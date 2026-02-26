Costa Rica

Universidad costarricense fue galardonada en Madrid con el Premio Iberoamericano de Cooperación para el Desarrollo por su liderazgo en educación a distancia

La Universidad Estatal a Distancia recibió el reconocimiento de la OEI en la categoría de educación superior. El premio destaca su papel en la innovación, la internacionalización y la ampliación del acceso académico en Iberoamérica

Guardar
La institución recibe un distintivo
La institución recibe un distintivo por parte de la OEI debido a su labor sostenida en favor de la educación superior abierta, contribuyendo al acceso y mejoramiento académico regional. Fuente: UNED

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica fue distinguida en Madrid con el Premio Iberoamericano de Cooperación para el Desarrollo, otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en la categoría de educación superior. El reconocimiento pone en valor el modelo académico de la institución y su aporte estratégico al fortalecimiento de la educación a distancia en la región.

El galardón fue entregado al rector Rodrigo Arias Camacho durante una ceremonia oficial en la capital española, en la que participaron Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Adriana Bolaños, embajadora de Costa Rica en España. El acto reunió a representantes diplomáticos, autoridades académicas y miembros de organismos internacionales vinculados con el desarrollo educativo iberoamericano.

Según destacó la OEI, el reconocimiento responde al rol que ha desempeñado la UNED como impulsora de alianzas estratégicas que han favorecido la calidad, la innovación y la internacionalización de la educación superior a distancia. Estas acciones permitieron ampliar el alcance de la institución más allá de las fronteras nacionales y generar nuevas oportunidades formativas en distintos países de Iberoamérica.

En su intervención, Mariano Jabonero subrayó que los procesos colaborativos liderados por la universidad costarricense han sido determinantes para expandir el impacto de la educación a distancia. El secretario general de la OEI resaltó que la cooperación entre instituciones académicas, gobiernos y organismos multilaterales resulta clave en un contexto marcado por transformaciones tecnológicas y demandas sociales crecientes.

Rodrigo Arias, rector de la
Rodrigo Arias, rector de la UNED, (lado derecho) recibió el premio que pone en valor la innovación y la calidad educativa promovida por la institución, así como su capacidad de adaptación frente a retos regionales en educación. Fuente: Cortesía OEI

El reconocimiento se enmarca en un escenario regional donde la educación superior enfrenta retos estructurales como la desigualdad en el acceso, la necesidad de actualización permanente de competencias y la adaptación a entornos digitales cada vez más complejos. En este contexto, el modelo de educación a distancia ha adquirido una relevancia estratégica, particularmente para poblaciones que, por razones geográficas, económicas o laborales, encuentran barreras para incorporarse a esquemas presenciales tradicionales.

La UNED ha consolidado su trayectoria sobre un enfoque de inclusión académica y democratización del conocimiento. Su estructura flexible, apoyada en recursos tecnológicos y metodologías innovadoras, ha permitido que miles de estudiantes accedan a formación universitaria sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos. Este modelo no solo amplía la cobertura, sino que también contribuye al desarrollo territorial y a la formación de capital humano en zonas históricamente rezagadas.

Durante la ceremonia, el rector Rodrigo Arias expresó su agradecimiento por el reconocimiento y reafirmó la misión institucional de fortalecer la cooperación internacional. “Este premio reafirma nuestro compromiso con la inclusión académica, la innovación educativa y la formación de profesionales altamente capacitados”, señaló.

Arias destacó además que la cooperación es un eje estratégico para enfrentar los desafíos educativos actuales. En su criterio, la construcción de redes internacionales permite intercambiar buenas prácticas, desarrollar proyectos conjuntos de investigación y potenciar el uso de tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La ceremonia tuvo lugar en
La ceremonia tuvo lugar en la capital española y contó con representantes diplomáticos y autoridades académicas, resaltando la relevancia de las estrategias implementadas por la universidad costarricense. Fuente: Cortesía OEI

El Premio Iberoamericano de Cooperación para el Desarrollo reconoce iniciativas que promueven el progreso educativo, científico y cultural en la región. En el caso de la UNED, el jurado valoró especialmente su capacidad de articular esfuerzos regionales y de consolidar un modelo que integra calidad académica con innovación tecnológica.

El galardón también proyecta la experiencia costarricense como referente en el ámbito iberoamericano. La educación a distancia, que en sus inicios fue vista como una alternativa complementaria, se ha convertido en un pilar esencial de los sistemas educativos modernos. Su capacidad de adaptación ante escenarios de crisis y su potencial para reducir brechas estructurales han reforzado su legitimidad y relevancia.

Con este reconocimiento internacional, la UNED fortalece su posicionamiento en el ámbito regional y ratifica su apuesta por una educación superior accesible, flexible e innovadora. El premio no solo celebra una trayectoria institucional, sino que también subraya el papel de la cooperación como herramienta fundamental para impulsar el desarrollo educativo en Iberoamérica.

Temas Relacionados

UniversidadPremio IberoamericanoCooperaciónDesarrolloLiderazgo en educaciónOEI

Últimas Noticias

El Banco Central de la República Dominicana mantiene la tasa de interés principal en 5.25 % anual

La decisión se tomó en su reunión de febrero, en un contexto de volatilidad internacional y aumento en los precios de materias primas, con el propósito de preservar la estabilidad y contener las presiones inflacionarias en la economía dominicana

El Banco Central de la

La inteligencia artificial permea el sector energético en El Salvador

La aplicación de sistemas inteligentes permite una gestión anticipada y más eficiente en la red eléctrica salvadoreña, favoreciendo la adaptación a demandas cambiantes y potenciando oportunidades para el desarrollo económico y la inversión internacional

La inteligencia artificial permea el

El presidente Mulino sanciona la Ley 509 tras modificaciones de la Asamblea Nacional

La promulgación de la nueva legislación sobre deportes en Panamá ocurrió después de que el Legislativo incorporó ajustes solicitados por el Ejecutivo para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar duplicidad en programas institucionales

El presidente Mulino sanciona la

Nayib Bukele se consolida como el líder extranjero con mayor imagen positiva en Colombia, según encuesta

La gestión de Nayib Bukele en El Salvador recibe el mayor respaldo entre líderes internacionales consultados por los colombianos, según los resultados del último informe de Invamer

Nayib Bukele se consolida como

Convocatoria internacional ofrece hasta $250,000 para proteger patrimonio cultural en Panamá

El programa priorizará propuestas que fortalezcan el intercambio técnico y resalten vínculos históricos entre Panamá y Estados Unidos.

Convocatoria internacional ofrece hasta $250,000

TECNO

Qué es la tecnología OpenSound

Qué es la tecnología OpenSound y por qué dicen que es el fin de los auriculares que tapan el oído

Tim Cook confirma lanzamientos de Apple: la cita es en marzo con estos productos nuevos

Cada cuánto debes apagar el celular y por cuánto tiempo para evitar problemas

Adiós a la TV: más del 50% de los hinchas en Latinoamérica ya prefiere ver fútbol en YouTube

Paso a paso para ver películas y series de Netflix sin conexión a internet

ENTRETENIMIENTO

"Bridgerton": ¿quién será la protagonista

"Bridgerton": ¿quién será la protagonista de la temporada 5?

Selena Gomez reafirma su amor por Benny Blanco tras polémica por la higiene del productor musical

Una llamada inesperada, una líder revolucionaria y Leonardo DiCaprio: así fue el casting que enfrentó Teyana Taylor para Una batalla tras otra

El final de Bridgerton 4, parte 2: la trágica muerte que prepara el escenario para la temporada 5

‘Heated Rivalry’: la segunda temporada confirma inicio de rodaje en 2026

MUNDO

Estados Unidos e Irán registraron

Estados Unidos e Irán registraron un “avance significativo” en las negociaciones nucleares en Ginebra: volverán a reunirse la próxima semana

En medio de la tensión con Estados Unidos por Groenlandia, Dinamarca llamó a elecciones anticipadas

Francia rechazó las acusaciones rusas sobre un supuesto plan para transferir armas nucleares a Ucrania

Renunció el director del Foro Económico Mundial tras la polémica por vínculos con Jeffrey Epstein

Irán y EEUU negocian en Ginebra con señales de avance pero sin acuerdo a la vista: “Hay ideas positivas”