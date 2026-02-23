Costa Rica

Organismo de Investigación Judicial prevé cambios, pero no impacto directo en Costa Rica tras la muerte de “El Mencho”

El director del OIJ, Michael Soto, afirmó que la eventual muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación no provocaría una reducción del narcotráfico en la región ni un aumento inmediato de violencia en el país

Guardar
Michael Soto, director a.i. del
Michael Soto, director a.i. del Organismo de Investigación Judicial, afirmó que la eventual muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación no implicaría un impacto directo en la violencia en Costa Rica. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, identificado como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), podría generar una recomposición interna de la estructura criminal en México, pero no tendría un impacto significativo en la dinámica del narcotráfico costarricense, según afirmó Michael Soto, director ascenso interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Soto explicó que este tipo de organizaciones transnacionales no desaparecen con la caída o muerte de sus cabecillas, sino que tienden a mutar, transformarse o reconfigurar sus liderazgos.

“No es la primera vez que ocurre que un cabecilla de un grupo como este fallece o es privado de libertad y el grupo continúa operando”, señaló.

Precedentes en México

El jerarca recordó antecedentes como la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán y posteriormente de Ismael “El Mayo” Zambada, líderes históricos del Cártel de Sinaloa, casos en los que las estructuras criminales continuaron operando bajo nuevos liderazgos.

En el caso del CJNG, Soto indicó que podrían surgir figuras internas como alias “El Sapo”, “RR” o “El Jardinero”, quienes tendrían peso dentro de la organización. También recordó que “El Menchito”, considerado sucesor natural, fue detenido y condenado a cadena perpetua.

“El grupo podría cambiar, mutar o incluso operar bajo otro nombre, como ocurre en estos casos”, explicó.

Según el director del OIJ,
Según el director del OIJ, Costa Rica continúa siendo un punto estratégico para el almacenamiento y distribución de droga en la región debido a su posición geográfica.Fuente: Captura OIJ

Costa Rica: un punto estratégico

Sobre el impacto en el país, Soto fue enfático en que no prevé una disminución del narcotráfico ni un aumento inmediato de violencia asociado directamente a este hecho.

“Costa Rica, por su posición geográfica, sigue siendo un punto estratégico para cualquier estructura criminal”, afirmó.

El director del OIJ describió el rol del país dentro de la dinámica regional como un proveedor de servicios logísticos, recepción, almacenaje y distribución de droga, para estructuras transnacionales, lo que definió como un modelo de “outsourcing criminal”.

“Los locales van a seguir vendiendo ese servicio para cualquier grupo. No veo que el narcotráfico en la zona vaya a disminuir ni que vaya a afectar con violencia a Costa Rica por este hecho específico”, señaló.

Influencia mexicana en el país

Soto indicó que, aunque históricamente ha existido influencia económica de cárteles mexicanos en territorio nacional, en los últimos años la dinámica cambió.

Según el jerarca, no se ha logrado establecer con precisión la presencia operativa directa de ciudadanos mexicanos vinculados a estos grupos en Costa Rica. En cambio, lo que se observa es que organizaciones locales ofrecen servicios a estructuras internacionales.

“Más allá de algunos grafitis en ciertas zonas, no se ha determinado presencia directa de sujetos mexicanos operando aquí, sino nacionales vendiendo servicios a estructuras transnacionales”, explicó.

De acuerdo con el OIJ,
De acuerdo con el OIJ, la ubicación geográfica de Costa Rica la mantiene como punto estratégico para la recepción, almacenamiento y redistribución de droga hacia mercados internacionales. Fuente: Ministerio de Seguridad Pública

Repercusiones concentradas en México

El director del OIJ considera que las principales consecuencias podrían darse en México, donde eventualmente podrían surgir disputas internas por el control del grupo o intentos de organizaciones rivales por tomar territorio.

“Probablemente en México la violencia pueda bajar un poco por este hecho en concreto, pero luego podrían generarse pugnas internas”, advirtió.

A nivel regional, sostuvo que el narcotráfico continuará operando bajo esquemas similares.

“Las consecuencias van a ser muy en México. El narcotráfico en toda la región latinoamericana va a seguir operando de la misma manera”, concluyó.

Temas Relacionados

OIJMichael SotoNemesio OsegueraEl MenchoCártel Jalisco Nueva Generación

Últimas Noticias

Inicio del año lectivo 2026 en Costa Rica: cerca de 1,1 millones de estudiantes de centros públicos retornan a clases

El calendario inició dos semanas después de lo habitual debido a una capacitación nacional dirigida a más de 88.000 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), con el objetivo de fortalecer la calidad pedagógica desde el primer día

Inicio del año lectivo 2026

El Salvador ocupa el primer lugar en el crecimiento turístico en América y el tercero del mundo, según ONU Turismo

El país experimentó un aumento del 92% en la llegada de turistas internacionales respecto a 2019, situándose como líder regional y tercero a nivel global frente a la recuperación de la industria turística mundial

El Salvador ocupa el primer

El parque cafetalero salvadoreño enfrenta el mayor número de días de calor extremo en Centroamérica

Un nuevo informe de la organización Climate Central registra la cifra más alta de temperaturas adversas para regiones productoras de café en El Salvador, ocasionando alteraciones en los ciclos y en la calidad de las cosechas

El parque cafetalero salvadoreño enfrenta

ANDA anuncia interrupción del servicio agua en el Área Metropolitana de San Salvador

La suspensión del suministro comenzará a las seis de la mañana de este martes y se extenderá por 12 horas en varios municipios. La autónoma anunció que se implementarán medidas alternativas para abastecer a la población mediante camiones cisterna

ANDA anuncia interrupción del servicio

Infraestructura vial y desarrollo: el impacto de las nuevas obras públicas en la economía rural salvadoreña

Las obras contemplan la adaptación de carreteras, la edificación de puentes y tres nuevos muelles artesanales, beneficiando a sectores pesquero y turístico, con estándares internacionales en seguridad y señalización

Infraestructura vial y desarrollo: el

TECNO

Alerta del MIT: los chatbots

Alerta del MIT: los chatbots fallan más cuando el usuario es vulnerable

¿Tu auto te cuida? Así funcionan los asistentes que evitan choques en segundos este 2026

Advertencia global: artistas ganarán 24% menos por culpa de la inteligencia artificial

Sam Altman defendió el impacto ambiental de la IA y lo comparó el consumo energético humano

A más de 100 años: cómo la batería de Edison inspira una nueva era de almacenamiento eficiente

ENTRETENIMIENTO

Westeros se expande como nunca:

Westeros se expande como nunca: “Juego de tronos” renace con dragones, héroes y relatos sorprendentes

Estrellas consagradas y acción renovada: así es Crime 101, el film que promete revolucionar el género

Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en una película que narrará la historia detrás del clásico ‘Diamantes para el desayuno’

Vicki Gunvalson, estrella de “The Real Housewives of Orange County”, asegura estar a salvo ante violencia en México

El hijo de Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

MUNDO

Suiza congeló más de USD

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

Fósiles prehistóricos, ríos subterráneos y estalagmitas gigantes: así es Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó a Duterte de haber autorizado asesinatos en Filipinas

Por qué la flexibilidad laboral y el teletrabajo podrían ser aliados ante la baja en la natalidad mundial, según un estudio

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia