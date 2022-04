Por qué los animales salvajes son la última frontera contra el COVID-19

Así surge de un relevamiento de la Unidad de Datos de Infobae que cruzó bases oficiales y de ex veteranos de nuestro país. Los conscriptos fueron el 45% de los fallecidos en el conflicto bélico

Yo fui testigo, diario de un corresponsal de guerra en Malvinas: la vida bajo fuego y el constante peligro de muerte

A 40 años de haber pisado tengo muy vívidos todos los detalles. Me habitué a vivir en peligro, a dormir vestido por las explosiones que sacudían Puerto Argentino, a sentirme hermanado con los soldados en el combate, a la adrenalina de la guerra. Estuve ahí, no me la contaron. Conozco la verdad completa, lo bueno, lo malo y lo feo. Y aquí la cuento