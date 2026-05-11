República Dominicana

El presidente Abinader inaugura renovadas instalaciones del Club Los Cachorros en República Dominicana

La apertura formal del recinto incluye nuevas áreas deportivas, biblioteca y espacios recreativos, tras una significativa inversión dirigida a fortalecer el papel del deporte en el desarrollo y la seguridad social del sector

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Obras que superan los RD 54 millones elevan el orgullo barrial y encienden nuevas ilusiones. El desafío de mantener la disciplina, la convivencia y el impacto positivo tras la reapertura (Foto cortesía Presidencia de la República)
Obras que superan los RD 54 millones elevan el orgullo barrial y encienden nuevas ilusiones. El desafío de mantener la disciplina, la convivencia y el impacto positivo tras la reapertura (Foto cortesía Presidencia de la República)

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo las renovadas instalaciones del Club Deportivo y Cultural Los Cachorros, ubicado en Cristo Rey, con una inversión superior a RD 54 millones (912,933,223 dólares). De acuerdo con información difundida por la Presidencia de la República Dominicana en su portal oficial.

El objetivo de esta iniciativa es consolidar el deporte como herramienta de prevención social y desarrollo comunitario, bajo la premisa del mandatario de convertirlo en "la vacuna contra los vicios" para niños y jóvenes.

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Durante el acto, el ministro de Deportes Kelvin Cruz precisó que la remodelación del club abarcó 5.000 metros cuadrados, con una inversión total de RD 54.460.703,83. Esta cifra es uno de los desembolsos más importantes para el sector recreativo de Cristo Rey en los últimos años, y responde al compromiso del gobierno por recuperar espacios deportivos para beneficio de la infancia, la juventud y la comunidad, según reiteró la Presidencia de la República Dominicana.

El presidente Abinader expuso ante los presentes que la obra responde a una demanda histórica del sector y es parte de una estrategia para ampliar oportunidades y combatir la exclusión. “Estamos haciendo justicia a Cristo Rey”, sostuvo el mandatario, y remarcó que su administración apuesta por el deporte como promotor de valores, disciplina e integración social en todo el país.

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Luis Abinader apuesta por el deporte en Cristo Rey: la reapertura de Los Cachorros, una inversión millonaria y el sueño de la integración social (Foto cortesía Presidencia de la República)
Luis Abinader apuesta por el deporte en Cristo Rey: la reapertura de Los Cachorros, una inversión millonaria y el sueño de la integración social (Foto cortesía Presidencia de la República)

Por su parte, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que ningún presidente anterior había impulsado cambios tan profundos en Cristo Rey. En su intervención, Pacheco señaló que el club representa un símbolo de formación, esperanza y convivencia por su capacidad para consolidar la integración vecinal, de acuerdo con la reseña oficial en el portal de la Presidencia de la República Dominicana.

El reacondicionamiento incluyó infraestructura deportiva, biblioteca y áreas recreativas

El ministro Kelvin Cruz detalló en su intervención que la remodelación del Club Los Cachorros sumó un nuevo techado, áreas de juego, baños, vestidores y gradas tanto para el público general como para zona VIP, cafetería interna y externa, cuarto eléctrico, almacén, lobby y una fachada renovada. Se habilitó, además, una biblioteca equipada con baños y espacio de almacenamiento, salón de combate para karate y boxeo, salón principal de eventos, gimnasio y canchas exteriores de baloncesto y voleibol.

En cuanto a las obras adicionales, Cruz mencionó el acondicionamiento de oficinas administrativas, áreas exteriores, un muro de drenaje, nuevas escalinatas, trabajos de resane y la instalación de aluzinc en el techo multiuso. También se realizaron mantenimientos en las correas y estructuras metálicas, reparación de baños, camerinos para atletas y adecuación de baños públicos y zonas VIP, de acuerdo con lo consignado por la Presidencia.

Sobre el impacto social del club, el ministro de Deportes señaló: "Por años este ha sido un club que trabaja en la disciplina y desarrolla el talento de cientos de niños y jóvenes en diferentes áreas del deporte y la cultura“.

Autoridades y referentes comunitarios catalogan la obra como un hito para Cristo Rey

El reacondicionamiento de instalaciones trae consigo entusiasmo y expectativas renovadas. Una extensa remodelación, referentes presentes y el objetivo de crear un futuro diferente para los jóvenes del sector (Foto cortesía Presidencia de la República)
El reacondicionamiento de instalaciones trae consigo entusiasmo y expectativas renovadas. Una extensa remodelación, referentes presentes y el objetivo de crear un futuro diferente para los jóvenes del sector (Foto cortesía Presidencia de la República)

Entre las autoridades asistentes al acto estuvieron Víctor Bisonó, ministro de Vivienda y Edificaciones; José Monegro, presidente de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe; Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports; y Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano. Liderazgos comunitarios, entrenadores, deportistas y representantes del movimiento de clubes nacionales también participaron, según documentó la Presidencia de la República Dominicana.

El médico Félix Cruz Jiminián remarcó la transformación en materia de seguridad y calidad de vida que, en su opinión, ha experimentado el sector durante la actual gestión. “Durante la actual gestión se ha fortalecido la seguridad en la zona, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la tranquilidad de sus residentes”, afirmó Cruz Jiminián, basándose en la comunicación oficial.

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