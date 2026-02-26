Universidad costarricense fue galardonada en Madrid con el Premio Iberoamericano de Cooperación para el Desarrollo por su liderazgo en educación a distancia

La institución recibe un distintivo por parte de la OEI debido a su labor sostenida en favor de la educación superior abierta, contribuyendo al acceso y mejoramiento académico regional. Fuente: UNED

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica fue distinguida en Madrid con el Premio Iberoamericano de Cooperación para el Desarrollo, otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en la categoría de educación superior. El reconocimiento pone en valor el modelo académico de la institución y su aporte estratégico al fortalecimiento de la educación a distancia en la región.

El galardón fue entregado al rector Rodrigo Arias Camacho durante una ceremonia oficial en la capital española, en la que participaron Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Adriana Bolaños, embajadora de Costa Rica en España. El acto reunió a representantes diplomáticos, autoridades académicas y miembros de organismos internacionales vinculados con el desarrollo educativo iberoamericano.

Según destacó la OEI, el reconocimiento responde al rol que ha desempeñado la UNED como impulsora de alianzas estratégicas que han favorecido la calidad, la innovación y la internacionalización de la educación superior a distancia. Estas acciones permitieron ampliar el alcance de la institución más allá de las fronteras nacionales y generar nuevas oportunidades formativas en distintos países de Iberoamérica.

En su intervención, Mariano Jabonero subrayó que los procesos colaborativos liderados por la universidad costarricense han sido determinantes para expandir el impacto de la educación a distancia. El secretario general de la OEI resaltó que la cooperación entre instituciones académicas, gobiernos y organismos multilaterales resulta clave en un contexto marcado por transformaciones tecnológicas y demandas sociales crecientes.

Rodrigo Arias, rector de la UNED, (lado derecho) recibió el premio que pone en valor la innovación y la calidad educativa promovida por la institución, así como su capacidad de adaptación frente a retos regionales en educación. Fuente: Cortesía OEI

El reconocimiento se enmarca en un escenario regional donde la educación superior enfrenta retos estructurales como la desigualdad en el acceso, la necesidad de actualización permanente de competencias y la adaptación a entornos digitales cada vez más complejos. En este contexto, el modelo de educación a distancia ha adquirido una relevancia estratégica, particularmente para poblaciones que, por razones geográficas, económicas o laborales, encuentran barreras para incorporarse a esquemas presenciales tradicionales.

La UNED ha consolidado su trayectoria sobre un enfoque de inclusión académica y democratización del conocimiento. Su estructura flexible, apoyada en recursos tecnológicos y metodologías innovadoras, ha permitido que miles de estudiantes accedan a formación universitaria sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos. Este modelo no solo amplía la cobertura, sino que también contribuye al desarrollo territorial y a la formación de capital humano en zonas históricamente rezagadas.

Durante la ceremonia, el rector Rodrigo Arias expresó su agradecimiento por el reconocimiento y reafirmó la misión institucional de fortalecer la cooperación internacional. “Este premio reafirma nuestro compromiso con la inclusión académica, la innovación educativa y la formación de profesionales altamente capacitados”, señaló.

Arias destacó además que la cooperación es un eje estratégico para enfrentar los desafíos educativos actuales. En su criterio, la construcción de redes internacionales permite intercambiar buenas prácticas, desarrollar proyectos conjuntos de investigación y potenciar el uso de tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La ceremonia tuvo lugar en la capital española y contó con representantes diplomáticos y autoridades académicas, resaltando la relevancia de las estrategias implementadas por la universidad costarricense. Fuente: Cortesía OEI

El Premio Iberoamericano de Cooperación para el Desarrollo reconoce iniciativas que promueven el progreso educativo, científico y cultural en la región. En el caso de la UNED, el jurado valoró especialmente su capacidad de articular esfuerzos regionales y de consolidar un modelo que integra calidad académica con innovación tecnológica.

El galardón también proyecta la experiencia costarricense como referente en el ámbito iberoamericano. La educación a distancia, que en sus inicios fue vista como una alternativa complementaria, se ha convertido en un pilar esencial de los sistemas educativos modernos. Su capacidad de adaptación ante escenarios de crisis y su potencial para reducir brechas estructurales han reforzado su legitimidad y relevancia.

Con este reconocimiento internacional, la UNED fortalece su posicionamiento en el ámbito regional y ratifica su apuesta por una educación superior accesible, flexible e innovadora. El premio no solo celebra una trayectoria institucional, sino que también subraya el papel de la cooperación como herramienta fundamental para impulsar el desarrollo educativo en Iberoamérica.