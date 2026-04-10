Costa Rica

“Ya había medidas cautelares”: El historial de acoso que terminó en una fosa clandestina en Costa Rica

La familia de la joven nicaragüense denuncia que su verdugo, un hombre de 57 años identificado como Gustavo Calvo Ramírez, utilizó la pensión de sus hijas y el acoso constante para doblegar su voluntad antes de asesinarla

Guardar
Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, desapareció en Salitral de Santa Ana durante la Semana Santa. Sus familiares denunciaron su desaparición (Foto cortesía Junieysis).
Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, desapareció en Salitral de Santa Ana durante la Semana Santa. Sus familiares denunciaron su desaparición (Foto cortesía Junieysis).

La oscuridad de esta madrugada 9 de abril, en Santa Ana, Costa Rica, no solo trajo consigo el frío propio de la zona, sino también el final de una angustia que mantuvo en vilo a una familia nicaragüense durante días.

Bajo el rigor de los peritos judiciales y la mirada atónita de los investigadores, el cuerpo de Junieysis Adely Merlo Espinoza, la joven de sonrisa amplia y sueños truncados, fue localizado en una fosa clandestina.

El hallazgo no solo confirmó su muerte, sino que puso al descubierto la brutalidad de un sistema de control y violencia que ella, en vida, intentó desesperadamente detener.

Hoy, mientras el sol de la mañana ilumina una escena del crimen que estremece al país, el principal sospechoso, su ex pareja, Gustavo Calvo Ramírez, un hombre de 57 años de edad, ya se encuentra tras las rejas de una celda, bajo una orden de prisión preventiva mientras avanza la investigación por femicidio.

Así se dió la detención del sujeto de apellidos Ramírez por parte del O.I.J en su vivienda en el sector de Calle Los Pericos en Salitral, tras el hallazgo en ese sector del cuerpo de la joven nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza de 29 años.

La tragedia de Espinoza es la crónica de una muerte que ella misma intentó evitar acudiendo a las leyes. Wilder reveló que su hermana ya contaba con medidas cautelares contra el hombre de 57 años. Hubo una orden de alejamiento por un año, la cual el sujeto apeló, pero que inicialmente le obligaba a guardar distancia.

En un acto de valentía, la joven se había mudado a San Ramón de Alajuela, alquilando una casa propia para poner kilómetros de por medio entre ella y su agresor. No obstante, el sospechoso utilizó la vulnerabilidad económica de la joven como un grillete. Al ser ella la cuidadora de tiempo completo de sus gemelas, no podía trabajar, dependiendo de la pensión alimenticia que Calvo Ramírez debía pagar.

«Él la seguía a diario. Iba a San Ramón tres veces por semana. Empezó a amenazarla con que, si no regresaba al condominio donde él vivía, dejaría de pagar la pensión y el alquiler», denunció Wilder. La joven, acorralada por la necesidad de dar un techo y comida a sus hijas, terminó cediendo a la presión de regresar al entorno de su verdugo, el lugar donde finalmente encontraría la muerte.

En una entrevista, el hermano de Junieysis Merlo detalla las constantes amenazas y el acoso que ella sufría por parte de su expareja. A pesar de tener medidas cautelares, el hombre las violó y la presionaba para que volviera con él.

La batalla por el futuro: Las niñas y la custodia

Con el hallazgo del cuerpo en la madrugada y el sospechoso ya en prisión, la familia Merlo ha iniciado una nueva lucha, quizás la más importante de todas: el futuro de las dos niñas de cuatro años. Actualmente, las menores se encuentran bajo custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El hermano de la víctima ha sido enfático ante las autoridades y los medios: no permitirán que las niñas queden bajo el margen de influencia de la familia del agresor. Su cuestionamiento hacia el entorno de Calvo Ramírez es desgarrador:

«¿Tendrían corazón las tías o hermanas de este señor para decirle a esas niñas en el futuro: ‘Hija, tu mamá no está porque fue asesinada por tu padre’? No se puede. Ellas no pueden quedar ahí».

En un desgarrador testimonio, el hermano de Junieysis Merlo pide a las autoridades la custodia total de sus sobrinas, argumentando que no pueden quedar al cuidado de la familia del presunto asesino de su madre.

El clamor de una comunidad

El caso ha tenido un impacto profundo no solo en Nicaragua, tierra natal de los Merlo, sino también en Costa Rica, donde la joven era conocida por su presencia en redes sociales. La comunidad exige una condena ejemplar para Ramírez, señalando que su edad y su posición económica no deben ser atenuantes ante la sevicia de enterrar a una madre en una fosa para ocultar su crimen.

Hoy, la familia Merlo llora en la morgue judicial, pero también se mantiene firme. Han pasado de la búsqueda desesperada a la exigencia de una justicia que, aunque no les devolverá a Junieysis, debe asegurar que el responsable pase el resto de sus días tras las rejas y que las niñas crezcan lejos de la sombra de quien les arrebató a su madre.

El caso continúa bajo investigación, mientras Santa Ana intenta asimilar que, bajo su suelo, se ocultaba uno de los capítulos más oscuros de la violencia de género en el país.

Temas Relacionados

Costa RicaJunieysis Adely Merlo EspinozaFosa clandestinaSanta AnaFeminicidio

Últimas Noticias

Colocación de créditos habitacionales alcanza un monto de USD 44.42 millones en el primer trimestre en El Salvador

La distribución del financiamiento se dirigió principalmente a la adquisición de vivienda nueva y usada, así como a activos extraordinarios, reflejando una demanda significativa en segmentos de menores ingresos de la población

Colocación de créditos habitacionales alcanza un monto de USD 44.42 millones en el primer trimestre en El Salvador

Ministerio de Educación reanuda clases en República Dominicana tras suspensión por lluvias

Autoridades informaron que la interrupción temporal de las actividades respondió a las recomendaciones de los organismos de emergencia ante el impacto de una vaguada y los riesgos asociados para escolares y personal de centros de enseñanza

Ministerio de Educación reanuda clases en República Dominicana tras suspensión por lluvias

El sector exportador de El Salvador muestra optimismo tras el aumento en las ventas externas en lo que va de 2026

Las ventas externas de El Salvador totalizaron 1,080 millones de dólares y 689 millones de kilogramos entre enero y febrero, reflejando el dinamismo productivo nacional y el impacto de la inversión pública y la modernización logística

El sector exportador de El Salvador muestra optimismo tras el aumento en las ventas externas en lo que va de 2026

Presidente de Panamá alerta sobre riesgos económicos globales por detención de buques en puertos de China

“A nosotros no nos interesa tener un problema con China, pero tampoco vamos a permitir que estas cosas sigan”, expresó el mandatario panameño

Presidente de Panamá alerta sobre riesgos económicos globales por detención de buques en puertos de China

Gobierno salvadoreño busca crear nuevo ente para regular las alianzas público privadas

La institución podría declarar como proyectos de interés público aquellas iniciativas privadas que aporten beneficios sociales o económicos o de desarrollo de infraestructura y servicios públicos

Gobierno salvadoreño busca crear nuevo ente para regular las alianzas público privadas

TECNO

Pokémon Champions llega a Nintendo Switch: estos son los códigos y bonos de lanzamiento

Pokémon Champions llega a Nintendo Switch: estos son los códigos y bonos de lanzamiento

¿Qué son las frutinovelas? El extraño fenómeno de la IA que tiene a todos llorando y conectados

Cómo hacer frutinovelas con IA: tutorial paso a paso para crear tu propio drama viral

Cómo enviar archivos de tu Android a cualquier PC sin cables ni apps extra

Cuál es la máxima velocidad que se puede conseguir con el Wi-Fi de tu router

ENTRETENIMIENTO

‘Malcolm el de en medio’: fecha y hora del estreno de su regreso en Latinoamérica

‘Malcolm el de en medio’: fecha y hora del estreno de su regreso en Latinoamérica

Una foto escolar de Chad Michael Murray genera sorpresa en redes sociales por la transformación del actor

El legado de The Rock: Simone Johnson rompe moldes y deja su huella en la lucha libre como Ava Raine

Lisa Kudrow y el lado menos visto del éxito en televisión: “Hay que encontrar oportunidades en el rechazo y seguir intentando”

Jaden Smith y Jackie Chan se reencuentran 16 años después de Karate Kid

MUNDO

Trump y Starmer acordaron impulsar un “plan práctico” para reabrir el estrecho de Ormuz y normalizar el tráfico marítimo

Trump y Starmer acordaron impulsar un “plan práctico” para reabrir el estrecho de Ormuz y normalizar el tráfico marítimo

De símbolo del Renacimiento italiano a tragedia en el Atlántico: el Andrea Doria y la noche que cambió la historia naval

El fenómeno Joopiter, la plataforma de Pharrell Williams que conecta arte, lujo y cultura pop en subastas únicas

Tragedia en el canal de la Mancha: murieron cuatro migrantes arrastrados por corrientes al intentar cruzar de Francia a Reino Unido

Polonia interceptó otro avión espía ruso sobre el Báltico