Costa Rica

Los gobiernos de Costa Rica y Panamá fortalecen acciones conjuntas en la frontera

La nueva colaboración incluye tecnología avanzada, intercambio de información y operaciones coordinadas para enfrentar el avance de agrupaciones delictivas y tráfico de drogas en la zona limítrofe entre ambos países

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Costa Rica y Panamá refuerzan la cooperación policial y tecnológica en la frontera ante el avance del narcotráfico y la criminalidad. (Cortesía: Telemetro Reporta)
Costa Rica y Panamá refuerzan la cooperación policial y tecnológica en la frontera ante el avance del narcotráfico y la criminalidad. (Cortesía: Telemetro Reporta)

Los ministros de Seguridad de Costa Rica y Panamá anunciaron el fortalecimiento de la cooperación policial y tecnológica en la frontera binacional para enfrentar el avance de grupos criminales y el narcotráfico.

El acuerdo contempla la transformación del centro conjunto binacional en un sistema de comando C5, con intercambio de imágenes de cámaras y drones, y la integración de tecnologías para la vigilancia fronteriza.

Según declaraciones recogidas por medios nacionales, Mario Zamora, ministro de Seguridad de Costa Rica, afirmó que el objetivo es “transformar este centro conjunto binacional a un C5, intercambiando imágenes de cámaras, drones, que la tecnología sea nuestro gran aliado binacional”.

Zamora subrayó la necesidad de que la frontera Panamá-Costa Rica se convierta en “el gran muro que evite la operación de grupos transnacionales de narcotráfico y criminalidad organizada”.

El ministro costarricense destacó que Costa Rica enfrenta un “severo problema de orden de justicia penal”, con una alta reincidencia de personas relacionadas con grupos criminales.

“Rompimos el récord de aprehensiones en el 2025, doscientos quince mil personas detenidas por la policía costarricense y lamentablemente veinticuatro horas, cuarenta y ocho horas después, esas mismas personas, en el noventa y cinco por ciento de los casos, vuelven a quedar libres”, explicó Zamora. Añadió que el reto principal es el “endurecimiento de la legislación penal” para impedir que los detenidos regresen a las calles.

El acuerdo bilateral transforma el centro conjunto binacional en un sistema de comando C5 con intercambio de imágenes de cámaras y drones para vigilancia fronteriza. (Cortesía: Telemetro Reporta)
El acuerdo bilateral transforma el centro conjunto binacional en un sistema de comando C5 con intercambio de imágenes de cámaras y drones para vigilancia fronteriza. (Cortesía: Telemetro Reporta)

Por parte de Panamá, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, señaló que los homicidios en la franja fronteriza se dan principalmente “del lado costarricense”, y que la colaboración entre ambos países incluye la operación conjunta en el Centro de Fusión de Paso Canoas, donde policías de ambas naciones comparten información y análisis.

“Hoy igualmente estamos por iniciar una nueva operación sobre la frontera, precisamente para colaborar con las autoridades costarricenses en el combate al crimen organizado”, afirmó Ábrego.

El ministro panameño puntualizó que la frontera “es un límite que yo puedo llamar una carretera”, y que la colaboración tecnológica permitirá a la ciudad de Panamá recibir imágenes en tiempo real de las cámaras instaladas en la zona limítrofe.

“La colaboración con la hermana República de Costa Rica sobre los límites fronterizos en el intercambio de imágenes de las cámaras que ellos tienen, igual las cámaras nuestras y nosotros poder tomar un espejo de eso en la ciudad de Panamá”, precisó ábrego.

Costa Rica enfrenta cifras récord de detenciones en 2025, con más de 215.000 personas aprehendidas y alta reincidencia delictiva, según datos oficiales. (Visuales IA)
Costa Rica enfrenta cifras récord de detenciones en 2025, con más de 215.000 personas aprehendidas y alta reincidencia delictiva, según datos oficiales. (Visuales IA)

La situación de violencia afecta también a las principales ciudades de Panamá. De acuerdo con el funcionario, la Policía Nacional ha intensificado operativos en sectores como Colón, San Miguel y Ciudad de Panamá, y se han suspendido las vacaciones de los efectivos para reforzar la operatividad. “Esto es reforzar precisamente la operatividad para disminuir esto”, subrayó Ábrego.

El refuerzo de la cooperación incluye la identificación y búsqueda activa de sospechosos tras recientes homicidios, como el ocurrido en Curundú, donde ya hay dos personas identificadas y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se encuentra tras su localización.

Ambos ministros coincidieron en que la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado requiere una acción conjunta y sostenida, con el apoyo de la tecnología y el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad de Costa Rica y Panamá.

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