de su administración.

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En cuanto a la evolución de la criminalidad en Costa Rica, datos oficiales reportaron 327 homicidios hasta el 1 de junio de 2026. Esta cifra, supone una disminución respecto a los 372 casos registrados en el mismo periodo de 2025. Las autoridades costarricenses han interpretado esta baja como un indicio positivo, aunque insisten en que la violencia impulsada por el narcotráfico y las estructuras criminales sigue representando un desafío de gran magnitud para el Estado.

Representantes de Costa Rica y República Dominicana se reúnen en una sala de conferencias para analizar el modelo de seguridad dominicano y el impacto en la reducción de homicidios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de la criminalidad revela que alrededor del 78% de los homicidios en Costa Rica son cometidos con armas de fuego. Por lo que, ha motivado a las autoridades a buscar modelos de prevención y respuesta adaptados a las realidades de cada región. La experiencia dominicana, observada por la delegación costarricense, resalta la importancia de un seguimiento riguroso de los índices delictivos y la articulación entre diferentes agencias del Estado como herramientas para contener la expansión de las organizaciones criminales.

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El intercambio de buenas prácticas internacionales se perfila como uno de los ejes estratégicos para la nueva administración costarricense, que aspira a fortalecer la estructura policial y mejorar la capacidad operativa frente a la criminalidad.