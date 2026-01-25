El turismo europeo en Costa Rica impulsa el gasto y la permanencia media por visitante

El turismo es un sector crucial para la economía de Costa Rica. Foto: Tripadvisor

El turismo en Costa Rica apunta a un nuevo horizonte con la mira puesta en el viajero europeo. Las autoridades han detectado que quienes llegan desde Europa no solo permanecen más tiempo en el país, sino que también gastan más durante su estadía.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) confía en que esta tendencia puede consolidarse, especialmente después del repunte observado en diciembre de 2025.

El ministro de Turismo, William Rodríguez, aseguró a la agencia EFE que el año pasado la inversión en promoción turística en Europa fue más del doble que la prevista para 2024.

Esta apuesta responde al interés en captar un perfil de turista que, según explicó, “aprecia mucho más nuestro producto turístico”, con especial atención a la naturaleza y las experiencias inmersivas.

Las cifras demuestran el atractivo de este mercado: los visitantes europeos permanecen un promedio de 17 días en Costa Rica, superando ampliamente la estadía de viajeros de otras regiones. Además, tienden a recorrer varias zonas del país y su gasto total resulta considerablemente superior al de otros mercados.

Récord en visitantes

Durante 2025, el país alcanzó un récord de casi 2.7 millones de visitantes, un 1 % más que el año anterior. La composición de estos turistas revela que el 60 % provino de Estados Unidos, el 24 % de Europa y el 13 % de Canadá.

Un grupo de personas participa en una actividad de rafting, en el río Pacuare, en la provincia de Limón (Costa Rica),en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

Dentro del continente europeo, los mercados más activos son Alemania, Francia, Reino Unido, España, Países Bajos y Suiza, todos ellos conectados por vuelos directos hacia San José, la capital.

La conectividad aérea se ha fortalecido en los últimos meses. Air France opera entre nueve y diez frecuencias semanales, mientras que KLM estableció un vuelo permanente, dejando atrás la modalidad estacional. Desde España, la ruta diaria de Iberia y las dos frecuencias semanales de Iberojet permiten un flujo regular de turistas.

La estrategia del ICT dejó atrás campañas genéricas y ahora se enfoca en propuestas adaptadas a cada país europeo. Para el mercado español, las campañas más recientes han destacado actividades como el surf y la observación de perezosos, mamíferos emblemáticos de la región central americana.

La previsión oficial para 2026 es ambiciosa: 3,636,969 turistas, lo que supondría un aumento del 5% frente al año anterior. El Plan Nacional de Turismo 2022-2027 identifica al visitante europeo como pieza clave para lograr ese objetivo. El buen desempeño registrado en diciembre, con un crecimiento del 7.4 % en este segmento, anima a las autoridades a mantener la apuesta en esta dirección.

Fotografía de una catarata en el Parque Nacional Volcán Tenorio en Guanacaste (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

En 2025, el país recibió 2,689,278 turistas por vía aérea, de los cuales unos 1.6 millones llegaron desde Estados Unidos, 260,000 desde Canadá y más de 94,000 desde México. Aunque el flujo europeo acumuló una caída del 2.1 % durante el año, la tendencia positiva al final del período refuerza la esperanza de un repunte sostenido.

El ICT considera determinante el impulso logrado en el último trimestre de 2025. El organismo sostiene que este crecimiento podría ser la base para incrementar la diversidad y el volumen de visitantes en 2026. Las estrategias de promoción personalizadas y la mejora en la conectividad aérea se perfilan como los pilares fundamentales para alcanzar la meta turística nacional.