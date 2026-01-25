Costa Rica

El turismo europeo en Costa Rica impulsa el gasto y la permanencia media por visitante

Los visitantes europeos destacan por su estancia prolongada y mayor desembolso en Costa Rica, segmentándose como un motor determinante para el crecimiento de los ingresos turísticos según el Instituto Costarricense de Turismo

Guardar
El turismo es un sector
El turismo es un sector crucial para la economía de Costa Rica. Foto: Tripadvisor

El turismo en Costa Rica apunta a un nuevo horizonte con la mira puesta en el viajero europeo. Las autoridades han detectado que quienes llegan desde Europa no solo permanecen más tiempo en el país, sino que también gastan más durante su estadía.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) confía en que esta tendencia puede consolidarse, especialmente después del repunte observado en diciembre de 2025.

El ministro de Turismo, William Rodríguez, aseguró a la agencia EFE que el año pasado la inversión en promoción turística en Europa fue más del doble que la prevista para 2024.

Esta apuesta responde al interés en captar un perfil de turista que, según explicó, “aprecia mucho más nuestro producto turístico”, con especial atención a la naturaleza y las experiencias inmersivas.

Las cifras demuestran el atractivo de este mercado: los visitantes europeos permanecen un promedio de 17 días en Costa Rica, superando ampliamente la estadía de viajeros de otras regiones. Además, tienden a recorrer varias zonas del país y su gasto total resulta considerablemente superior al de otros mercados.

Récord en visitantes

Durante 2025, el país alcanzó un récord de casi 2.7 millones de visitantes, un 1 % más que el año anterior. La composición de estos turistas revela que el 60 % provino de Estados Unidos, el 24 % de Europa y el 13 % de Canadá.

Un grupo de personas participa
Un grupo de personas participa en una actividad de rafting, en el río Pacuare, en la provincia de Limón (Costa Rica),en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

Dentro del continente europeo, los mercados más activos son Alemania, Francia, Reino Unido, España, Países Bajos y Suiza, todos ellos conectados por vuelos directos hacia San José, la capital.

La conectividad aérea se ha fortalecido en los últimos meses. Air France opera entre nueve y diez frecuencias semanales, mientras que KLM estableció un vuelo permanente, dejando atrás la modalidad estacional. Desde España, la ruta diaria de Iberia y las dos frecuencias semanales de Iberojet permiten un flujo regular de turistas.

La estrategia del ICT dejó atrás campañas genéricas y ahora se enfoca en propuestas adaptadas a cada país europeo. Para el mercado español, las campañas más recientes han destacado actividades como el surf y la observación de perezosos, mamíferos emblemáticos de la región central americana.

La previsión oficial para 2026 es ambiciosa: 3,636,969 turistas, lo que supondría un aumento del 5% frente al año anterior. El Plan Nacional de Turismo 2022-2027 identifica al visitante europeo como pieza clave para lograr ese objetivo. El buen desempeño registrado en diciembre, con un crecimiento del 7.4 % en este segmento, anima a las autoridades a mantener la apuesta en esta dirección.

Fotografía de una catarata en
Fotografía de una catarata en el Parque Nacional Volcán Tenorio en Guanacaste (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

En 2025, el país recibió 2,689,278 turistas por vía aérea, de los cuales unos 1.6 millones llegaron desde Estados Unidos, 260,000 desde Canadá y más de 94,000 desde México. Aunque el flujo europeo acumuló una caída del 2.1 % durante el año, la tendencia positiva al final del período refuerza la esperanza de un repunte sostenido.

El ICT considera determinante el impulso logrado en el último trimestre de 2025. El organismo sostiene que este crecimiento podría ser la base para incrementar la diversidad y el volumen de visitantes en 2026. Las estrategias de promoción personalizadas y la mejora en la conectividad aérea se perfilan como los pilares fundamentales para alcanzar la meta turística nacional.

Temas Relacionados

TurismoCosta RicaInstituto Costarricense de TurismoWilliam RodríguezAir FranceEuropaSan JoséEstados UnidosConectividad aéreaNaturaleza

Últimas Noticias

La policía desmantela red de cámaras ocultas del Barrio 18 en Ciudad de Guatemala

El hallazgo de equipos de videovigilancia instalados en domicilios permitió identificar mecanismos utilizados por el grupo para vigilar a autoridades y adversarios, dificultando la labor oficial y fortaleciendo su dominio territorial en la capital

La policía desmantela red de

30 personas resultaron quemadas con pólvora durante actividad religiosa en El Salvador

Comandos de Salvamento y Cruz Verde socorrieron a múltiples lesionados durante la tradicional quema de pólvora de Jesús Cautivo celebrada en el departamento de La Paz, en la zona central del territorio

30 personas resultaron quemadas con

Un migrante guatemalteco denuncia falta de información tras ser trasladado a Nuevo México

Un migrante guatemalteco, solicitante de asilo en Estados Unidos, denunció que fue trasladado por autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde Minnesota hasta un centro de detención en Nuevo México, en contra de una orden judicial que le permitía enfrentar su caso en el estado donde reside

Un migrante guatemalteco denuncia falta

La agenda bilateral entre Luis Abinader y José Antonio Kast refuerza estrategias en economía, infraestructura y educación

La visita de la delegación chilena a República Dominicana durante el fin de semana incluyó recorridos técnicos y reuniones con funcionarios dominicanos, lo que evidenció la voluntad de ambos gobiernos de intercambiar buenas prácticas sectoriales

La agenda bilateral entre Luis

Nuevo plan del Ministerio de Salud pondrá a disposición suero antiofídico en comunidades indígenas en Costa Rica

“Plan de Investigaciones Públicas en Territorios Indígenas” busca mejorar la calidad de la atención médica que brindan instituciones de salud en zonas de difícil acceso

Nuevo plan del Ministerio de

TECNO

Robots que hacen tareas del

Robots que hacen tareas del hogar: el plan de Tesla para llevar Optimus al mercado en 2027

Cuatro estafas comunes en WhatsApp: desde un romance ideal hasta una oferta de trabajo que no existe

Por qué no deberías abrazar a tu perro según la IA, puede ser peligroso

Fortnite sorprende con skins de The Office: así puedes jugar como Michael Scott y Dwight Schrute

Apagar el celular una vez al día o a la semana: qué es mejor para evitar ciberataques

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Eagles alcanzan cuádruple diamante con

Eagles alcanzan cuádruple diamante con un disco histórico que redefine los récords de ventas en Estados Unidos

Las parejas de Brooklyn Beckham antes de casarse con Nicola Peltz

Dave Mustaine, del quiebre con Metallica al ADN de Megadeth: “Quería ser más pesado y rápido que ellos”

El k-drama “Bon Appétit, majestad” ingresó al ranking de las series más vistas en Netflix

Eric Dane generó preocupación por su estado de salud tras ausentarse de un evento en su honor

MUNDO

El régimen iraní amenazó con

El régimen iraní amenazó con imponer castigos “sin clemencia” a los manifestantes

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”

Los baños termales de los monos japoneses revelan una inesperada conexión entre comportamiento y salud microbiana

El gobierno de Irak anunció que procesará y juzgará a los terroristas del Estado Islámico trasladados desde Siria

Steve Witkoff afirmó que EEUU e Israel están alineados sobre los próximos pasos para la segunda fase del plan para Gaza