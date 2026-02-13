Costa Rica refuerza la lucha contra el narcotráfico con incautaciones y operativos conjuntos en 2026

Costa Rica y la DEA incautan más de una tonelada de drogas en operativo frente a la Isla del Coco (Cortesía: Seguridad Pública Costa Rica)

Durante los primeros meses de 2026, Autoridades de Costa Rica y de Estados Unidos han logrando incautaciones de grandes cantidades de droga tanto en el mar como en tierra. Los operativos permitieron la detención de ciudadanos extranjeros y la desarticulación de varias organizaciones criminales.

La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló una organización en San Francisco de Dos Ríos, en la provincia de San José, incautando113 kilos de marihuana,42 kilos de cocaínay1 kilo de crack, junto a un arsenal que incluía un lanzagranadas y dinamita. Los agentes también reportaron la captura de varios integrantes de la banda.

Entre las acciones más relevantes de enero, el Ministerio de Seguridad Pública, la PCD y el Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una lancha rápida a 40 millas náuticas de Cabo Matapalo, en la zona sur del Pacífico, donde se decomisaron aproximadamente3,5 toneladas de marihuana. El operativo, realizado los días 21 y 22 de enero, contó con el apoyo de la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos, y resultó en la detención de tres ciudadanos colombianos.

Las autoridades detuvieron a un ciudadano nicaragüense que transportaba más de una tonelada de cocaína en una embarcación pesquera en aguas costarricenses. Días después, el 31 de enero, un control policial permitió localizar 296 kilos de cocaína ocultos en un vehículo. Además, autoridades guatemaltecas reportaron el decomiso de casi 3 toneladas de cocaína en contenedores provenientes de puertos costarricenses los días 26 y 27 de enero.

En total, durante enero se decomisaron en territorio costarricense más de 3.600 kilos de marihuana, cerca de 1.400 kilos de cocaína y 1 kilo de crack. El 22 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cinco ciudadanos y empresas de Costa Rica por su vínculo con redes de tráfico de cocaína.

El operativo interrumpe rutas clave del transporte de cocaína y otras sustancias hacia Estados Unidos y territorio costarricense. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en Costa Rica)

En febrero, los operativos antidrogas continuaron. Autoridades de Costa Rica y de Estados Unidos lograron la captura de más de una tonelada de droga frente a las costas de la Isla del Coco, en un nuevo golpe al tráfico internacional de estupefacientes.

Según informó la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, la operación se realizó en estrecha coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública costarricense y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), consolidando la cooperación bilateral en la lucha contra redes criminales transnacionales.

La embarcación fue interceptada tras tres días de seguimiento marítimo, lo que permitió incautar más de mil kilogramos de drogas ilícitas cerca de la Isla del Coco, considerada un punto estratégico para el tránsito de cargamentos entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

La cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos consolida operaciones conjuntas contra el narcotráfico internacional en el Pacífico. REUTERS/Eduardo Munoz

Las autoridades de ambos países destacaron que la intervención consiguió interrumpir rutas clave utilizadas por organizaciones criminales para transportar cocaína y otras sustancias hacia comunidades de Costa Rica y Estados Unidos.

Estados Unidos como aliado clave para el combate del narcotráfico

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó a una organización liderada por una madre y sus hijos en Alajuela, dedicada al tráfico de drogas y asaltos violentos. También el 12 de febrero, la Fuerza Pública arrestó a un hombre en Sarapiquí que portaba dosis de crack, marihuana y dinero en efectivo.

La cooperación internacional ha sido clave en la lucha contra el narcotráfico. La provincia de Limón figura, también como uno de los principales focos de violencia y narcotráfico. En noviembre del 2025 decomisaron 812 paquetes de cocaína, de aproximadamente 1 kilo cada uno, ocultos dentro de un contenedor que tenía como destino final Países Bajos.