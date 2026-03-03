Costa Rica

Costa Rica condena ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita y pide reducir tensiones en Medio Oriente

Gobierno calificó el hecho como una grave violación al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Además, expresó su solidaridad con Estados Unidos y Arabia Saudita y exhortó a buscar soluciones pacíficas

El Gobierno de la República de Costa Rica condenó de manera enérgica el ataque perpetrado contra la Embajada de los Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, un hecho que, según el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, fue ejecutado mediante el uso de drones y atribuido a Irán.

En el pronunciamiento, el Ejecutivo costarricense calificó el hecho como una “grave violación” al derecho internacional, particularmente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, instrumento que establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la obligación de los Estados de protegerlas frente a cualquier agresión.

“El Gobierno de la República de Costa Rica condena de manera enérgica el ataque perpetrado por Irán contra la Embajada de los Estados Unidos de América en Riad, Arabia Saudita, mediante el uso de drones”, señala el documento oficial divulgado.

La reacción de Costa Rica se suma a la preocupación internacional por la escalada de tensiones en Medio Oriente, una región que en los últimos años ha enfrentado múltiples episodios de confrontación indirecta entre actores estatales y no estatales, incluidos ataques a instalaciones estratégicas y diplomáticas.

Violación a la Convención de Viena

En su comunicado, el Gobierno costarricense enfatiza que cualquier agresión contra una misión diplomática constituye una transgresión grave de las normas internacionales. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada en 1961, establece que los locales de una embajada son inviolables y que el Estado receptor tiene la obligación especial de protegerlos contra intrusiones o daños.

Aunque el ataque ocurrió en territorio saudí, Costa Rica subrayó que el principio de protección diplomática es universal y su vulneración pone en riesgo la estabilidad del sistema internacional basado en reglas.

Rechazo al terrorismo y la violencia

El Ejecutivo también reiteró su posición histórica de rechazo al terrorismo “en todas sus formas y manifestaciones”, así como al uso de la violencia contra instalaciones diplomáticas y civiles.

Costa Rica, país que abolió su ejército en 1948 y que tradicionalmente ha promovido la solución pacífica de los conflictos, mantiene una línea diplomática consistente en la defensa del multilateralismo y el respeto al derecho internacional como pilares de la convivencia entre naciones.

En esa línea, el Gobierno expresó su solidaridad tanto con el pueblo y Gobierno de los Estados Unidos como con Arabia Saudita, país anfitrión de la sede diplomática atacada.

Llamado urgente a la desescalada

Más allá de la condena puntual, el comunicado incluye un llamado urgente a la desescalada de tensiones en Medio Oriente, región marcada por conflictos geopolíticos complejos que involucran rivalidades históricas, disputas territoriales y confrontaciones indirectas.

“Hacemos un llamado urgente a la desescalada de tensiones en Medio Oriente, y exhortamos a todas las partes a buscar soluciones pacíficas mediante el diálogo y el respeto al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas”, indica el Gobierno costarricense.

El mensaje refleja la postura diplomática tradicional del país centroamericano, que ha abogado en distintos foros internacionales por la resolución pacífica de controversias y el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas como espacio de mediación y diálogo.

Un contexto de alta sensibilidad internacional

El uso de drones en ataques contra objetivos diplomáticos representa un elemento adicional de preocupación para la comunidad internacional, dado el alcance tecnológico y la dificultad para interceptar este tipo de dispositivos en ciertos escenarios.

Las embajadas, como representación oficial de un Estado en territorio extranjero, están protegidas por normas específicas que buscan garantizar el funcionamiento de la diplomacia incluso en contextos de tensión. Cualquier vulneración a ese principio no solo afecta a los países directamente involucrados, sino que envía una señal de inestabilidad al sistema internacional.

En ese escenario, el pronunciamiento de Costa Rica se alinea con los principios que han guiado su política exterior: defensa del derecho internacional, condena a la violencia y promoción del diálogo como mecanismo esencial para la resolución de conflictos.

La reacción oficial deja claro que, para el Gobierno costarricense, el respeto a las normas diplomáticas no es solo una formalidad jurídica, sino un componente fundamental para la paz y la estabilidad global en un momento de creciente incertidumbre geopolítica.

