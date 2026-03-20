Costa Rica

Autoridades costarricenses rescatan 16 caballos en malas condiciones

Un operativo realizado en la frontera norte permitió localizar animales en condiciones de abandono extremo, lo que evidenció la persistencia de actividades ilícitas relacionadas con el traslado irregular de ganado

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Las autoridades costarricenses decomisan 16
Las autoridades costarricenses decomisan 16 caballos en condiciones de abandono en Cuatro Esquinas, frontera con Nicaragua. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública﻿)

Autoridades costarricenses decomisaron este jueves un total de 16 caballos en condiciones deplorables durante un operativo conjunto entre la Policía de Fronteras y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) en Cuatro Esquinas, cantón de Los Chiles, una zona fronteriza con Nicaragua.

El hallazgo, confirmado por el Ministerio de Seguridad Pública en redes sociales, reveló que los animales se encontraban en estado crítico de insalubridad y abandono.

El operativo se suma a una sucesión de eventos similares en la región que, desde 2015, han involucrado decomisos con animales sin documentación sanitaria ni legal, evidenciando la persistencia de redes de contrabando enfocadas en el tránsito ilegal de ganado a través de pasos no habilitados.

Las autoridades advierten que la ausencia de controles facilita la propagación de enfermedades que amenazan la producción ganadera y la salud pública local.

El estado de los caballos
El estado de los caballos expone el riesgo de enfermedades infecciosas y parasitarias en la frontera norte costarricense. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

La información de las autoridades destaca que los equinos decomisados se hallaban atrapados en una poza de agua lodosa y presentaban señales de desnutrición, insalubridad extrema y agotamiento físico.

“La Policía Fronteriza de Costa Rica y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENSA) decomisaron 16 caballos que estaban en malas condiciones de salud. Se presume que fueron ingresados desde Nicaragua por un paso no habilitado y sin ninguna documentación”, señala el Ministerio Público.

En el operativo, los agentes encontraron a varios caballos incapaces de salir por sí mismos del lodazal en el que se encontraban, debido al avanzado deterioro físico causado por jornadas prolongadas de caminata y ausencia de descanso.

Las autoridades presumen que los animales fueron introducidos desde Nicaragua a través de un paso fronterizo clandestino, probablemente destinados al comercio ilegal de carne o al trabajo forzado bajo condiciones de explotación.

El operativo conjunto de SENASA
El operativo conjunto de SENASA y Policía de Fronteras detecta señales de desnutrición severa y agotamiento físico en los equinos rescatados. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

Autoridades costarricenses refuerzan controles

El Ministerio de Seguridad Pública resaltó que el ingreso irregular de animales sin certificados sanitarios constituye un peligro fitosanitario grave para la región, al exponer a la cabaña ganadera nacional y a la salud pública a la eventual transmisión de enfermedades.

Los puntos ciegos del sector de Los Chiles han sido reforzados desde este operativo, en respuesta a la evidencia de redes criminales que utilizan la ruta para ingresos ilícitos de mercancías y ganado.

Durante el despliegue, las autoridades implementaron puestos de control y patrullajes en zonas estratégicas para detectar y frenar el paso de animales y productos sin documentación. La medida busca proteger la producción agropecuaria costarricense y evitar la propagación de enfermedades que puedan afectar tanto al sector productivo como a la población.

Las redes criminales de contrabando
Las redes criminales de contrabando ganadero vulneran la legislación de bienestar animal y amenazan la seguridad agropecuaria nacional de Costa Rica. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

Un hecho similar ocurrió a principios de mes en Alajuela

A inicios del mes de marzo, un operativo coordinado por el Ministerio Público costarricense permitió rescatar a varios animales silvestres que eran mantenidos y exhibidos sin permisos legales en distintos establecimientos turísticos.

Las diligencias, lideradas por la Fiscalía Adjunta Ambiental, consistieron en seis allanamientos ejecutados en cinco centros turísticos y una vivienda ubicada en Bijagua de Upala, provincia de Alajuela. Durante estas acciones, las autoridades lograron el decomiso de los siguientes animales:

  • Cinco perezosos (tres adultos y dos crías).
  • Una danta (tapir).
  • Seis serpientes y varias ranas de cristal.

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