Más de 14.000 estudiantes costarricenses se acercan a carreras STEAM a través de competencia inspirada en la Fórmula 1

El programa STEM Racing reúne a estudiantes de colegios de todo el país para diseñar y competir con autos en miniatura, mientras desarrollan habilidades en ingeniería, tecnología y trabajo en equipo. Cortesía: STEM Racing Costa Rica

Más de 14.000 estudiantes costarricenses han tenido acceso a experiencias educativas vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) gracias a un programa de formación inspirado en el automovilismo de alta competencia. Se trata de STEM Racing Costa Rica, una iniciativa educativa basada en el modelo internacional impulsado por la Fórmula 1 que busca acercar a los jóvenes a carreras científicas y tecnológicas mediante la experiencia práctica.

Desde su llegada al país en 2023, el programa ha impactado a estudiantes de distintas regiones del territorio nacional a través de giras educativas, competencias regionales, semifinales, finales nacionales y actividades formativas dentro de los centros educativos. La iniciativa combina ingeniería, innovación y trabajo en equipo para que los estudiantes diseñen, construyan y compitan con autos en miniatura impulsados por tecnología.

Para el ciclo 2026, la organización presentó los avances y resultados de esta iniciativa que promueve el desarrollo de talento joven en áreas STEAM. En la nueva temporada participarán 84 centros educativos y más de 500 estudiantes, quienes formarán equipos para competir en distintas categorías dentro del programa.

Los estudiantes participantes desarrollan habilidades en diseño CAD, manufactura digital, análisis de datos y gestión de proyectos dentro de la competencia STEM Racing. Cortesía: STEM Racing Costa Rica

Un programa con alcance nacional

El programa cuenta actualmente con representación de seis regiones del país: Región Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte. Esto ha permitido ampliar el acceso a experiencias educativas tecnológicas a jóvenes de distintas comunidades.

Según datos del programa, más del 50% de los estudiantes participantes provienen de zonas fuera de la Gran Área Metropolitana, incluyendo regiones como Limón, San Carlos y Puntarenas. Esta distribución evidencia el creciente interés de jóvenes de diferentes contextos por involucrarse en iniciativas vinculadas con innovación y tecnología.

Entre los centros educativos participantes se encuentran aproximadamente 50 colegios técnicos profesionales, 20 colegios bilingües experimentales y 17 centros educativos privados.

Durante la temporada 2025 participaron 155 equipos y más de 900 estudiantes, consolidando una comunidad educativa que combina la formación académica con la experiencia competitiva.

El programa cuenta con la participación de colegios técnicos, bilingües experimentales y centros educativos privados de distintas regiones de Costa Rica. Cortesía: STEM Racing Costa Rica

Competencias que acercan a los jóvenes a la ingeniería

Dentro del programa, los estudiantes desarrollan proyectos que integran múltiples disciplinas relacionadas con la ingeniería y la tecnología. Las competencias incluyen el diseño de autos en miniatura utilizando herramientas de modelado digital, manufactura de piezas y pruebas de rendimiento.

Entre las habilidades técnicas que se trabajan en el programa destacan el diseño CAD, la manufactura digital, el análisis de datos, la gestión de proyectos y la ingeniería aplicada. Además, los participantes fortalecen habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico y resolución de problemas.

Marco Cercone, productor de STEM Racing Costa Rica, explicó que el objetivo del programa es ofrecer una experiencia educativa que conecte la teoría con la práctica.

“Este programa no construye autos en miniatura, sino profesionales con visión global. No se compite únicamente por velocidad, sino por el futuro académico y laboral de una generación que aprende haciendo”, señaló Cercone.

La iniciativa educativa ha representado una inversión cercana a los 300.000 dólares en herramientas tecnológicas, formación y oportunidades académicas para estudiantes costarricenses. Cortesía: STEM Racing Costa Rica

Inversión y alianzas para impulsar el talento

Desde su implementación en el país, la iniciativa ha representado una inversión cercana a los USD 300,000 destinados a herramientas tecnológicas, materiales educativos, premios y oportunidades académicas para los estudiantes.

Para el ciclo 2026 se proyecta una inversión adicional de aproximadamente USD 145,000 orientada a cubrir viajes, certificaciones, materiales de competencia, cursos especializados y plataformas educativas.

Una de las particularidades del programa en Costa Rica es que la participación es completamente gratuita para los estudiantes, por lo que el apoyo de patrocinadores resulta fundamental para garantizar su continuidad.

Entre las alianzas estratégicas destaca la colaboración con la ULACIT, que donará 40 becas universitarias para estudiantes ganadores de la competencia.

Además, la compañía Arcos Dorados se sumó como aliado del programa y brindará acceso a MCampus, una plataforma educativa virtual donde los estudiantes podrán llevar cursos en áreas como mercadeo y finanzas personales.

Asimismo, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica continuará ofreciendo formación en inglés técnico y ciberseguridad, con el objetivo de fortalecer el perfil académico y profesional de los participantes.

Impacto académico e internacional

El impacto del programa ya comienza a reflejarse en las oportunidades académicas que han obtenido algunos de sus participantes. Uno de los casos destacados es el de Diego Hidalgo, quien participó en la competencia en 2023 y actualmente cursa ingeniería eléctrica en Texas Tech Costa Rica con una beca del 100%.

En la temporada anterior, además, cuatro estudiantes ingresaron a la Lead University con becas del 40% para estudiar carreras relacionadas con áreas STEM.

El programa también ha logrado posicionar a Costa Rica en competencias internacionales. En 2025, ocho estudiantes viajaron a Singapur para participar en las finales mundiales, donde obtuvieron dos reconocimientos: el premio Best Newcomer Award al mejor equipo debutante y el Amaron Sustainability Showcase por un proyecto adaptado para jóvenes del Instituto Helen Keller en Costa Rica.

En 2025, ocho estudiantes costarricenses viajaron a Singapur para representar al país en las finales mundiales de STEM Racing, donde obtuvieron dos reconocimientos internacionales. Cortesía: STEM Racing Costa Rica

De cara al próximo ciclo, la organización proyecta que dos equipos costarricenses participen en STEM Racing España, ampliando así la presencia del país en este tipo de plataformas educativas globales.

Las autoridades educativas consideran que iniciativas como esta contribuyen a preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral cada vez más orientado hacia la innovación y la tecnología.

La meta del programa en los próximos cinco años es ampliar su presencia en más centros educativos del país, fortalecer la conexión entre educación secundaria y formación técnica, y generar más oportunidades para que estudiantes costarricenses accedan a becas universitarias y carreras STEAM vinculadas con el desarrollo económico y tecnológico del país.