Costa Rica confirma brote de sarampión tras campamento cultural

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Dos casos de sarampión detectados en Costa Rica habrían ocurrido tras un campamento organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud a principios de febrero, donde al menos 196 personas estuvieron expuestas a la enfermedad, según informó el Ministerio de Salud y declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Salud Mary Munive en declaraciones recopiladas por el medio digital Centroamérica 360.

La funcionaria indicó que se sospecha que el brote se originó a partir de integrantes de una delegación mexicana que asistió al evento, donde algunos menores presentaron síntomas y se difundió información sobre casos a través de redes sociales.

La estimación oficial señala que, debido a que una persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas, podrían derivarse hasta 3,528 contagios asociados a este incidente, de acuerdo con la tasa de propagación citada por Munive. Ambas pacientes, una menor de 14 años y una mujer de 41 años, contaban con vacunación previa contra el sarampión, aunque la ministra mencionó que la inmunidad proporcionada no es absoluta.

Según el reporte de Centroamérica 360, las dos afectadas solo requirieron control de síntomas, sin complicaciones adicionales. Los principales indicios de la enfermedad informados por la ministra son fiebre mayor a 39 °C, dolor generalizado, secreción nasal, tos, conjuntivitis y erupciones cutáneas en forma de manchas rojas.

Medidas de control y recomendaciones tras el brote

Las autoridades exhortaron a la población a revisar su esquema de vacunación y consideraron establecer como requisito que visitantes internacionales cuenten con inmunización contra el sarampión. Recomiendan, además, que las personas mayores de 15 años consideren aplicarse una dosis de refuerzo.

A inicios de marzo, el ministerio de Salud confirmó un segundo caso de sarampión en menos de cinco semanas, una situación que llevó a la activación inmediata de protocolos epidemiológicos para proteger su estatus libre de transmisión endémica, vigente desde 1999. El Ministerio de Salud investigaba el origen del contagio, después de que el Centro Nacional de Referencia Virológica de Inciensa confirmara el diagnóstico en una menor de edad.

Las autoridades indicaron que se desplegó “el equipo técnico interinstitucional del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social” para ejecutar las acciones epidemiológicas necesarias y examinar el historial de contactos de la paciente.

En respuesta a este nuevo diagnóstico, el Ministerio de Salud reafirmó la importancia de la vacunación y recordó que el esquema nacional contempla dos dosis de la vacuna triple viral (SRP) a los 15 meses y a los cuatro años de edad. La institución instó a padres, madres y cuidadores a verificar que los menores recibieron ambas dosis, ante “un contexto internacional donde varios países reportan un aumento significativo de casos”.

El caso de dos nuevos pacientes revive el debate sobre la vacunación en eventos masivos en Costa Rica. (Foto: Archivo)

El primer caso de sarampión en 2026 fue reportado el 14 de febrero, cuando una niña de cuatro años de nacionalidad mexicana resultó positiva tras ingresar al país desde México. Esta menor carecía de comprobante de vacunación, señalando lo que el Ministerio catalogó como “caso importado”. Permaneció en aislamiento domiciliar, sin que se reportaran contagios entre sus contactos cercanos, sostuvieron las autoridades.

La reaparición de dos casos en 2026, junto con el único diagnóstico confirmado durante 2025, subraya el carácter importado del virus en Costa Rica y evidencia que la circulación local sigue limitada. La vigilancia epidemiológica se ha reforzado, dado el “aumento de contagios en otras regiones del mundo”, hecho que eleva el riesgo de nuevas introducciones del sarampión, advirtieron voceros del Ministerio de Salud.