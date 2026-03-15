El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica inaugura su sede número 77 en Escazú

Un sacerdote bendice solemnemente un nuevo camión de bomberos de Costa Rica durante una ceremonia al aire libre, con la presencia de personal de bomberos. (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica)

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica amplió su red de atención este domingo con la inauguración de una nueva estación en el cantón de Escazú, una iniciativa que apunta a optimizar la cobertura operativa y acortar los tiempos de respuesta ante emergencias en una de las zonas de mayor desarrollo urbano del oeste del Gran área Metropolitana. La estación, que inició operaciones con dos unidades y 20 bomberos, reforzará los servicios de prevención, protección y atención, y responde a la necesidad de acompañar el crecimiento poblacional y empresarial del cantón con infraestructura acorde, según informó el medio La Nación.

“Desde hoy, los vecinos de Escazú y alrededores cuentan con una nueva Estación de Bomberos, la cual permitirá fortalecer los servicios de prevención y protección que brindamos con abnegación, honor y disciplina. Ha sido un honor trabajar de la mano con la Municipalidad de Escazú. Desde hoy, abrimos las puertas a nuestros vecinos y estaremos encantados de apoyarlos”, comunicó en redes sociales el Cuerpo de Bomberos.

La apertura de esta unidad sitúa al Cuerpo de Bomberos con 77 estaciones distribuidas en todo el territorio nacional, una cifra que evidencia la expansión sostenida del servicio en las últimas décadas. El proyecto fue posible gracias al respaldo logístico de la Municipalidad de Escazú, que facilitó la adecuación de instalaciones provisionales en el Centro Cívico del cantón, tal como detalló el Benemérito Cuerpo de Bomberos a CRHoy.com.

Para la comunidad de Escazú y sus sectores vecinos, la entrada en funciones de la estación representa el acceso inmediato a recursos especializados y personal capacitado para enfrentar eventualidades de distinta naturaleza. El cuerpo de emergencias precisó al medio La Nación que la ubicación estratégica de la estación permitirá la atención rápida en escenarios diversos como la Ruta 27, áreas residenciales, zonas de montaña y complejos empresariales.

La sede provisional comenzó a operar con recursos móviles y coordinación municipal. Equipamiento, ubicación estratégica y un modelo de gestión conjunto transforman el panorama de prevención en la región oeste. (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica)

El desplazamiento de recursos humanos y materiales a este nuevo punto operativo responde directamente al contexto de crecimiento urbano y demográfico que atraviesa Escazú. Según el Cuerpo de Bomberos, la coordinación interinstitucional con la Municipalidad fue esencial para adaptar las instalaciones y garantizar que cumplen con los requerimientos técnicos para la atención de emergencias.

La estación funcionará en el Centro Cívico de Escazú mientras avanza la construcción de instalaciones definitivas, lo que permitirá que la cobertura en la zona no se vea interrumpida durante el desarrollo de la infraestructura permanente, según puntualizó CRHoy.com.

La inauguración de la estación en Escazú constituye un paso relevante para la estrategia nacional de prevención y respuesta ante emergencias. El hecho de que los 20 bomberos asignados y las dos unidades brinden servicios desde este domingo refuerza la capacidad de acción en un cantón que concentra poblaciones residenciales, corredores viales y áreas comerciales en crecimiento acelerado.

El Cuerpo de Bomberos subrayó a La Nación: “Gracias a su punto estratégico, la Estación brindará una respuesta oportuna, como el acceso a la Ruta 27, áreas de montaña, centros urbanos y empresas”.

La instalación refuerza la seguridad ante el crecimiento demográfico y comercial. El trabajo conjunto con la municipalidad y los planes de infraestructura permanente abren interrogantes sobre el futuro de la red de emergencias. (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica)

La coordinación entre Bomberos y la Municipalidad de Escazú no sólo permitió la rápida habilitación de la sede, sino que ratifica un modelo de gestión conjunta entre gobierno local y entidades de socorro, esquema que se ha replicado en otras regiones de Costa Rica y que podría extenderse conforme avanza la urbanización en el Gran área Metropolitana.