Costa Rica

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica inaugura su sede número 77 en Escazú

La reciente apertura fortalece la capacidad de respuesta ante incidentes en la región oeste de la Gran Área Metropolitana, permitiendo una mayor proximidad de recursos para atención en la comunidad y alrededores

Guardar
Un sacerdote bendice solemnemente un
Un sacerdote bendice solemnemente un nuevo camión de bomberos de Costa Rica durante una ceremonia al aire libre, con la presencia de personal de bomberos. (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica)

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica amplió su red de atención este domingo con la inauguración de una nueva estación en el cantón de Escazú, una iniciativa que apunta a optimizar la cobertura operativa y acortar los tiempos de respuesta ante emergencias en una de las zonas de mayor desarrollo urbano del oeste del Gran área Metropolitana. La estación, que inició operaciones con dos unidades y 20 bomberos, reforzará los servicios de prevención, protección y atención, y responde a la necesidad de acompañar el crecimiento poblacional y empresarial del cantón con infraestructura acorde, según informó el medio La Nación.

“Desde hoy, los vecinos de Escazú y alrededores cuentan con una nueva Estación de Bomberos, la cual permitirá fortalecer los servicios de prevención y protección que brindamos con abnegación, honor y disciplina. Ha sido un honor trabajar de la mano con la Municipalidad de Escazú. Desde hoy, abrimos las puertas a nuestros vecinos y estaremos encantados de apoyarlos”, comunicó en redes sociales el Cuerpo de Bomberos.

La apertura de esta unidad sitúa al Cuerpo de Bomberos con 77 estaciones distribuidas en todo el territorio nacional, una cifra que evidencia la expansión sostenida del servicio en las últimas décadas. El proyecto fue posible gracias al respaldo logístico de la Municipalidad de Escazú, que facilitó la adecuación de instalaciones provisionales en el Centro Cívico del cantón, tal como detalló el Benemérito Cuerpo de Bomberos a CRHoy.com.

Para la comunidad de Escazú y sus sectores vecinos, la entrada en funciones de la estación representa el acceso inmediato a recursos especializados y personal capacitado para enfrentar eventualidades de distinta naturaleza. El cuerpo de emergencias precisó al medio La Nación que la ubicación estratégica de la estación permitirá la atención rápida en escenarios diversos como la Ruta 27, áreas residenciales, zonas de montaña y complejos empresariales.

La sede provisional comenzó a
La sede provisional comenzó a operar con recursos móviles y coordinación municipal. Equipamiento, ubicación estratégica y un modelo de gestión conjunto transforman el panorama de prevención en la región oeste. (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica)

El desplazamiento de recursos humanos y materiales a este nuevo punto operativo responde directamente al contexto de crecimiento urbano y demográfico que atraviesa Escazú. Según el Cuerpo de Bomberos, la coordinación interinstitucional con la Municipalidad fue esencial para adaptar las instalaciones y garantizar que cumplen con los requerimientos técnicos para la atención de emergencias.

La estación funcionará en el Centro Cívico de Escazú mientras avanza la construcción de instalaciones definitivas, lo que permitirá que la cobertura en la zona no se vea interrumpida durante el desarrollo de la infraestructura permanente, según puntualizó CRHoy.com.

La inauguración de la estación en Escazú constituye un paso relevante para la estrategia nacional de prevención y respuesta ante emergencias. El hecho de que los 20 bomberos asignados y las dos unidades brinden servicios desde este domingo refuerza la capacidad de acción en un cantón que concentra poblaciones residenciales, corredores viales y áreas comerciales en crecimiento acelerado.

El Cuerpo de Bomberos subrayó a La Nación: “Gracias a su punto estratégico, la Estación brindará una respuesta oportuna, como el acceso a la Ruta 27, áreas de montaña, centros urbanos y empresas”.

La instalación refuerza la seguridad
La instalación refuerza la seguridad ante el crecimiento demográfico y comercial. El trabajo conjunto con la municipalidad y los planes de infraestructura permanente abren interrogantes sobre el futuro de la red de emergencias. (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica)

La coordinación entre Bomberos y la Municipalidad de Escazú no sólo permitió la rápida habilitación de la sede, sino que ratifica un modelo de gestión conjunta entre gobierno local y entidades de socorro, esquema que se ha replicado en otras regiones de Costa Rica y que podría extenderse conforme avanza la urbanización en el Gran área Metropolitana.

Temas Relacionados

Benemérito Cuerpo de BomberosEscazúCrecimiento UrbanoAtención de EmergenciasCosta Rica

Últimas Noticias

Roya naranja afecta hasta el 40% de la producción de caña en Costa Rica, advierte Ministerio de Agricultura

La alerta responde a la detección del hongo en miles de hectáreas especialmente en el sur del país, situación que ha impactado considerablemente los rendimientos y generado preocupación entre los principales sectores productivos involucrados

Roya naranja afecta hasta el

Tragedia en Palín-Escuintla: Sube a cuatro las víctimas y hecho revela riesgos del transporte pesado en Guatemala

La cuarta víctima murió en el hospital, indicaron las autoridades. El choque múltiple despertó preguntas sobre la revisión y control de unidades de carga y las medidas de prevención para evitar más siniestros en rutas clave

Tragedia en Palín-Escuintla: Sube a

¿Dónde rinde más el dinero? Los sectores que bajaron y los que presionaron el bolsillo hondureño durante febrero 2026

Las estadísticas oficiales reflejaron una variación de precios dentro del rango previsto, aunque algunos bienes y servicios del consumo cotidiano mostraron fluctuaciones dispares durante el inicio del año escolar en distintas zonas del país

¿Dónde rinde más el dinero?

El PRM actualiza su padrón con validación biométrica y alcanza 1,280,000 afiliados en República Dominicana

La digitalización del listado de miembros del partido permitió incorporar nuevas tecnologías para confirmar datos y depurar registros, respondiendo así a los requisitos legales y preparándose para los comicios de 2028

El PRM actualiza su padrón

Un médico y un exfutbolista entre las víctimas de la tragedia aérea en Guatemala

Las autoridades informaron sobre la identidad de las personas fallecidas tras la caída de una aeronave privada en una zona montañosa de San Marcos, donde las condiciones meteorológicas habrían dificultado las labores de localización y auxilio

Un médico y un exfutbolista

TECNO

¿Cortesía con la IA?: la

¿Cortesía con la IA?: la respuesta científica sobre el impacto de ser educado con los chatbots

El peligro de ‘Zombie ZIP’: ‘malware’ para antivirus dentro de archivos comprimidos

Bumble vuela en bolsa tras anunciar su reinvención con tecnología de IA

50 años de Apple: la compañía lanza cuenta de Instagram para festejar su aniversario

Tu mascota puede tener su propio celular: así es la tecnología con la que lo puedes llamar y hablar con él a distancia

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: Conan O’Brien

Premios Oscar 2026: Conan O’Brien arranca la gala con una broma a Timothée Chalamet: “Hay preocupación por ataques”

Ricky Gervais responde tajante a la posibilidad de volver a conducir los premios Oscar

La defensa inesperada de Kevin O’Leary a Timothée Chalamet tras la polémica por sus palabras sobre el ballet

Premios Oscar 2026: las reglas que deben cumplir los nominados e invitados a la noche más importante del cine

La guerra de los mundos, la gran “ganadora” en los Premios Razzie: todos los que integraron la lista a “lo peor del cine”

MUNDO

Macron exigió a Irán reabrir

Macron exigió a Irán reabrir el estrecho de Ormuz y cesar los ataques en la región tras la muerte de un soldado francés

Trump advirtió que la cumbre con Xi Jinping podría retrasarse si China no colabora en la reapertura del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo abrió al alza y superó los USD 100 por barril ante la escalada del conflicto en Medio Oriente

Donald Trump y Keir Starmer dialogaron sobre la importancia de “reabrir” el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán utilizó por primera vez en combate el misil “Sejil”, su proyectil balístico más avanzado