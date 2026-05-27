Congreso da primer aval a la ampliación del mercado eléctrico con participación privada en Costa Rica

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de armonización del mercado eléctrico con 27 votos a favor y 25 en contra.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de armonización del mercado eléctrico con 27 votos, una iniciativa que amplía la participación privada en la generación y comercialización de energía, pero que aún no reúne los 38 apoyos requeridos para superar el segundo debate por la creación del nuevo Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional.

El texto recibió 25 votos en contra: 16 diputados del Partido Liberación Nacional, los siete del Frente Amplio y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana. La oposición además anunció que enviará la iniciativa a consulta ante la Sala Constitucional y que no dará los 38 votos necesarios para la aprobación final.

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La votación se realizó antes de las 22:00 de este martes porque funcionarios del Congreso acumulaban más de 12 horas de trabajo y la ley lo prohíbe, después de un reclamo del diputado del Frente Amplio José María Villalta a la presidenta legislativa Yara Jiménez. La discusión en el plenario se extendió durante seis horas.

El proyecto abre el mercado y crea un nuevo ente autónomo

La iniciativa permitiría que, además del Instituto Costarricense de Electricidad, empresas privadas, cooperativas y otros actores generen y vendan electricidad dentro de un esquema regulado por el Estado. Hoy, toda la energía privada solo puede ser adquirida por el ICE bajo un sistema de cuotas.

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El cambio institucional central es la creación del Ecosen, una nueva institución autónoma que coordinaría técnicamente el sistema y administraría el mercado eléctrico, también asumiría funciones de operación, planificación y administración que hoy recaen en el ICE.

Según la propuesta, la planificación del sistema eléctrico quedaría bajo las políticas del Ministerio de Ambiente y Energía. El Ecosen elaboraría el Plan Nacional de Expansión de la Generación y la Transmisión Nacional y su funcionamiento se financiaría mediante un canon eléctrico.

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El proyecto también plantea flexibilizar la compra y contratación de electricidad entre distribuidoras y generadores privados, fortalecer la generación distribuida, permitir la permanencia de pequeñas plantas dentro del sistema nacional y abrir el acceso al Sistema Eléctrico Nacional a personas físicas y jurídicas que cumplan los requisitos técnicos y legales.

La necesidad de una mayoría calificada surgió por un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que concluyó que el expediente requiere al menos 38 votos por crear una institución autónoma. Esa exigencia convierte el segundo debate en el principal obstáculo del proyecto.

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El proyecto busca ampliar la participación privada en la generación y comercialización de energía dentro de un mercado regulado por el Estado.

La oposición cuestiona el impacto sobre el ICE y las tarifas

El jefe de fracción del PLN Álvaro Ramírez sostuvo que la iniciativa afectaría el “modelo solidario” del sistema eléctrico y no garantiza una reducción en las tarifas para hogares y pequeños comercios. También afirmó que la creación del Ecosen restaría protagonismo al ICE y abriría espacio a una mayor injerencia política al quedar bajo influencia del Minae.

El Frente Amplio afirmó que la aprobación del proyecto generaría “tarifazos”, apagones y aumentos en los recibos eléctricos por el alza en los precios derivada de la competencia entre productores. La diputada Sigrid Segura, del FA, sostuvo que el oficialismo no ha dado “ni un solo argumento” de por qué esa ley no implicaría una desmantelación del sistema eléctrico.

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Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, señaló que el país debe modernizar su sistema eléctrico, pero que ese proceso no debe traducirse en un socavamiento de las entidades públicas. A las objeciones parlamentarias se sumaron protestas de sindicatos, movimientos estudiantiles y otros grupos a las afueras del Congreso y en la barra del público.

La oposición argumenta que el proyecto afectaría el modelo solidario del ICE, generaría aumentos tarifarios y permitiría mayor injerencia política en el sector eléctrico.

El oficialismo defendió la modernización del sistema

Durante la discusión, los diputados oficialistas defendieron que el país necesita modernizar el sistema eléctrico y ampliar la participación de otros actores en la generación de energía. La diputada Nayuribe Guadamuz, indicó: “No vamos a permitir que, en nombre de una falsa modernización, desmonten en silencio el modelo del país que tantos costarricenses construyen con esfuerzo. Este proyecto mantiene la rectoría del Estado, mantiene la regulación tarifaria de la Aresep, mantiene la transmisión y distribución reguladas, mantiene el principio de solidaridad y mantiene al ICE como actor estratégico del sistema eléctrico costarricense”.

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El primer debate dejó aprobado el expediente con 27 votos a favor y 24 en contra. Pese a ese aval inicial, la iniciativa todavía depende de una mayoría reforzada que la oposición ya adelantó que no respaldará en el plenario.