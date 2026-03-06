Costa Rica

Simulacro nacional pone a prueba la respuesta ante emergencias para turistas extranjeros en Costa Rica

La iniciativa organizada por el gobierno convocó a embajadas y entidades públicas especializadas en atención a desastres, buscando mejorar la coordinación frente a eventos como sismos, inundaciones y otros riesgos naturales

Guardar
Las representaciones internacionales y organismos
Las representaciones internacionales y organismos nacionales unieron esfuerzos para fortalecer la seguridad y protección de visitantes extranjeros frente a amenazas como eventos sísmicos o meteorológicos. Fuente: CNE

Un simulacro nacional coordinado por Costa Rica puso a prueba la respuesta ante emergencias masivas para proteger a casi el 80 % de sus visitantes extranjeros. La iniciativa reunió a 11 embajadas y a 15 entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo con el objetivo de perfeccionar los protocolos de actuación conjunta frente a desastres naturales, dada la alta exposición del país a sismos, inundaciones y otros fenómenos. Así lo informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en una comunicado que destaca la articulación diplomática en la seguridad turística costarricense.

La magnitud del desafío no es menor. Más de 2,6 millones de turistas ingresaron a Costa Rica durante 2025, conforme a registros del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) revelan que, ese año, la población percibió 121 sismos relevantes, una alerta de tsunami en julio y varios eventos meteorológicos graves que desencadenaron lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos en rutas clave para el turismo. En este contexto, la respuesta organizada ante emergencias constituye un componente central de la gestión turística nacional.

Las medidas implementadas contemplan monitoreo,
Las medidas implementadas contemplan monitoreo, atención consular y asistencia legal, con participación activa de organismos como la Cruz Roja, Bomberos y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fuente: CNE

Siete de cada diez turistas extranjeros representados en el simulacro

El ejercicio incluyó a las representaciones de Canadá, Alemania, España, Francia, Estados Unidos, Australia, México, Reino Unido, Países Bajos, Italia y la Unión Europea. El Instituto Costarricense de Turismo señaló que las personas originarias de estos países suman el 79,85 % de todos los turistas que llegaron al país en el último año. Esto convierte al simulacro en un ensayo real sobre el trabajo conjunto entre diplomacia, sistemas de seguridad y autoridades locales.

Entre las instituciones nacionales que participaron están la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Cruz Roja Costarricense, el Organismo de Investigación Judicial, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Seguridad Pública, el Sistema de Emergencias 9-1-1, el Aeropuerto Internacional de Liberia, la Policía Turística y el Patronato Nacional de la Infancia.

Walter Fonseca, director de Gestión del Riesgo de la CNE, detalló: “Estos ejercicios de simulación permiten identificar buenas prácticas, fortalecer los mecanismos de coordinación y continuar mejorando la capacidad de respuesta para salvaguardar la vida de las personas extranjeras que residen en el país, lo visitan como turistas o lo utilizan como punto de tránsito”.

La colaboración internacional se enfocó
La colaboración internacional se enfocó en mantener la comunicación con familiares y brindar apoyo integral a personas afectadas, consolidando nuevas rutas de cooperación para la asistencia de viajeros. Fuente: CNE

La coordinación diplomática incluye contacto con familiares y asistencia especializada

Ante una emergencia, las embajadas activan sus protocolos; gestionan el contacto con familiares en el exterior, monitorean a sus nacionales en territorio nacional y atienden incidentes frecuentes como robos o extravío de documentos, además de brindar apoyo en casos médicos o legales.

La vicecónsul de Canadá, Caroline Roy, subrayó la magnitud de la colaboración: “La presencia de 15 organizaciones y 11 representaciones diplomáticas demuestra ese compromiso compartido con la preparación ante emergencias”.

Las cifras y testimonios reflejaron que Costa Rica, ante la amenaza constante de fenómenos naturales y la importancia de su industria turística, ha consolidado la integración de la red diplomática extranjera a sus esquemas de respuesta ante emergencias.

Temas Relacionados

simulacro nacionalturistasemergenciasComisión Nacional de Emergencias

Últimas Noticias

La confrontación entre oficialismo y oposición marca la renovación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala

Las posturas enfrentadas durante la sesión pública revelaron el grado de polarización interno, mientras sectores parlamentarios debatieron sobre el procedimiento y el respaldo a candidatos a magistrados del tribunal

La confrontación entre oficialismo y

El último turno de ‘Don Goyito’ y sus compañeros: La historia de cuatro albañiles que no volvieron a casa en Guatemala

Entre el rugido de las máquinas y el polvo de la excavación, un muro de contención cedió, sepultando los sueños de cuatro hombres que solo buscaban el sustento diario en la Zona 14

El último turno de ‘Don

La presidenta electa Laura Fernández niega apoyo oficial a bases militares extranjeras en Costa Rica

El rechazo de Fernández a la iniciativa de su asesor se fundamenta en las restricciones constitucionales y el proceso legislativo, además de la histórica ausencia de fuerzas armadas en el país, sumando resistencia política a la propuesta

La presidenta electa Laura Fernández

El Salvador refuerza vigilancia del consumidor con la plataforma Precompra

El nuevo sitio web facilita a los salvadoreños la consulta sobre costos de productos básicos y permite crear perfiles personalizados, generando así mayor acceso a información y mejores condiciones en el mercado nacional.

El Salvador refuerza vigilancia del

El último deseo cumplido: Julio López descansa en su tierra tras volver a El Salvador para despedirse de los suyos

Hay historias que nos recuerdan que el hogar no es solo un lugar, sino la gente que nos espera. Tras 20 años de vivir en los Estados Unidos, Julio César Rivera López ha cerrado su ciclo de vida en el lugar que siempre anheló: su tierra natal, El Salvador

El último deseo cumplido: Julio

TECNO

Adiós a las USB de

Adiós a las USB de toda la vida: qué alternativas existen para almacenar información

WhatsApp Plus, la sorpresa de 2026 de Meta para pagar el chat de mensajería favorito en el mundo

Starlink activa roaming transfonterizo con internet satelital en Japón y Estados Unidos

Descargar juegos pirata puede costarte caro: este nuevo malware infectará tu computadora en segundos

Un clásico del terror llega gratis a Epic Games Store: así puedes conseguirlo ahora mismo

ENTRETENIMIENTO

“Era tan infeliz en mi

“Era tan infeliz en mi propia piel”: la frase de Demi Lovato que sorprendió a sus seguidores

Patrick Stewart presta su voz a todos los sonetos de William Shakespeare en un audiolibro muy especial

Cruz Beckham comparte la esperanza de reconciliarse con su hermano Brooklyn

Selena Gomez reveló el verdadero significado de su boda con Benny Blanco y la importancia de la familia

Jason Alexander, exesposo de Britney Spears, defiende a la cantante tras su escandaloso arresto en California

MUNDO

Sonaron las sirenas en Tel

Sonaron las sirenas en Tel Aviv por los ataques iraníes e Israel movilizó los equipos de seguridad y rescate para atender heridos

El Museo de Arte de Indianápolis cierra su galería inmersiva The Lume en 2026

Irán se ensaña con las naciones del Golfo: fuerzas navales de Qatar estaban en edificios de Bahrein bombardeados

La macabra sospecha detrás de la desaparición de Esmail Qaani, uno de los altos mandos del régimen de Irán

La adaptación de los adolescentes desafía la restricción a las redes sociales en Australia