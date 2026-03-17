Costa Rica

Laura Fernández afirma que anunciará gabinete y presidentes ejecutivos a finales de abril

Algunos integrantes de la actual administración podrían mantener sus cargos bajo la próxima gestión, mientras que se consideran nuevos perfiles con base en criterios de experiencia y vocación

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Foto archivo. Detrás de la
Foto archivo. Detrás de la cautela oficial se discuten permanencias inesperadas y nombres que inquietan a sus aliados. La presidenta electa evalúa continuidad y renovación, con miradas puestas en ministerios estratégicos.

La presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, prevé tener definido su gabinete de ministros y presidentes ejecutivos para finales de abril, según declaraciones recogidas por CR Hoy. Aunque no anticipó nombres, Fernández sostuvo que el proceso de selección culminará al cierre del mes próximo.

Desde la Asamblea Legislativa, tras una reunión con miembros del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la mandataria indicó que analizará la permanencia de algunos funcionarios actuales. Dijo: “las personas que lo hayan hecho bien, por supuesto que ojalá acepten permanecer en el cargo”, mostrando apertura a repetir figuras en ministerios clave, reportó CR Hoy.

Versiones en medios locales señalan que jerarcas como Gerald Campos (Justicia y Paz, quien podría pasar a Seguridad Pública), Yorleni León (IMAS), Manuel Tovar (Comercio Exterior) y Leonardo Sánchez (MEP) se perfilan como posibles continuadores en sus cargos en el nuevo gobierno.

En entrevista con Ticavisión, Fernández aseguró que la vocación de servicio es esencial para quienes conformen su equipo. Relató el caso de Mary Munive, quien comunicó su renuncia a la cartera de Salud debido al desgaste personal, y admitió estar evaluando los antecedentes de diputados interesados en sumarse al equipo: “me inclinaré en función de los perfiles, la idoneidad y lo que crea es mejor para integrarse al equipo”, afirmó la presidenta electa.

Señala de reacciones por renunciar a su partido

Las acusaciones han sido parte del día a día para Laura Fernández según dijo a Ticavisión, quien expresó que la denuncian “en un día sí y otro también, por cosas que no he hecho y que ni me imaginaba yo que podían ser un delito”. Este señalamiento se produce en medio de los preparativos para asumir la Presidencia de la República el 8 de mayo, un contexto en el que las interpretaciones legales han influido directamente en sus decisiones recientes.

Decisiones fundamentales se tomarán tras
Decisiones fundamentales se tomarán tras estricta evaluación de experiencias previas y capacidades, según recientes declaraciones de la próxima presidenta de Costa Rica. Foto archivo.

Ante el marco legal vigente, Fernández tomó la decisión de presentar una carta de renuncia a la militancia del partido Pueblo Soberano. “Hay un artículo en el código electoral que dice que los presidentes no pueden tener militancia activa en ningún partido político”, explicó, y agregó que la misma acción la realizaron los vicepresidentes Douglas y Francisco. Su objetivo, afirmó, es cumplir con el requisito de ley y evitar nuevas denuncias: “Para evitar que nunca falta aquí quien busca, como dice don Rodrigo, el micropelo en la sopa y que me pongan una denuncia de que estoy incumpliendo con alguna cosa de alguna ley”.

Fernández justificó esta precaución legal señalando que hay quienes desean “señalar y hacer tormentas donde no existen y decir que yo recibí credenciales del Tribunal Supremo como presidenta de la República, incumpliendo con alguna legislación”. Por ello, subrayó: “Para curarme en salud, presenté la renuncia junto con mis vicepresidentes y cumplir así a cabalidad la normativa”.

A pesar del distanciamiento formal exigido por la ley, Fernández remarcó su vínculo con su agrupación original: “Gobernaré por todos los costarricenses con el partido Pueblo Soberano, mi casa, el partido con el cual yo gané las elecciones de manera contundente”, dijo, reafirmando que comparte visión, valores y principios con ese colectivo, aunque su próxima gestión será “sin distingo partidario”.

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