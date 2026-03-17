Costa Rica: un carro asegurado se quemó cada cinco días en 2025 y las pérdidas superaron los ¢400 millones

Fallas eléctricas y derrames de combustible figuran entre las principales causas de incendios vehiculares. Cortesía: Repretel

Durante el 2025, Costa Rica registró un comportamiento preocupante en los incidentes vehiculares por fuego: en promedio, un carro asegurado se incendió cada cinco días, según datos del Instituto Nacional de Seguros (INS). La cifra refleja no solo la frecuencia de estos eventos, sino también su impacto económico y los riesgos asociados a fallas mecánicas y descuidos.

En total, el INS indemnizó a 68 propietarios de vehículos que sufrieron daños a causa de incendios, lo que se tradujo en pagos que superaron los ¢400 millones, unos USD 800,000. Esta cifra evidencia el peso financiero que representan estos siniestros, tanto para la aseguradora como para los conductores afectados.

El análisis por zonas muestra una clara concentración de casos en la Gran Área Metropolitana. San José acumuló el 46% de los incendios reportados, posicionándose como la provincia con mayor incidencia. Le siguen Alajuela con un 17% y Limón con un 12%, lo que deja en evidencia una distribución desigual, pero con presencia en distintas regiones del país.

Un total de 68 propietarios recibieron indemnización de parte del INS tras perder sus vehículos por fuego en 2025. Cortesía: Panorama Digital

En cuanto a los tipos de vehículos afectados, más de la mitad de los casos correspondieron a automotores de uso particular. El 51% de los incendios se registró en carros tipo sedán y jeep, mientras que el resto se distribuye entre cabezales, microbuses, autobuses, camiones y motocicletas. Esto sugiere que, aunque los vehículos pesados presentan riesgos específicos, los automóviles particulares no están exentos de este tipo de emergencias.

De acuerdo con información del Benemérito Cuerpo de Bomberos, las causas más comunes de estos incendios están relacionadas con factores mecánicos y condiciones de uso. Entre los principales detonantes se encuentran las fallas en sistemas eléctricos, muchas veces provocadas por sobrecargas, instalaciones informales o el uso de accesorios de baja calidad.

Otro factor frecuente es el derrame de líquidos combustibles, como aceite, gasolina o diésel, que al entrar en contacto con superficies calientes del motor o el sistema de escape pueden desencadenar un incendio. Asimismo, el recalentamiento del sistema de frenos, especialmente en vehículos pesados o de transporte público, también figura entre las causas identificadas.

Autoridades recomiendan evacuar de inmediato y llamar al 9-1-1 ante señales de fuego en un automóvil. Cortesía: Teletica.com

Ante este panorama, desde el INS reiteraron la importancia de contar con coberturas adecuadas. Los daños por fuego están contemplados dentro de la cobertura H o de Riesgos Adicionales del Seguro de Autos, la cual protege al asegurado ante eventos como incendios, inundaciones o desastres naturales.

Ricardo León, jefe de la Dirección de Autos del INS, recordó que este tipo de protección no depende de la antigüedad del vehículo. “Sin importar si un vehículo es nuevo o ya tiene cierta antigüedad, puede contar con la protección de un seguro que cubra tanto daños a terceros como los que sufra el propio automóvil”, explicó.

Sin embargo, esta cobertura no se adquiere de manera independiente. Para acceder a la cobertura H es necesario contar previamente con la cobertura D, correspondiente a colisión y vuelco. Como referencia, para un vehículo valorado en ¢9 millones, el costo anual de esta protección adicional ronda los ¢5.947, una inversión relativamente baja frente a los costos que puede implicar un incendio total.

Además del respaldo económico, las autoridades hacen énfasis en la prevención y la respuesta oportuna ante emergencias. En caso de detectar señales como humo, fuego u olor a quemado, recomiendan actuar de inmediato: detener el vehículo en un lugar seguro, evacuar a todos los ocupantes, llamar al sistema de emergencias 9-1-1 y utilizar el extintor, cuyo uso es obligatorio según la legislación vigente.

El comportamiento registrado en 2025 pone sobre la mesa la necesidad de reforzar las revisiones mecánicas, evitar modificaciones improvisadas en los sistemas eléctricos y mantener en buen estado los componentes del vehículo. Aunque el seguro puede mitigar el impacto económico, la prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir este tipo de incidentes.