Alivio en el sistema sanitario costarricense: caen con fuerza los contagios de enfermedades de transmisión sexual tras un 2025 crítico

La tendencia a la baja en las notificaciones de salud refleja el éxito de las nuevas estrategias de vigilancia epidemiológica. (Shutterstock)

Tras un 2025 donde el repunte de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) presionó las estrategias de salud pública de Costa Rica, los datos oficiales del primer trimestre de 2026 muestran una tendencia a la baja que podría calificarse como esperanzadora pero cautelosa.

Según el último informe de la Dirección de Vigilancia de la Salud, durante las primeras nueve semanas del año 2026, el país registró una disminución significativa en las cuatro principales patologías de vigilancia obligatoria: sífilis, gonorrea, herpes simple y virus del papiloma humano (VPH).

La sífilis cede terreno

La sífilis en todas sus formas, que ha sido una de las mayores preocupaciones del Ministerio debido a sus complicaciones a largo plazo, registró 517 casos hasta la semana epidemiológica 9 de este año. La cifra representa un descenso del 18.88% en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando se contabilizaban 662 diagnósticos.

El perfil del contagiado sigue siendo mayoritariamente masculino: el 60.93% de los casos corresponden a hombres. Por regiones, la provincia de Limón presenta la tasa más alta del país con 16,4 por cada 100.000 habitantes, superando incluso a San José, que acumula el mayor número absoluto con 242 casos.

Las nuevas cifras del Ministerio de Salud muestran un descenso del 18,88% en los casos de sífilis respecto al inicio del 2025.

Gonorrea: una caída estrepitosa del 25%

Uno de los datos más contundentes del informe es el de la gonorrea. Mientras que en 2025 se notificaron 302 personas infectadas en los primeros dos meses, este año la cifra cayó a 225 casos, lo que supone una reducción del 25.49%.

Aquí la brecha de género es aún más profunda: el 86,22% de los afectados son hombres. En cuanto a la edad, el grupo de 20 a 29 años sigue siendo el “ojo del huracán”, concentrando más de la mitad de los diagnósticos (51,6%). “Estamos viendo que el mensaje de prevención está calando, pero los adultos jóvenes siguen siendo el grupo de mayor riesgo por la mayor movilidad sexual y el inicio temprano de relaciones sin protección”, detallaron fuentes sanitarias.

El grupo de 20 a 29 años concentra más de la mitad de los contagios de gonorrea, encendiendo las alarmas en Salud Juvenil. SALUD ESPAÑA EUROPA FLICKR/PUSH0K

El impacto en las mujeres: VPH y Herpes Simple

A diferencia de la gonorrea y la sífilis, el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el Herpes Simple (VHS) muestran un comportamiento que afecta de manera desproporcionada a la población femenina.

En el caso del VPH, se notificaron 56 casos en lo que va del año, un descenso del 29,11% respecto a los 79 casos del 2025. Sin embargo, el 92,82% de estos diagnósticos fueron en mujeres. Los datos por provincia colocan a Guanacaste a la cabeza en tasa de incidencia (3,4), seguida por Puntarenas.

Por su parte, la infección por Herpes Simple también mostró una caída del 29,28%, pasando de 111 casos en el periodo anterior a 128 en el actual (aunque la tasa por 100,000 habitantes muestra una mejora en la distribución semanal). En esta patología, las mujeres representan el 64,84% de los casos notificados.

Guanacaste se posiciona como la región con mayor tasa de incidencia de Virus del Papiloma Humano en lo que va del año. Crédito: freepik

Geografía del contagio y desafíos para 2026

A pesar de la baja generalizada, el mapa de calor del Ministerio de Salud revela zonas donde la guardia no puede bajarse. San José lidera en números absolutos en casi todas las categorías debido a su densidad poblacional, pero provincias costeras como Limón, Guanacaste y Puntarenas preocupan por tener tasas de incidencia más elevadas en proporción a su número de habitantes.

¿Por qué bajan los casos?

Los analistas de salud pública atribuyen este descenso a tres pilares:

Vigilancia Activa: El cumplimiento del Decreto N° 40556-S ha permitido una detección temprana y el bloqueo de cadenas de transmisión. Campañas Focalizadas: Tras el pico de 2025, se reforzaron las brigadas de salud en las provincias con mayores tasas. Concienciación post-crisis: El impacto mediático de las cifras récord del año pasado habría generado un cambio en el comportamiento preventivo de la ciudadanía.

“El reto ahora es mantener esta tendencia. No podemos permitir que el éxito inicial de 2026 se traduzca en un relajamiento de las medidas de protección”, concluye el reporte.

Las autoridades recuerdan que el uso correcto del preservativo y los chequeos regulares siguen siendo las únicas herramientas efectivas para mantener estas cifras en descenso.