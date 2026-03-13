Golpe contra la tala ilegal en Costa Rica: decomisan más de 2.000 postes de madera y detienen a cuatro sospechosos

Funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación decomisaron más de 2.000 postes de madera durante un operativo contra la tala ilegal en Bagaces. Fuente: MINAE

Un operativo de control ambiental en el noroeste de Costa Rica culminó con uno de los decomisos más grandes de madera en lo que va del año. Funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) incautaron más de 2,000 postes de madera presuntamente extraídos de forma ilegal y detuvieron a cuatro personas sospechosas de participar en actividades de tala clandestina en el cantón de Bagaces.

La operación fue coordinada por el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE) a través del Área de Conservación Arenal Tempisque, tras recibir indicios sobre una posible actividad de aprovechamiento ilegal de madera en una propiedad de la zona.

Según informó la institución, el operativo se llevó a cabo cuando funcionarios del programa de Control y Protección del SINAC se trasladaron al sitio para verificar las denuncias relacionadas con la presunta tala de árboles.

Sospechosos intentaron huir del lugar

Al llegar las autoridades al lugar intervenido, varias personas que se encontraban en el sitio intentaron escapar, lo que obligó a los funcionarios a desplegar un operativo de búsqueda en los alrededores.

Tras varias horas de rastreo, los sospechosos fueron ubicados alrededor de las en el sector de Barrio La Cruz, en Guayabo de Bagaces, donde finalmente se concretó su detención.

Los cuatro individuos, de apellidos Martínez, Villalobos, Acosta y Cordero, quedaron a disposición del Ministerio Público para enfrentar el proceso judicial correspondiente por su presunta participación en delitos ambientales.

Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron tres motosierras que habrían sido utilizadas para la tala de los árboles.

Durante la intervención ambiental, las autoridades también decomisaron motosierras que habrían sido utilizadas para la tala ilegal de árboles. Fuente: MINAE

Más de 2.000 postes decomisados

El operativo permitió identificar un volumen considerable de madera presuntamente extraída de forma ilegal.

En el sitio intervenido se localizaron cerca de 2.000 postes de distintas especies maderables, mientras que un camión que se encontraba en el lugar transportaba 90 postes adicionales que estaban listos para ser movilizados.

Todo el material fue decomisado por los funcionarios del SINAC como parte del proceso de investigación.

Las autoridades presumen que la madera habría sido talada y procesada sin los permisos correspondientes, lo que constituye un delito ambiental según la legislación costarricense.

Seguimiento a grupos organizados

El director regional del Área de Conservación Arenal Tempisque, Alexander León, explicó que el decomiso forma parte de una estrategia de vigilancia y control para combatir redes que operan en la tala ilegal de árboles.

Según detalló el funcionario, las autoridades ambientales han identificado varios grupos organizados que operan en el negocio ilegal del aprovechamiento de madera, por lo que se mantienen operativos de seguimiento en diferentes sectores de la región.

“Continuaremos realizando este tipo de intervenciones, ya que se tienen identificados varios grupos que operan de forma ilegal en el negocio de la tala y el aprovechamiento de madera de manera organizada. A estos grupos se les ha venido dando seguimiento en coordinación con otras autoridades”, señaló León.

Un camión que transportaba postes de madera también fue decomisado por las autoridades ambientales durante el operativo. Fuente: MINAE

Impacto ambiental en una de las regiones más secas del país

El decomiso cobra especial relevancia en una provincia como Guanacaste, caracterizada por sus condiciones climáticas más secas en comparación con otras regiones del país.

De acuerdo con el SINAC, la tala indiscriminada de árboles en esta zona puede generar impactos ambientales significativos, ya que afecta la estabilidad de los ecosistemas, reduce la cobertura forestal y compromete la disponibilidad de recursos naturales.

Además, la pérdida de árboles en zonas vulnerables puede incidir en procesos como la erosión del suelo, la disminución de la biodiversidad y alteraciones en el ciclo del agua.

Las autoridades ambientales señalaron que continuarán realizando operativos para combatir redes dedicadas a la explotación ilegal de madera. Fuente: MINAE

Llamado a denunciar delitos ambientales

Tras el operativo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con la explotación ilegal de recursos naturales.

El SINAC recordó que los reportes por delitos ambientales pueden realizarse en sus oficinas regionales, a través de la línea telefónica 1192 o mediante la plataforma digital del Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales.

La institución destacó que la colaboración ciudadana es fundamental para fortalecer la vigilancia ambiental y combatir actividades ilegales que ponen en riesgo el patrimonio natural del país.

“Denunciar este tipo de situaciones permite actuar con mayor rapidez y proteger los ecosistemas que forman parte del patrimonio natural de Costa Rica”, señalaron las autoridades.