Costa Rica

Demanda de autobuses aumenta un 50% debido a flujo turístico en temporada alta

Mayor interés en traslados terrestres ha impulsado el crecimiento en la oferta de viajes y ha llevado a operadores a recomendar una mejor planeación para evitar contratiempos

Guardar
Autobuseros recomiendan planificar viajes para
Autobuseros recomiendan planificar viajes para evitar contratiempos. Ticabus

El incremento sostenido en la demanda de transporte terrestre marca oficialmente el inicio de la temporada alta de viajes en la región, la empresa autobusera Tica Bus reporta un aumento de hasta un 50% en la cantidad de pasajeros movilizados.

Esta cifra representa más de 20,000 personas mensuales en promedio, un volumen significativo que refleja tanto el dinamismo del turismo como la preferencia de muchos viajeros por opciones de traslado terrestre, especialmente en rutas regionales y centroamericanas.

Este repunte en la movilidad ocurre en un contexto donde el turismo en Costa Rica continúa mostrando señales de crecimiento, impulsado por un mayor flujo de visitantes que ingresan al país tanto por vía aérea como por pasos fronterizos terrestres desde naciones vecinas.

La recuperación y consolidación del sector turístico ha tenido un efecto directo en los servicios de transporte, que se preparan para atender una mayor demanda durante los meses de mayor afluencia de viajeros.

Incremento de personas interesadas en
Incremento de personas interesadas en utilizar el autobús durante la temporada alta. Ticabus

De acuerdo con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para el año 2025 se dio un incremento cercano al 1.7% en la llegada de turistas por vía aérea.

Esta cifra se suma al récord histórico alcanzado en 2024, cuando el país recibió más de 2.6 millones de visitantes, lo que representó un crecimiento del 7.7% en comparación con el año 2023. Estos resultados confirman la importancia del turismo como uno de los principales motores económicos del país.

Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen de los turistas que visitan Costa Rica, seguido por Canadá y México. Paralelamente, se ha intensificado el tránsito de visitantes que ingresan por tierra desde países de la región, lo que pone de manifiesto la relevancia de la conectividad regional y el papel estratégico del transporte terrestre en la cadena turística. Este fenómeno ha fortalecido la operación de empresas que ofrecen rutas internacionales y nacionales de autobús.

Ante el aumento en el flujo de pasajeros, Tica Bus, empresa que forma parte del grupo MOBILITY ADO, hizo un llamado a los usuarios para optimizar la planificación de sus viajes y contribuir a mejorar la experiencia de traslado durante la temporada alta.

La compañía destacó que una adecuada organización permite reducir retrasos, evitar contratiempos y garantizar un servicio más ordenado y eficiente para todos los pasajeros.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la empresa se encuentra la compra anticipada de boletos, con el fin de asegurar espacio en las rutas más demandadas.

Asimismo, se sugiere llegar al terminal al menos 30 minutos antes de la hora programada de salida, identificar correctamente el equipaje y mantener los documentos personales a mano durante el proceso de abordaje. Estas medidas facilitan los controles y agilizan la salida de las unidades.

También se enfatiza la importancia de seguir las instrucciones del personal operativo y de seguridad, quienes están capacitados para garantizar un viaje seguro y ordenado. El cumplimiento de estas indicaciones resulta clave en periodos de alta ocupación, cuando el volumen de pasajeros requiere mayor coordinación y eficiencia en cada etapa del traslado.

Necesidad de flota se duplica
Necesidad de flota se duplica durante temporada alta en Costa Rica. Ticabus

El gerente comercial y operativo de Tica Bus, Mario Pérez, subrayó la importancia de la anticipación y la planificación en esta época del año. “Durante la temporada alta vemos un crecimiento importante en la movilidad de personas, por lo que la planificación anticipada es clave para ofrecer una mejor experiencia de viaje. Desde MOBILITY ADO trabajamos para brindar un servicio seguro, eficiente y alineado con las necesidades de los pasajeros”, afirmó.

En este contexto, el transporte terrestre se consolida como una de las alternativas más accesibles, prácticas y ordenadas para movilizarse dentro de Costa Rica y hacia otros países de la región, especialmente durante los periodos de mayor desplazamiento turístico. Su aporte resulta fundamental para fortalecer la conectividad, apoyar al sector turístico y facilitar el desplazamiento de miles de personas.

Temas Relacionados

autobusesturismotemporada alta

Últimas Noticias

Apertura de nuevo servicio de urgencias reduce tiempos de espera de atención médica en Cartago

Hospital Max Peralta registró una reducción de 193 a 101 minutos entre clasificación y primera atención médica, un avance relevante para la seguridad y calidad del servicio en la provincia

Apertura de nuevo servicio de

Laura Fernández habría negociado puestos en instituciones públicas con agrupaciones evangélicas

Un compromiso firmado por la candidata presidencial menciona la posibilidad de que miembros de comunidades cristianas puedan sugerir nombres para puestos en el Estado, lo que generó reacciones de diversas organizaciones religiosas y actores políticos

Laura Fernández habría negociado puestos

Tres ecuatorianos condenados a 15 años de prisión por tráfico de cocaína en El Salvador

La justicia salvadoreña impuso sentencias altas a tres ecuatorianos vinculados con un millonario cargamento de cocaína, en el marco de un año marcado por resultados inéditos en la lucha antidrogas

Tres ecuatorianos condenados a 15

Giulia Zanoni cautiva Cojutepeque: el furor por su llegada en convertible, la coronación local y el vínculo con la cultura salvadoreña

La emoción se desbordó en las calles durante la fiesta patronal. Una joven reina y la tradición renovada generaron escenas de alegría que sorprendieron hasta a los propios habitantes

Giulia Zanoni cautiva Cojutepeque: el

El Gobierno de Guatemala presentará informe abierto para la ciudadanía

La administración central ha convocado a los guatemaltecos a un evento sin precedentes donde se podrá consultar información sobre el funcionamiento de los programas estatales y acceder a servicios gratuitos de salud y orientación laboral

El Gobierno de Guatemala presentará

TECNO

OpenAI comenzará a introducir anuncios

OpenAI comenzará a introducir anuncios en ChatGPT para aumentar sus ingresos

YouTube aumenta la monetización para videos sobre temas controvertidos: aborto, abuso, suicidio y más

El psicólogo Jonathan Haidt alerta sobre el impacto de las redes sociales en menores

OpenAI apuesta por anuncios en ChatGPT para sostener su expansión

El Pentágono apuesta por una fuerza de inteligencia artificial total

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Ben Affleck espera que sus

Ben Affleck espera que sus hijos “no desperdicien su vida” en la actuación

Drew Barrymore reflexiona sobre las críticas a su físico cuando tenía 10 años: “Decían que era demasiado gorda”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno

Tom Hardy y las máscaras: El secreto detrás de sus actuaciones más inolvidables según Christopher Nolan

Daniel Stern, estrella de “Mi pobre angelito”, pierde un trabajo en TV tras ser acusado formalmente de solicitar prostitución

MUNDO

La Casa Blanca reveló quiénes

La Casa Blanca reveló quiénes integrarán el Consejo de la Paz que tendrá a cargo la administración de Gaza

Miles de iraníes exiliados se movilizaron por Europa para repudiar la represión del régimen: “Ya no sé cómo seguir adelante”

Estados Unidos endureció las sanciones contra redes de financiación de los hutíes respaldadas por Irán

El comité palestino apoyado por Trump para administrar Gaza tuvo su primera reunión en El Cairo

La NBA impulsa la creación de una liga europea