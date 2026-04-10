“Ya había medidas cautelares”: El historial de acoso que terminó en una fosa clandestina en Costa Rica

Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, desapareció en Salitral de Santa Ana durante la Semana Santa. Sus familiares denunciaron su desaparición (Foto cortesía Junieysis).

La oscuridad de esta madrugada 9 de abril, en Santa Ana, Costa Rica, no solo trajo consigo el frío propio de la zona, sino también el final de una angustia que mantuvo en vilo a una familia nicaragüense durante días.

Bajo el rigor de los peritos judiciales y la mirada atónita de los investigadores, el cuerpo de Junieysis Adely Merlo Espinoza, la joven de sonrisa amplia y sueños truncados, fue localizado en una fosa clandestina.

El hallazgo no solo confirmó su muerte, sino que puso al descubierto la brutalidad de un sistema de control y violencia que ella, en vida, intentó desesperadamente detener.

Hoy, mientras el sol de la mañana ilumina una escena del crimen que estremece al país, el principal sospechoso, su ex pareja, Gustavo Calvo Ramírez, un hombre de 57 años de edad, ya se encuentra tras las rejas de una celda, bajo una orden de prisión preventiva mientras avanza la investigación por femicidio.

Así se dió la detención del sujeto de apellidos Ramírez por parte del O.I.J en su vivienda en el sector de Calle Los Pericos en Salitral, tras el hallazgo en ese sector del cuerpo de la joven nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza de 29 años.

La tragedia de Espinoza es la crónica de una muerte que ella misma intentó evitar acudiendo a las leyes. Wilder reveló que su hermana ya contaba con medidas cautelares contra el hombre de 57 años. Hubo una orden de alejamiento por un año, la cual el sujeto apeló, pero que inicialmente le obligaba a guardar distancia.

En un acto de valentía, la joven se había mudado a San Ramón de Alajuela, alquilando una casa propia para poner kilómetros de por medio entre ella y su agresor. No obstante, el sospechoso utilizó la vulnerabilidad económica de la joven como un grillete. Al ser ella la cuidadora de tiempo completo de sus gemelas, no podía trabajar, dependiendo de la pensión alimenticia que Calvo Ramírez debía pagar.

«Él la seguía a diario. Iba a San Ramón tres veces por semana. Empezó a amenazarla con que, si no regresaba al condominio donde él vivía, dejaría de pagar la pensión y el alquiler», denunció Wilder. La joven, acorralada por la necesidad de dar un techo y comida a sus hijas, terminó cediendo a la presión de regresar al entorno de su verdugo, el lugar donde finalmente encontraría la muerte.

En una entrevista, el hermano de Junieysis Merlo detalla las constantes amenazas y el acoso que ella sufría por parte de su expareja. A pesar de tener medidas cautelares, el hombre las violó y la presionaba para que volviera con él.

La batalla por el futuro: Las niñas y la custodia

Con el hallazgo del cuerpo en la madrugada y el sospechoso ya en prisión, la familia Merlo ha iniciado una nueva lucha, quizás la más importante de todas: el futuro de las dos niñas de cuatro años. Actualmente, las menores se encuentran bajo custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El hermano de la víctima ha sido enfático ante las autoridades y los medios: no permitirán que las niñas queden bajo el margen de influencia de la familia del agresor. Su cuestionamiento hacia el entorno de Calvo Ramírez es desgarrador:

«¿Tendrían corazón las tías o hermanas de este señor para decirle a esas niñas en el futuro: ‘Hija, tu mamá no está porque fue asesinada por tu padre’? No se puede. Ellas no pueden quedar ahí».

En un desgarrador testimonio, el hermano de Junieysis Merlo pide a las autoridades la custodia total de sus sobrinas, argumentando que no pueden quedar al cuidado de la familia del presunto asesino de su madre.

El clamor de una comunidad

El caso ha tenido un impacto profundo no solo en Nicaragua, tierra natal de los Merlo, sino también en Costa Rica, donde la joven era conocida por su presencia en redes sociales. La comunidad exige una condena ejemplar para Ramírez, señalando que su edad y su posición económica no deben ser atenuantes ante la sevicia de enterrar a una madre en una fosa para ocultar su crimen.

Hoy, la familia Merlo llora en la morgue judicial, pero también se mantiene firme. Han pasado de la búsqueda desesperada a la exigencia de una justicia que, aunque no les devolverá a Junieysis, debe asegurar que el responsable pase el resto de sus días tras las rejas y que las niñas crezcan lejos de la sombra de quien les arrebató a su madre.

El caso continúa bajo investigación, mientras Santa Ana intenta asimilar que, bajo su suelo, se ocultaba uno de los capítulos más oscuros de la violencia de género en el país.