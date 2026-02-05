Costa Rica

El Congreso de Costa Rica elimina penas de prisión para periodistas por calumnia e injuria

La supresión de los artículos 7 y 8 de la normativa representa el fin de hasta 120 días de cárcel para comunicadores, alineando la legislación local con estándares internacionales de libertad de expresión

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este miércoles por unanimidad la eliminación de las penas de prisión contra periodistas por injuria, calumnia o publicaciones consideradas subversivas, contenidas en la centenaria Ley de Imprenta.

Esta decisión, según el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), constituye un “cambio histórico” para la libertad de prensa en el país y alinea la normativa nacional con los estándares internacionales, transfiriendo los conflictos generados por el ejercicio periodístico del ámbito penal al civil.

El Congreso derogó los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, eliminando así sanciones que establecían penas de hasta 120 días de prisión para periodistas y editores responsables de calumnia o injuria cometidas a través de la prensa. Además, el artículo 8 imponía el mismo castigo a quienes publicaran contenidos catalogados como intentos de subvertir el orden o de alterar las relaciones amistosas con otros Estados.

De acuerdo con el Iplex, “la eliminación de estas sanciones penales no es un simple ajuste técnico: representa el reconocimiento de que en una democracia madura las ideas –aun las más incómodas– deben enfrentarse con argumentos, no con castigos”.

Periodistas observan mientras legisladores costarricenses
Periodistas observan mientras legisladores costarricenses debatían levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que pueda ser juzgado por cargos de corrupción, en la Asamblea Nacional en San José, Costa Rica, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Mayela Lopez

El proyecto, que ahora queda pendiente de la firma y publicación oficial por parte del Ejecutivo, responde al expediente número 24.185, titulado “Ley para la libertad del ejercicio periodístico. Derogatoria de los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, Ley N.° 32”, y fue presentado por el diputado Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista.

Desde el Iplex, se subrayó que estas reformas “honran la lucha de periodistas, juristas y defensores de derechos humanos que durante décadas denunciaron el anacronismo de la Ley de Imprenta”. El texto fue aprobado este martes con 43 votos a favor, en segundo y último debate. La iniciativa busca garantizar el libre ejercicio del periodismo en Costa Rica y eliminar disposiciones consideradas obsoletas y restrictivas.

La organización también destacó: “Hoy celebramos una victoria institucional que fortalece la prensa libre, crítica y responsable, pilar esencial de toda república democrática. Veinte años después de haberlo propuesto, vemos en este logro la prueba de que la constancia y el compromiso por la libertad de expresión rinden frutos”, según replicó el Iplex.

La nueva legislación deja atrás un marco que durante décadas permitió sancionar con prisión a profesionales de la comunicación, y representa un avance que fue calificado por especialistas como una victoria significativa en la protección de los derechos fundamentales y en la promoción de un periodismo más libre en Costa Rica.

