El gobierno de Costa Rica inaugura oficina de inversión en Silicon Valley para captar empresas tecnológicas

Desde el corazón de Silicon Valley, Costa Rica reafirma su compromiso con la innovación. Este video muestra los detalles de la apertura de la nueva sede de Procomer, un hito clave para construir vínculos económicos más fuertes y potenciar el desarrollo tecnológico del país.

Costa Rica inauguró una oficina de promoción de inversiones en Silicon Valley para incrementar la captación de empresas tecnológicas y de semiconductores, en un contexto en el que busca fortalecer su papel como destino clave para la relocalización de cadenas globales de suministro y el desarrollo de talento especializado. El enclave, situado en el condado de Santa Clara, tendrá como prioridad generar empleo, transferencia de conocimiento y encadenamientos productivos con impacto en todo el país, según declaraciones oficiales.

Desde 2014 hasta 2024, Costa Rica registró 101 proyectos de inversión provenientes de California, los cuales han generado más de 19.000 empleos, cifras que consolidan ese estado estadounidense como uno de los mercados prioritarios para la estrategia nacional, comunicó la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Una apuesta por la innovación y la inversión de alto valor

La oficina de Costa Rica en Silicon Valley tiene como meta detectar nuevas oportunidades y acelerar la llegada de inversiones en sectores de alto valor agregado, como servicios empresariales, industria agroalimentaria, infraestructura turística, manufactura avanzada—incluyendo dispositivos médicos y semiconductores—, según explicó el Gobierno.

Laura López, gerente general de Procomer, resaltó que el objetivo será identificar y acompañar proyectos, apoyar los procesos de expansión y fortalecer los vínculos con compañías que ya operan en Costa Rica: “Desde aquí vamos a identificar proyectos, acompañar procesos de expansión y acelerar la llegada de nuevas inversiones que generen empleo, transferencia de conocimiento y encadenamientos productivos para todas nuestras regiones”.

La iniciativa busca posicionar al país como destino prioritario de inversión tecnológica, aprovechando el talento local, la estabilidad política y el acceso directo al ecosistema empresarial más dinámico de Estados Unidos (Foto cortesía Ministerio de Comercio Exterior)

La oficina también asumirá tareas de prospección comercial y búsqueda activa de empresas con potencial de invertir en el país, reforzando el ecosistema empresarial costarricense.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, consideró la inauguración como parte de una visión proactiva del ejecutivo para construir el futuro económico nacional: “La apertura de esta oficina en Silicon Valley es una señal clara de que Costa Rica no está esperando el futuro, lo está construyendo activamente. Queremos estar más cerca de los innovadores, inversionistas y aliados estratégicos del ecosistema tecnológico más dinámico del mundo”.

Tovar agregó que el país ofrece “talento altamente calificado, estabilidad democrática y un entorno competitivo”, lo que lo posiciona como “un socio confiable para fortalecer cadenas de suministro resilientes y atraer inversión en semiconductores y tecnologías avanzadas”.

La presencia en Silicon Valley responde además a la necesidad de competir en un entorno global dominado por la transformación digital y la alta demanda de personal especializado, especialmente a raíz de la actual relocalización de fábricas y proveedores a nivel mundial.

Puente directo con líderes en tecnología

La apertura del nuevo centro de Procomer en California responde a la estrategia nacional de atraer proyectos en sectores clave como semiconductores, manufactura avanzada, servicios empresariales e industria agroalimentaria (Foto cortesía Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica)

La oficina estará a cargo de Procomer, la agencia estatal responsable de la promoción de exportaciones y la atracción de inversiones. Su apertura busca acortar la distancia entre Costa Rica y los focos globales de innovación.

La zona de Silicon Valley, señalada por las autoridades como “uno de los ecosistemas empresariales más dinámicos del mundo”, representa una oportunidad para que el país intensifique su inserción en segmentos productivos de alto crecimiento y consolide su reputación como socio estratégico para compañías tecnológicas y de manufactura avanzada.