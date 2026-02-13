Costa Rica

Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica justifica eliminación del puesto del diputado Óscar Izquierdo

La administración del instituto afirma que la estructura fue creada sin los procedimientos habituales ni evaluaciones correspondientes, argumento respaldado por declaraciones de la presidenta ejecutiva y el gerente general

El debate político e institucional
El debate político e institucional se intensifica luego de que se pusiera fin al cargo ocupado por el diputado desde 2010, puesto considerado por la administración como carente de fundamento técnico y sustentado en intereses políticos. Fuente: Delfino cr

La eliminación de la plaza que ocupaba el diputado Óscar Izquierdo en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha provocado un intenso debate político e institucional en Costa Rica. Desde la administración del AyA se sostiene que la posición, creada en 2010 como director experto de Cooperación y Asuntos Internacionales, carecía de justificativos técnicos y respondía a intereses políticos. La situación se complica con las acusaciones de persecución política lanzadas por el propio Izquierdo y la intervención directa del presidente Rodrigo Chaves, quien respaldó la eliminación del cargo y cuestionó la legalidad del nombramiento.

Uno de los elementos que más ha tensionado el entorno es la denuncia de Izquierdo sobre la forma en que se comunicó la decisión. El diputado sostiene que conoció la noticia a través de los medios de comunicación, y no por medios institucionales, y anunció que buscará “las instancias legales para que este atropello no quede impune”. Esta declaración contrasta con la versión de AyA, según la cual se le envió múltiples notificaciones y convocatorias desde diciembre del año anterior sin obtener respuesta por parte del funcionario.

En sus declaraciones para la prensa, la Presidenta Ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez, detalló que la plaza de Izquierdo se creó en octubre de 2010 mediante la transformación de un puesto de capital humano, sin sustento en estudios o procedimientos habituales. “No hemos encontrado concursos, ni ternas, ni pruebas”, afirmó Sáurez, agregando que faltaron evaluaciones técnicas, psicológicas y requisitos de admisión para el cargo, que entonces fue asignado a Izquierdo.

Presidenta ejecutiva del AYA explico
Presidenta ejecutiva del AYA explico las razones de la eliminación del puesto de Izquierdo durante la conferencia semanal del presidente Chaves. Fuente: Casa Presidencial

Desde el gobierno, el presidente Rodrigo Chaves criticó a Izquierdo con dureza y negó que existiesen motivos políticos tras la eliminación del puesto: “Vea Óscar, deje hablar de democracia, deje de hablar de persecución política... Usted chupó de una glándula mamaria que le cuesta al pueblo de Costa Rica alimentar desde el año 2010 en un puesto fingido botella para usted”, expresó el mandatario. Chaves subrayó que “nosotros no lo echamos a usted, el AyA no lo echó a usted; fue corregir el abuso” y señaló a Ricardo Sancho, Óscar Núñez, Óscar Arias y Laura Chinchilla como responsables de la creación y asignación del puesto.

El gerente general del AyA, Darío Guzmán, aportó un argumento técnico al explicar que la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales no se ajusta al decreto que regula los enlaces internacionales de las instituciones públicas, motivo por el cual se procedió a eliminar la plaza: “Se suprime dicha plaza y el señor Izquierdo, quien ocupaba esa plaza, queda despedido”.

Izquierdo, miembro destacado del Partido Liberación Nacional (PLN) y jefe de fracción saliente, ocupaba el cargo en AyA desde hace 14 años. Al ser electo diputado solicitó un permiso sin goce de salario, dejando el puesto reservado durante su función legislativa. Los permisos de este tipo permiten a funcionarios asumir cargos públicos y, tras su gestión, reintegrarse a la institución de origen.

El ofrecimiento de un nuevo
El ofrecimiento de un nuevo puesto como jefe de asesores en la Asamblea Legislativa garantiza la permanencia del diputado en los ámbitos de influencia política a partir de mayo. Fuente: Cr Hoy

Por su parte, Sáurez aclaró que la esposa de Izquierdo también trabaja en el AyA, pero aseguró que ella mantendrá su puesto, ya que obtuvo el cargo a través de un concurso de méritos, proceso que, planteó la jerarca, difiere de la situación de Izquierdo.

Pese al despido, el propio Izquierdo no quedará fuera de la vida política: el diputado electo Álvaro Ramírez, próximo jefe de fracción del PLN, le ofreció el puesto de jefe de asesores a partir del 8 de mayo.

