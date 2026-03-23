Detectan diferencias de hasta 345% en precios de atún en Costa Rica: autoridades alertan a consumidores previo a Semana Santa

Autoridades recomiendan comparar precios para ahorrar durante la Semana Santa. Freepik

Un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) encendió las alertas entre los consumidores en Costa Rica al revelar diferencias de hasta un 345% en el precio de atunes enlatados en distintos comercios del país.

El monitoreo, realizado entre el 16 de febrero y el 6 de marzo de 2026, abarcó 253 establecimientos distribuidos en 50 cantones y tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa vigente, así como brindar información útil a los consumidores de cara a la temporada de Semana Santa, cuando aumenta el consumo de productos pesqueros.

Amplias diferencias en productos básicos

Entre los principales hallazgos destaca la marcada variación en los precios de atún en trocitos en aceite de 100 gramos, uno de los productos más consumidos en esta época del año. Según el informe, los precios pueden variar hasta en un 345% dependiendo del comercio, lo que evidencia importantes disparidades en el mercado.

En el caso de las sardinas enlatadas, otro producto de alta demanda, el estudio también detectó diferencias significativas de hasta un 267%, lo que refuerza la recomendación de comparar precios antes de realizar compras.

El análisis incluyó distintas presentaciones de productos, como envases cilíndricos, rectangulares y ovalados, así como versiones con vegetales o en salsa de tomate, tomando en cuenta el peso escurrido, es decir, el contenido real del producto sin el líquido que lo acompaña.

Las sardinas enlatadas también presentaron variaciones de precio de hasta 267%. (Captura de pantalla: Revista del Consumidor)

Importancia de comparar precios

Para facilitar la comparación entre productos, el MEIC utilizó la herramienta conocida como Precio por Unidad de Medida (PUM), que permite identificar cuál opción resulta más conveniente para el consumidor, independientemente del tamaño o presentación del envase.

Los resultados evidencian que no siempre el producto más económico en apariencia es el más conveniente, por lo que revisar el precio por unidad de medida se convierte en un elemento clave para tomar decisiones de compra informadas.

En ese sentido, las autoridades insistieron en que una revisión detallada de los precios puede representar un ahorro significativo para los hogares, especialmente en épocas de alto consumo como la Semana Santa.

Cumplimiento en contenido y peso

El estudio también incluyó un análisis técnico sobre el contenido neto y el peso escurrido de los productos, con el fin de verificar si la información declarada en las etiquetas coincide con el contenido real.

Este análisis fue realizado por el Laboratorio Costarricense de Metrología (Lacomet), entidad encargada de garantizar la exactitud de las mediciones en el país.

En el caso del atún, los resultados fueron positivos: el 100% de las muestras analizadas cumplió con la normativa vigente en cuanto a contenido neto y peso escurrido.

Sin embargo, la situación fue distinta en las sardinas. De las 18 muestras evaluadas, un 18% presentó inconsistencias en el peso escurrido, lo que implica que el consumidor estaría recibiendo menos producto del que se indica en el envase. Además, una de las muestras ni siquiera especificaba este dato en su etiquetado.

El estudio se realizó en 253 comercios de 50 cantones del país. Freepik

Irregularidades en el etiquetado

Otro de los aspectos analizados fue el cumplimiento de las normas de etiquetado. En el caso del atún, el 89% de las muestras cumplió con los requisitos establecidos, mientras que un 11% presentó irregularidades.

Para las sardinas, el panorama fue más preocupante: solo el 67% cumplió con la normativa, mientras que un 33% registró incumplimientos.

Entre los principales problemas detectados se encuentran el uso de idiomas distintos al español y errores en la escritura de las unidades del Sistema Internacional de Medidas, lo que podría generar confusión entre los consumidores.

Como resultado, las autoridades previnieron a dos empresas en el caso del atún y a cuatro en el caso de las sardinas, otorgándoles un plazo de 22 días hábiles, con vencimiento el 26 de marzo, para corregir las inconsistencias.

Posibles sanciones

En cuanto a los incumplimientos relacionados con el contenido neto de las sardinas, estos se encuentran actualmente en proceso de verificación. De confirmarse, el MEIC podría presentar denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor.

Las sanciones económicas en estos casos podrían oscilar entre los 462.200 colones y los 18.488.000 colones, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Empresas podrían enfrentar multas de hasta ₡18,4 millones por incumplimientos detectados en productos pesqueros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones a los consumidores

Ante estos hallazgos, el MEIC reiteró la importancia de que los consumidores comparen precios, revisen etiquetas y verifiquen el contenido real de los productos antes de realizar sus compras.

El estudio deja en evidencia que, incluso en productos básicos de consumo masivo, pueden existir diferencias significativas que impactan directamente el bolsillo de los costarricenses.

En un contexto de alta demanda como la Semana Santa, estas recomendaciones adquieren mayor relevancia, ya que permiten a las familias optimizar sus gastos sin sacrificar la calidad de los productos que consumen.