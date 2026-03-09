Las mujeres en Costa Rica destinan 53 horas semanales al trabajo no remunerado

Una madre muestra el cansancio al combinar responsabilidades laborales y domésticas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres en Costa Rica dedican 53 horas semanales en promedio a las tareas de cuidado y labores domésticas sin percibir remuneración, lo que restringe su acceso al mercado laboral y afecta su autonomía económica, según detalla un estudio reciente del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional, el centro de investigación especializado en demografía, difundido por el medio Centroamérica 360.

El informe, basado en 761 entrevistas telefónicas realizadas en mayo de 2025, identificó que en hogares donde conviven niños o personas con necesidades especiales de atención, la suma del tiempo invertido en el cuidado directo por parte de las mujeres alcanza ese umbral de 53 horas por semana, cifra equivalente a una jornada laboral formal extendida. De acuerdo con el estudio, el promedio general para todas las entrevistadas fue de 44 horas semanales dedicadas al cuidado directo de familiares dentro del hogar, incluyendo la atención de niños, personas mayores y personas dependientes.

A esta carga se añaden 22 horas adicionales cada semana destinadas al trabajo doméstico indirecto, que comprende actividades como limpiar, cocinar, hacer compras y mantener el funcionamiento general del hogar. La suma total de este doble esfuerzo recae, según los datos del informe, principalmente sobre las mujeres, perpetuando su menor participación en el empleo formal y condicionando sus oportunidades laborales.

El peso del trabajo doméstico y el cuidado sigue recayendo mayoritariamente sobre las costarricenses, dice el estudio. (Confislab)

Desigualdad persistente en la distribución de los cuidados

El análisis del Idespo confirma que la obligación de atender las necesidades de menores de edad, adultos mayores o personas con dependencia continúa limitando la autonomía económica de las mujeres y su incorporación estable al mercado de trabajo. Los resultados, obtenidos mediante 761 entrevistas telefónicas en mayo de 2025, ofrecen una radiografía actualizada de las brechas de género que caracterizan a la vida doméstica y reafirman la escasa redistribución de estas tareas en el entorno familiar.

A pesar de los avances normativos y sociales, la prueba documentada por la Universidad Nacional señala que el peso del trabajo doméstico y el cuidado sigue recayendo mayoritariamente sobre las costarricenses, imposibilitando en muchos casos su desarrollo profesional y agravando las inequidades en el ámbito económico y social.

El trabajo doméstico sin remuneración reduce la presencia femenina en el empleo formal

La encuesta, cuyas conclusiones fueron publicadas por Centroamérica 360, revela que 4 de cada 10 mujeres han debido reducir su jornada o abandonar su trabajo remunerado a causa de la carga que suponen el cuidado y las tareas domésticas. Concretamente, el 42% de las entrevistadas declaró haber modificado su inserción laboral como consecuencia directa de esas responsabilidades no remuneradas.

En lo referente a la distribución de tareas, el 73% de las mujeres asume personalmente el cuidado dentro del hogar, mientras que apenas un 3% mencionó a un hombre como principal responsable de estas funciones, hecho que, según el documento, demuestra la persistencia de los roles tradicionales en la sociedad costarricense.