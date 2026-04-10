Costa Rica

Costa Rica: Aduana Santamaría decomisa más de siete toneladas de mercancías durante marzo

El Ministerio de Hacienda reporta que la acción incluyó productos como ropa, electrónicos y cosméticos procedentes de Estados Unidos, en respuesta a irregularidades detectadas

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La Aduana Santamaría decomisó más de siete toneladas de mercancías importadas mediante la modalidad Courier tras detectar irregularidades en las declaraciones aduaneras. (Cortesía: Alonso Tenorio)
La Aduana Santamaría decomisó más de siete toneladas de mercancías importadas mediante la modalidad Courier tras detectar irregularidades en las declaraciones aduaneras. (Cortesía: Alonso Tenorio)

La Aduana Santamaría retuvo más de siete toneladas de mercancías importadas bajo la modalidad llamada “Courier” durante el mes de marzo, al detectar irregularidades en la declaración de estos productos al ingresar al país. Según datos suministrados por el Ministerio de Hacienda, la operación forma parte de las acciones para combatir la evasión fiscal y fortalecer el control aduanero.

La intervención permitió identificar una amplia variedad de artículos, entre los que destacan ropa, calzado, cosméticos, repuestos, maquillaje, artículos electrónicos, juguetes, relojes y bolsos. La totalidad de estos productos provenía de Estados Unidos y presentaba inconsistencias en sus declaraciones aduaneras, al no ser reportados o al declararse de forma incorrecta.

El decomiso realizado por la Aduana Santamaría responde a la necesidad de calcular los impuestos dejados de percibir por el Estado costarricense. Aquellas mercancías cuyo valor supera los USD 5,000 serán remitidas a las autoridades judiciales bajo la presunción de delito de contrabando, de acuerdo con la normativa vigente. El procedimiento contempla la revisión minuciosa de cada envío para determinar el monto exacto de los tributos omitidos durante el proceso de importación.

Las autoridades identificaron inconsistencias en la declaración de juguetes, relojes y bolsos enviados por Courier, lo que motivó su retención por presunto contrabando. (Cortesía: Ministerio de Hacienda)
Las autoridades identificaron inconsistencias en la declaración de juguetes, relojes y bolsos enviados por Courier, lo que motivó su retención por presunto contrabando. (Cortesía: Ministerio de Hacienda)

Lindsay Redondo, subdirectora general de Aduanas, declaró por medio de un comunicado de prensa: “La Aduana Santamaría continuará realizando estudios para detectar operaciones con patrones de riesgo similares, con el objetivo de supervisar su correcta declaración, incrementar la percepción de riesgo y fomentar el cumplimiento voluntario mediante mejoras sustantivas en las declaraciones aduaneras emitidas por las empresas bajo la modalidad Courier”.

La funcionaria remarcó la importancia de mantener la vigilancia sobre este tipo de operaciones y recalcó la voluntad institucional para fortalecer los mecanismos de control.

El Ministerio de Hacienda subrayó que la modalidad “Courier” ha sido utilizada de manera recurrente para internar mercancías que no siempre cumplen con los requisitos de declaración y tributación exigidos por la ley.

¿Qué es la modalidad “Courier” y por qué requiere controles especiales?

El servicio de “Courier” consiste en la importación de paquetes mediante empresas de entrega rápida, que suelen ser elegidas por su agilidad y bajo costo, pero que, en algunos casos, han servido para evadir el pago de impuestos o eludir controles aduaneros.

La Dirección General de Aduanas recomendó a los usuarios de estos servicios utilizar exclusivamente empresas de entrega rápida autorizadas como auxiliares de la función pública, lo que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente, la correcta declaración de las mercancías y el pago adecuado de los tributos correspondientes.

El Ministerio de Hacienda confirmó que ropa, calzado, electrónicos y cosméticos provenientes de Estados Unidos integran el mayor decomiso anual bajo el esquema Courier. (Cortesía: Gemini)
El Ministerio de Hacienda confirmó que ropa, calzado, electrónicos y cosméticos provenientes de Estados Unidos integran el mayor decomiso anual bajo el esquema Courier. (Cortesía: Gemini)

La institución reiteró que el uso de empresas no registradas puede acarrear sanciones y la retención de los productos.

Las autoridades aduaneras enfatizaron que estos operativos buscan no solo recuperar recursos para el Estado, sino también enviar un mensaje disuasivo a quienes intentan vulnerar el sistema.

El Servicio Nacional de Aduanas aconseja a quienes utilizan estos servicios que recurran únicamente a empresas de entrega rápida que cuenten con la autorización de la Dirección General de Aduanas (DGA) como auxiliares de la función pública. De esta manera, se asegura que las mercancías sean declaradas de forma correcta, se cumpla con la normativa vigente y se realice el pago correspondiente de los impuestos.

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