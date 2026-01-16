Demanda de autobuses aumenta un 50% debido a flujo turístico en temporada alta

Autobuseros recomiendan planificar viajes para evitar contratiempos. Ticabus

El incremento sostenido en la demanda de transporte terrestre marca oficialmente el inicio de la temporada alta de viajes en la región, la empresa autobusera Tica Bus reporta un aumento de hasta un 50% en la cantidad de pasajeros movilizados.

Esta cifra representa más de 20,000 personas mensuales en promedio, un volumen significativo que refleja tanto el dinamismo del turismo como la preferencia de muchos viajeros por opciones de traslado terrestre, especialmente en rutas regionales y centroamericanas.

Este repunte en la movilidad ocurre en un contexto donde el turismo en Costa Rica continúa mostrando señales de crecimiento, impulsado por un mayor flujo de visitantes que ingresan al país tanto por vía aérea como por pasos fronterizos terrestres desde naciones vecinas.

La recuperación y consolidación del sector turístico ha tenido un efecto directo en los servicios de transporte, que se preparan para atender una mayor demanda durante los meses de mayor afluencia de viajeros.

Incremento de personas interesadas en utilizar el autobús durante la temporada alta. Ticabus

De acuerdo con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para el año 2025 se dio un incremento cercano al 1.7% en la llegada de turistas por vía aérea.

Esta cifra se suma al récord histórico alcanzado en 2024, cuando el país recibió más de 2.6 millones de visitantes, lo que representó un crecimiento del 7.7% en comparación con el año 2023. Estos resultados confirman la importancia del turismo como uno de los principales motores económicos del país.

Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen de los turistas que visitan Costa Rica, seguido por Canadá y México. Paralelamente, se ha intensificado el tránsito de visitantes que ingresan por tierra desde países de la región, lo que pone de manifiesto la relevancia de la conectividad regional y el papel estratégico del transporte terrestre en la cadena turística. Este fenómeno ha fortalecido la operación de empresas que ofrecen rutas internacionales y nacionales de autobús.

Ante el aumento en el flujo de pasajeros, Tica Bus, empresa que forma parte del grupo MOBILITY ADO, hizo un llamado a los usuarios para optimizar la planificación de sus viajes y contribuir a mejorar la experiencia de traslado durante la temporada alta.

La compañía destacó que una adecuada organización permite reducir retrasos, evitar contratiempos y garantizar un servicio más ordenado y eficiente para todos los pasajeros.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la empresa se encuentra la compra anticipada de boletos, con el fin de asegurar espacio en las rutas más demandadas.

Asimismo, se sugiere llegar al terminal al menos 30 minutos antes de la hora programada de salida, identificar correctamente el equipaje y mantener los documentos personales a mano durante el proceso de abordaje. Estas medidas facilitan los controles y agilizan la salida de las unidades.

También se enfatiza la importancia de seguir las instrucciones del personal operativo y de seguridad, quienes están capacitados para garantizar un viaje seguro y ordenado. El cumplimiento de estas indicaciones resulta clave en periodos de alta ocupación, cuando el volumen de pasajeros requiere mayor coordinación y eficiencia en cada etapa del traslado.

Necesidad de flota se duplica durante temporada alta en Costa Rica. Ticabus

El gerente comercial y operativo de Tica Bus, Mario Pérez, subrayó la importancia de la anticipación y la planificación en esta época del año. “Durante la temporada alta vemos un crecimiento importante en la movilidad de personas, por lo que la planificación anticipada es clave para ofrecer una mejor experiencia de viaje. Desde MOBILITY ADO trabajamos para brindar un servicio seguro, eficiente y alineado con las necesidades de los pasajeros”, afirmó.

En este contexto, el transporte terrestre se consolida como una de las alternativas más accesibles, prácticas y ordenadas para movilizarse dentro de Costa Rica y hacia otros países de la región, especialmente durante los periodos de mayor desplazamiento turístico. Su aporte resulta fundamental para fortalecer la conectividad, apoyar al sector turístico y facilitar el desplazamiento de miles de personas.