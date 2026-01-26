Costa Rica

Niños y adolescentes votarán de forma simbólica este domingo en Costa Rica

Asistentes recibirán una papeleta con los 20 candidatos que aspiran a la presidencia para el período 2026 - 2030

Menores recibirán una papeleta con los 20 candidatos que aspiran a la presidencia de Costa Rica. Fuente: Museo de los Niños

Este domingo 01 de febrero, más de 3.7 millones de costarricenses mayores de 18 años acudirán a las urnas para escoger al próximo presidente de la República para el período 2026-2030, en una jornada clave para el futuro político del país.

Sin embargo, el ejercicio democrático no se limitará únicamente a la población adulta, ya que niños y adolescentes también tendrán la oportunidad de participar de forma simbólica en procesos electorales organizados en espacios educativos y culturales como el Museo de los Niños y el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper).

En el caso del Museo de los Niños, las denominadas “Elecciones Infantiles y Juveniles” se llevarán a cabo en las instalaciones del emblemático “Castillo de los Sueños”, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Durante la actividad, se habilitarán un total de 15 mesas de votación, en las que menores de edad podrán ejercer el sufragio simbólico, simulando el proceso oficial que se desarrolla en todo el país y en el que participaran los familiares de los menores.

Actividad es completamente gratuita y abierta al púbico infantil y adolescente. Fuente: Museo de los Niños

Según explicó Mónica Riveros, directora ejecutiva del Museo de los Niños, este tipo de iniciativas buscan fomentar valores cívicos desde edades tempranas.

“A través de este ejercicio, los menores aprenden la importancia de la participación y el respeto por las opiniones diversas, fortalecen su sentido de responsabilidad social y comprenden que su voz tiene valor”, destacó Riveros, al subrayar el impacto educativo y formativo de la actividad.

La jornada también contará con el apoyo del Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la asesoría técnica del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), órgano adscrito al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), lo que permitirá que el proceso se desarrolle bajo lineamientos similares a los de una elección oficial. Esta colaboración interinstitucional refuerza el carácter pedagógico y democrático de la iniciativa.

Ronald Bonilla, director del Campus Tecnológico Local San José del TEC, señaló que la participación de la universidad responde a su compromiso con la sociedad.

“Como universidad pública, el TEC reconoce que estamos llamados a colaborar en este tipo de espacios que promueven la participación ciudadana y el fortalecimiento de nuestra democracia. Estas elecciones infantiles buscan enviar un mensaje poderoso: la democracia se construye día a día y todas las personas, sin importar la edad, podemos contribuir a su fortalecimiento”, afirmó.

Una vez cerradas las urnas a las 4:00 de la tarde, el personal del Museo de los Niños y del Tecnológico de Costa Rica procederá con el conteo de votos. Posteriormente, los resultados serán divulgados a través de las redes sociales de ambas entidades, una vez que cuenten con la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones.

Cabe destacar que la participación de niños y adolescentes en esta actividad será completamente gratuita, lo que permitirá una mayor inclusión y acceso para las familias que deseen acercar a los menores a este ejercicio cívico.

Museo de los Niños contará con 15 mesas de votación que estarán abiertas hasta las 4 de la tarde. Fuente: Museo de los Niños

De manera paralela, el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) también se suma a las iniciativas orientadas a promover la educación democrática en la niñez y adolescencia. El Colper abrirá sus urnas desde las 8:30 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde, en sus instalaciones ubicadas en Sabana Este.

Además del ejercicio de votación simbólica, que será el momento mas esperado para los menores, los asistentes podrán disfrutar de actividades recreativas como pintacaritas, inflables y otras sorpresas, con el objetivo de crear un ambiente lúdico que facilite el aprendizaje y el interés por la democracia.

Menores de edad también tendrán otra oportunidad en las instalaciones del Colper en Sabana Este. Fuente: Colegio de Periodistas

Las personas interesadas en obtener más información sobre esta actividad y del proceso pueden comunicarse al WhatsApp 8426-5737 o escribir al correo electrónico comunicacion@colper.or.cr.

