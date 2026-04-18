Los secretos mejor guardados de Marilyn Monroe salen a la luz: rutinas estructuradas, un último cheque y elecciones de vestuario

La exposición presenta objetos personales de Marilyn Monroe nunca antes vistos por el público (Netflix)

La celebración del centenario de la icónica actriz Marilyn Monroe será el marco para la exposición “Marilyn Monroe: Hollywood Icon”, concebida para revelar detalles poco conocidos sobre su imagen cuidadosamente definida. El evento, anunciado por el Academy Museum of Motion Pictures, presentará piezas inéditas y mostrará la influencia de la figura en la construcción de su propio mito, según ha informado HELLO!.

La exposición exhibirá por primera vez objetos personales, documentos, carteles y fotografías que permiten descubrir aspectos inéditos de la vida de la actriz. Entre los secretos revelados se incluyen sus rutinas nocturnas, elecciones de vestuario y la meticulosa estrategia con la que moldeó su figura pública.

Las piezas y documentos originales, que podrán verse en Los Ángeles del 31 de mayo de 2026 al 28 de febrero de 2027, incluyen la última firma de Monroe, detalles sobre su sonrisa reconocible y objetos personales como trajes, zapatos y cheques. De acuerdo con el Academy Museum of Motion Pictures, la muestra reunirá “cientos de objetos originales, entre ellos carteles, retratos, fotografías, documentos de producción, cartas y materiales personales nunca antes vistos”.

Una colección inédita de vestuario y accesorios ilustra el estilo único de Marilyn Monroe (Bettmann Archive)

En una vista previa exclusiva en el Waldorf Astoria New York, el medio citado accedió a la ICON Collection, compuesta por vestuario, accesorios y documentos que revelan la atención al detalle de la artista.

Bryan Johns, presidente y director ejecutivo de ICON Collection, afirmó a HELLO! que Monroe “prácticamente vivía en algunos de sus vestuarios”, destacando su práctica habitual de reutilizar prendas tanto en la vida pública como privada.

Los secretos detrás del mito de Marilyn Monroe

Los objetos expuestos permiten comprender las rutinas disciplinadas y las decisiones conscientes en la proyección de su imagen. Según Johns para el medio, Monroe alternaba el uso de sujetadores durante la noche y prefería no llevarlos durante el día, con el objetivo de lograr una silueta específica.

La actriz mantenía medidas cercanas a “34, 33, 34″, y una talla de busto 34C, lo que evidencia que su imagen de “bomba sensual” era fruto de elecciones estratégicas.

El último cheque firmado por Marilyn Monroe aporta nuevas perspectivas sobre su estado emocional (Bettmann Archive)

Monroe prefería zapatos nude y tallas estrechas (“7 1/2 AAA”), un recurso para estilizar visualmente su figura en sus últimos años, explicó Johns. Además, la artista estudiaba cómo posar y maquillarse para potenciar sus rasgos.

Johns detalló a HELLO! que la característica sonrisa entreabierta de Monroe no fue casual: la aprendió en la década de los 40, por recomendación de su primera instructora de modelaje, buscando disimular sus encías y el tamaño de sus dientes.

Una imagen construida y una personalidad desconocida

El mito de Marilyn Monroe como símbolo sexual suele eclipsar la imagen de una mujer estratega, disciplinada y plenamente consciente del control de su proyección pública. Como relató Johns a HELLO!, “no fue una víctima y fue la arquitecta de su propia creación”, además de una persona amable y dedicada.

Cartas privadas y materiales personales evidencian la pasión de Marilyn Monroe por el aprendizaje (Bettmann Archive)

Las declaraciones recogidas por el medio citado destacan que Monroe sentía verdadera pasión por formarse, asistiendo a clases de actuación, danza y canto incluso tras extensas jornadas de trabajo. Esta ética de trabajo revela una faceta menos conocida: la de una profesional que dominaba cada aspecto de su imagen, siempre decidida a superarse y a forjar la identidad que la llevó al estrellato.

Objetos inéditos y el legado de Marilyn Monroe

Entre las piezas más relevantes, sobresale el último cheque firmado por Monroe el 4 de agosto de 1962, el día de su fallecimiento. Johns indicó en HELLO! que el análisis caligráfico realizado por expertos señala que su firma en ese documento fue intencionada, reflejando que la actriz atravesaba un buen momento anímico.

La muestra en Los Ángeles invita a redescubrir el legado y la influencia de Marilyn Monroe en la cultura popular (crédito: The Grosby Group)

La muestra en Los Ángeles reunirá, según el Academy Museum of Motion Pictures, cartas, retratos y materiales originales nunca antes mostrados al público. Estos elementos aportan una perspectiva renovada sobre el proceso mediante el cual Monroe se transformó en un icono global, permitiendo al público descubrir nuevos matices de su vida y su leyenda.

Quienes visiten la exposición “Marilyn Monroe: Hollywood Icon” encontrarán la historia de una mujer que supo ejercer un control excepcional sobre su destino, evidenciando fortaleza y sensibilidad más allá de los estereotipos que han perdurado en torno a su figura.