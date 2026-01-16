Costa Rica

Banco Centroamericano de Integración Económica alcanza cifra récord con emisión de bono social global

Entidad logró colocar un instrumento financiero por dos mil millones de dólares, superando cuatro veces la demanda prevista, en una operación que involucró a más de ciento treinta inversionistas

Fotografía de archivo de la
Fotografía de archivo de la fachada del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). EFE/ Gustavo Amador

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) marca un nuevo hito histórico en su labor en la región. Recientemente logró consolidar su liderazgo como emisor internacional tras lograr la colocación de un Bono Global Benchmark Social por USD 2.000 millones a tres años, con un cupón fijo de 3.75 %, en el marco de su plan de fondeo vinculado a crecimiento orgánico y sostenido por mejoras recientes en tres agencias de calificación de riesgo.

La operación, de acuerdo con el comunicado oficial del BCIE, no solo marca la mayor emisión en la historia de la entidad, sino que también constituye el mayor bono social o sostenible emitido por un Banco Multilateral de Desarrollo (BMD) de América Latina, lo que refuerza su posición de referencia mundial en deuda ASG (ambiental, social y de gobernanza).

Desde el cierre de la operación, el BCIE confirmó que la demanda de los inversionistas internacionales alcanzó cifras inéditas, con un libro de órdenes que superó los USD 9,300 millones, es decir, 4.7 veces el monto final colocado, cifra también inédita para el organismo. Se recibieron órdenes de más de 130 inversionistas distribuidos en los cinco continentes, donde un grupo de treinta y cinco cuentas participó por primera vez. En el grupo destacan bancos centrales, instituciones oficiales, multilaterales y gestores de activos de categoría Tier 1, todos con un enfoque en emisores de alta calidad crediticia.

Uno de los factores decisivos para esta acogida fue la mejora en el perfil crediticio del Banco Centroamericano de Integración Económica. En menos de un año, la institución logró cinco acciones positivas de calificación. S&P y JCR elevaron la nota desde “AA” a “AA+”, mientras Moody’s mantuvo una “Aa3” pero con perspectiva positiva, tras seis años sin movimientos al alza en estas agencias.

BCIE consiguió mejores evaluaciones por
BCIE consiguió mejores evaluaciones por entes internacionales en el último año. 17/10/2023 Sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en Tegucigalpa (Honduras) ECONOMIA BCIE

Las condiciones financieras de la operación reflejaron estos avances: la emisión fue estructurada bajo el formato 144A/Reg S, permitiendo compressión de margen desde niveles iniciales de MS+57 pbs a MS+49 pbs al cierre, incluso mejores que los observados en el mercado secundario, según el comunicado divulgado por el BCIE.

Los recursos captados serán destinados, conforme al Marco de Bonos Sostenibles del Banco Centroamericano de Integración Económica, a iniciativas de impacto social y medioambiental en sectores como educación, salud, desarrollo social y conectividad, en concordancia con la Estrategia Institucional 2025–2029, y con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible en los países miembros.

Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE, declaró: “Nos enorgullece el exitoso e histórico retorno del BCIE al mercado global benchmark, el cual, confirma una vez más la reciente optimización de nuestro perfil crediticio que resulta de la efectividad de la renovada Estrategia Financiera que venimos implementando y que potencia nuestra posición como un emisor referente a nivel global.”

La costarricense Gisela Sánchez asumió
La costarricense Gisela Sánchez asumió la presidencia del BCIE en el 2023. EFE/ Gustavo Amador

De acuerdo con la información oficial del Banco Centroamericano de Integración Económica, la gestión estratégica y la excelencia operativa han sido determinantes para consolidar la confianza de los mercados internacionales en la institución como motor financiero de la transformación regional.

“Las condiciones alcanzadas reflejan los esfuerzos del Banco por optimizar su costo de fondeo y trasladar estas eficiencias a los países miembros mediante menores tasas de interés, que nos permiten continuar apoyando de manera contundente el desarrollo sostenible”, manifestó Sánchez.

Costa Rica ha sido el principal receptor histórico de financiamiento del BCIE en la región, con más de US$12 200 millones aprobados, montos invertidos en el desarrollo de programas de saneamiento de aguas residuales, reparación y mejoramiento de carreteras, ampliación y construcción de nuevos hospitales, atención a zonas afectadas por tormentas tropicales y cooperaciones técnicas para infraestructura de proyectos sociales y educativos en varias regiones a lo largo y ancho del país.

