Costa Rica

Licitación para construcción del hospital de Limón en Costa Rica se declara infructuosa por falta de ofertas

Las condiciones impuestas en el proceso de selección, incluida la ausencia de reajuste de precios, alejaron a las empresas precalificadas y comprometen la viabilidad del plan de infraestructura más ambicioso de la CCSS

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La licitación del nuevo hospital de Limón quedó desierta tras no recibir ofertas, a pesar de su presupuesto de USD 400 millones. Cortesía: Semanario Universidad
La licitación del nuevo hospital de Limón quedó desierta tras no recibir ofertas, a pesar de su presupuesto de USD 400 millones. Cortesía: Semanario Universidad

La licitación para la construcción del nuevo hospital de Limón fue declarada infructuosa después de no recibir ninguna oferta, pese a tratarse de una de las mayores inversiones que ha proyectado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con un presupuesto cercano a los USD 400 millones y una extensión prevista de 85,000 metros cuadrados de edificación.

Las restricciones en el ajuste de precios y los altos riesgos financieros asociados al modelo “llave en mano” motivaron que ninguna empresa precalificada presentara propuesta, según explicó Jorge Granados, gerente de infraestructura de la institución.

Este escenario amenaza con retrasar indefinidamente la construcción y pone en evidencia problemas estructurales en los procedimientos de adjudicación de obra pública a gran escala en Costa Rica.

Las condiciones de la licitación y el peso de la imposibilidad de ajustar precios

Al cerrar el concurso, la CCSS realizó consultas a las empresas interesadas para identificar las razones de su ausencia. Los datos recabados y lo expuesto por Granados revelaron que la causa principal fue la prohibición de reajustar precios durante la ejecución, obligación establecida por el reglamento para contratos “llave en mano”. Esta imposición transfiere la totalidad de los riesgos de fluctuación de costos a los contratistas, incluso cuando el plazo de ejecución puede abarcar varios años por etapas previas de diseño y trámites.

La demanda de infraestructura hospitalaria en Limón promueve un debate sobre las reformas en los procedimientos de adjudicación de obra pública de la CCSS. Fuente: CCSS
La demanda de infraestructura hospitalaria en Limón promueve un debate sobre las reformas en los procedimientos de adjudicación de obra pública de la CCSS. Fuente: CCSS

Factores de seguridad, logística y riesgo cambiario complican la convocatoria

A la inviabilidad del modelo contractual se suman temas operativos y financieros relevantes. La seguridad en la zona y los frecuentes cierres de la Ruta 32, principal vía entre San José y Limón, por condiciones climáticas en el Parque Nacional Braulio Carrillo, fueron destacados por las empresas como factores que agravan el riesgo de operación.

El tipo de cambio es otro elemento que preocupa a los potenciales oferentes, ya que la volatilidad entre el dólar y el colón, junto a la exigencia de pagos en ambas monedas y la necesidad de importar insumos, incrementa el impacto de pequeñas variaciones cambiarias sobre el costo total. Granados puntualizó que, para una obra de USD 400 millones, “cualquier fluctuación económica puede implicar pérdidas sustanciales para los contratistas” y, por lo tanto, desincentivar la participación bajo los actuales términos.

La ausencia de propuestas en Limón coincide con la tendencia de disminución en el número de oferentes en licitaciones públicas de gran escala en Costa Rica. Como referencia vinculante, el gerente de infraestructura mencionó la reciente convocatoria para el hospital de Alajuela, que recibió únicamente dos ofertas, reduciendo la competencia y con el riesgo de que, de no modificarse el modelo, los costos de futuros proyectos aumenten.

El dólar se ubicaría cerca de los S/ 3,44 en el corto plazo y podría registrar un leve incremento en las semanas posteriores.
El tipo de cambio entre dólar y colón y la obligación de importar insumos incrementan el riesgo y los costos para las empresas licitantes. Foto: Vecteezy

Alternativas en análisis para reactivar el proyecto

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, señaló en que la modalidad de precalificación implementada no consiguió atraer oferentes, pese a buscar agilizar el proceso y garantizar la capacidad técnica y financiera de los participantes.

La CCSS analiza actualmente distintas opciones para evitar que un nuevo llamado quede desierto. Entre las alternativas figuran abrir la licitación a nivel internacional, coordinar con el Ministerio de Hacienda posibles modificaciones reglamentarias que admitan mecanismos parciales de ajuste de precios y dividir el proyecto en dos contratos: uno para el diseño y otro para la construcción, permitiendo que esta última incluya cláusulas de actualización de costos.

Granados aseguró que la estrategia para relanzar el proyecto debe definirse en los próximos meses. La necesidad de infraestructura hospitalaria en la provincia de Limón mantiene el tema como eje prioritario en la agenda institucional y constituye una prueba para la dinámica administrativa de la CCSS.

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