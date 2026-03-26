Costa Rica

Construcción en Costa Rica crece 7.7% en 2025 y supera las 44 mil obras

Las cifras preliminares reflejan un repunte significativo en la actividad constructiva, con Alajuela y San José liderando el crecimiento, mientras aumenta la construcción de viviendas y el desarrollo de condominios

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El crecimiento en la construcción durante 2025 fue impulsado principalmente por el aumento en proyectos de vivienda en todo el país. Cortesía: Construex Costa Rica
El crecimiento en la construcción durante 2025 fue impulsado principalmente por el aumento en proyectos de vivienda en todo el país. Cortesía: Construex Costa Rica

La actividad constructiva en Costa Rica mostró un sólido crecimiento durante el 2025, de acuerdo con los resultados preliminares de las Estadísticas de la Construcción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que evidencian una recuperación sostenida del sector, especialmente impulsada por el desarrollo de proyectos residenciales.

En total, durante el año se registraron 44,591 obras, lo que representa un incremento del 7.7% en comparación con el mismo periodo de 2024. Este crecimiento refleja un mayor dinamismo en el sector construcción, considerado clave para la generación de empleo y la reactivación económica del país.

El impulso más importante provino de las obras residenciales, que fueron las que más crecieron en términos absolutos. En 2025 se contabilizaron 2.454 proyectos más que el año anterior, consolidando a la vivienda como el principal motor de la expansión del sector.

La construcción de condominios y apartamentos aumentó significativamente, marcando una nueva tendencia habitacional. Cortesía: Gobierno del Bicentenario Costa Rica
La construcción de condominios y apartamentos aumentó significativamente, marcando una nueva tendencia habitacional. Cortesía: Gobierno del Bicentenario Costa Rica

A nivel geográfico, la provincia de Alajuela destacó como la de mayor crecimiento en este tipo de construcciones, con un aumento del 16,7% respecto a 2024. Dentro de esta provincia, los cantones de Naranjo, Alajuela, Orotina y Grecia lideraron el incremento en obras residenciales, evidenciando una expansión urbana sostenida fuera del Gran Área Metropolitana tradicional.

En cuanto al área total construida, el crecimiento fue aún más pronunciado. Durante 2025 se alcanzaron 4.152.934 metros cuadrados, lo que representa un aumento del 12,7% en relación con el año anterior. Este dato no solo refleja un mayor número de obras, sino también proyectos de mayor tamaño o envergadura.

Las provincias que concentran la mayor proporción del área construida son Alajuela, con un 24,2%, y San José, con un 23,5%, lo que confirma su relevancia como polos de desarrollo inmobiliario.

El crecimiento del sector construcción refleja una mayor demanda de soluciones habitacionales en Costa Rica. Cortesía: JH Arquitectos Costa Rica
El crecimiento del sector construcción refleja una mayor demanda de soluciones habitacionales en Costa Rica. Cortesía: JH Arquitectos Costa Rica

Sin embargo, el mayor incremento en términos absolutos de área construida se registró en San José, con 288.178 metros cuadrados adicionales respecto a 2024. Le sigue Alajuela, con un aumento de 178.613 metros cuadrados. Este crecimiento responde, en gran medida, a la construcción de nuevas soluciones habitacionales, particularmente en zonas urbanas y periurbanas.

Otro de los indicadores que reflejan el dinamismo del sector es la cantidad de viviendas nuevas aprobadas. En 2025 se registraron 26.212 unidades, lo que significa un aumento de 3.498 viviendas en comparación con el periodo anterior, equivalente a un crecimiento del 15,4%.

San José y Alajuela concentran la mayor parte del área construida a nivel nacional. Cortesía: Universidad de Costa Rica
San José y Alajuela concentran la mayor parte del área construida a nivel nacional. Cortesía: Universidad de Costa Rica

Dentro de esta tendencia, destaca el auge en la construcción de apartamentos y condominios, que experimentaron un incremento del 46,2% respecto al año anterior. Este fenómeno responde a cambios en las preferencias habitacionales, así como a la densificación urbana en zonas de alta demanda.

En términos de tamaño, la categoría de viviendas de entre 100 y menos de 150 metros cuadrados fue la que registró el mayor aumento, con 1.413 unidades adicionales respecto a 2024. Este crecimiento se concentró principalmente en la provincia de San José, donde la demanda por viviendas de tamaño medio ha ido en aumento.

Más de 44 mil obras se registraron en 2025, reflejando el dinamismo del sector construcción en Costa Rica. Cortesía: Construex Costa Rica
Más de 44 mil obras se registraron en 2025, reflejando el dinamismo del sector construcción en Costa Rica. Cortesía: Construex Costa Rica

Por otro lado, las viviendas más pequeñas, de entre 40 y menos de 70 metros cuadrados, continúan siendo las más frecuentes en el país. En 2025 se contabilizaron 13.254 unidades en esta categoría, lo que representa un aumento de 1.381 viviendas en comparación con el año anterior. Este segmento fue liderado por la provincia de Alajuela, aunque se reportaron incrementos en casi todas las provincias, con excepción de San José.

En conjunto, estos datos reflejan un panorama positivo para el sector construcción en Costa Rica, marcado por una mayor actividad, crecimiento en la oferta habitacional y una diversificación en los tipos de vivienda. El comportamiento del sector durante 2025 evidencia no solo una recuperación, sino también una adaptación a nuevas dinámicas del mercado inmobiliario y a las necesidades cambiantes de la población.

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