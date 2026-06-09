Battle of the Bay consolida al Golfo Dulce en Costa Rica como epicentro internacional de pesca deportiva responsable

El evento reunió a pescadores nacionales y extranjeros, consolidando a la Zona Sur como destino clave para el sportfishing en Costa Rica. Cortesía: CCK Ketchum

El Golfo Dulce se posicionó como referencia internacional en pesca deportiva con la realización del Battle of the Bay 2026, un torneo que integró competencia, desarrollo comunitario y sostenibilidad ambiental en la Zona Sur de Costa Rica.

El evento, celebrado del 7 al 9 de mayo, atrajo la participación de 16 embarcaciones y reafirmó la relevancia de la pesca deportiva como motor turístico y económico para las comunidades costeras.

De acuerdo con la Federación Costarricense de Pesca (FECOP), la pesca deportiva genera más de $520 millones anuales para la economía nacional, atrae a unos 150,000 turistas al año y sostiene más de 33,000 empleos directos e indirectos en Costa Rica. En este contexto, el Battle of the Bay fortaleció la presencia de Golfo Dulce como uno de los destinos de pesca deportiva más atractivos de la región.

PUBLICIDAD

El torneo, organizado por Marina Bahía Golfito, Crocodile Bay y Zancudo Lodge, ofreció competencias en categorías como Liberación de Billfish, Liberación de Roosterfish, Gamefish y la Triple Crown, que premió a la embarcación con el mejor rendimiento integral mediante un sistema de puntuación acumulada y bonificaciones especiales.

El equipo con la mayor puntuación combinada fue coronado como campeón absoluto, y se reconoció también a los equipos que lograron el primer, segundo y tercer lugar en esta categoría destacada.

Ana González, gerente general de Marina Bahía Golfito, destacó el objetivo central del torneo: “Battle of the Bay nace con el objetivo de posicionar a Golfo Dulce en el mapa internacional de la pesca deportiva, pero también de generar oportunidades reales para las comunidades locales y promover el desarrollo sostenible de la región”.

PUBLICIDAD

Más allá de la competencia: impacto local y sostenibilidad

El evento integró una serie de actividades sociales y comunitarias impulsadas desde el programa Human de responsabilidad social, fortaleciendo el lazo entre el torneo y el desarrollo local.

Entre las iniciativas más relevantes figuraron la recolección de residuos en Playa Zancudo, liderada por Misión Tiburón; la siembra de árboles en Golfito, en coordinación con el Vivero Chacarita de Osa Conservación; y talleres de pesca responsable para adultos y niños impartidos por FECOP. Además, se donaron 239,85 kilogramos de producto, beneficiando a 790 personas de centros educativos, albergues del PANI y el Hogar de Ancianos de Golfito.

Artesanos y emprendedores de la Zona Sur participaron activamente durante las actividades oficiales, exponiendo y comercializando sus productos ante visitantes nacionales e internacionales. Estas oportunidades permitieron dinamizar la economía local y visibilizar el talento regional.

PUBLICIDAD

Diego Camacho, director de pesca de Crocodile Bay, enfatizó la visión integral del evento: “Queremos que Battle of the Bay sea una experiencia integral que combine deporte, sostenibilidad, turismo y comunidad. Este tipo de eventos generan impacto positivo para hoteles, restaurantes, operadores turísticos, pescadores, comercios y familias de la región”.

Iniciativas como la recolección de residuos y la siembra de árboles formaron parte de las acciones sociales y ambientales del evento. Cortesía: CCK Ketchum

Un motor para el turismo sostenible

Según estudios de FECOP, entre el 5% y 6% de los turistas que visitan Costa Rica realizan actividades relacionadas con la pesca deportiva, consolidando esta práctica como un pilar del turismo sostenible y del desarrollo económico de las zonas costeras.

El respaldo de patrocinadores y aliados estratégicos ha contribuido al fortalecimiento y crecimiento de esta plataforma deportiva y turística en la Zona Sur, consolidando a Golfo Dulce como un destino de alto valor internacional.

PUBLICIDAD

Embarcaciones participantes compiten en aguas de Golfo Dulce durante el torneo internacional de pesca deportiva Battle of the Bay 2026. Cortesía: CCK Ketchum

Proyección y legado

Battle of the Bay refuerza el posicionamiento de Golfo Dulce como un destino estratégico para el turismo internacional, impulsando encadenamientos económicos y promoviendo la conservación marina. El torneo ha generado nuevas oportunidades para comunidades, emprendedores y empresas de la región, integrando deporte, sostenibilidad y desarrollo local en una experiencia única.

Gracias a la integración de actividades deportivas, sociales y ambientales, Golfo Dulce continúa consolidándose como epicentro de la pesca deportiva responsable y ejemplo de turismo sostenible en Costa Rica y la región.