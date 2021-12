Kreplak: “El pase sanitario se va a pedir en restaurantes, bares, gimnasios, teatros y para realizar trámites como la VTV”

El pase sanitario bonaerense va a exigirse en bancos y para hacer trámites en dependencias públicas (Foto NA: MARIANO SANDA)

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dio detalles sobre la exigencia de certificado de doble vacunación que va a entrar en vigencia la semana próxima: “En la Provincia de Buenos Aires el pase sanitario será obligatorio a partir del 21 de diciembre, y es un poco más amplio de lo que se está planteando a nivel nacional . No será solo para lugares masivos sino que incluye lugares no masivos, como restaurantes, bares, teatros, gimnasios, para hacer trámites en oficinas públicas”.

El pase sanitario también va a solicitarse para hacer un trámite en un banco o renovar la VTV, explicó Kreplak y agregó: “también va a pedirse en un teatro en Mar del Plata”. Aclaró que el aforo teatral se amplió al 100% pero que todos los espectadores deberán acreditar las dos dosis de la vacuna. Para eso, anticipó que durante la temporada se instalarán vacunatorios itinerantes en la costa atlántica y en otros puntos turísticos.

“La intención del pase sanitario es básicamente, no solo en Argentina, sino en el mundo, es e stimular fuertemente a algunos grupos que todavía no terminan de decidirse sobre la vacunación , hay incluso un porcentaje importante que se ha vacunado con la primera dosis y no con la segunda, son personas que no tienen una opinión en contra de las vacunas, simplemente no han terminado su trámite”, detalló el funcionario del gobierno de Axel Kicillof en declaraciones a Radio 10.

El ministro bonaerense explicó que para facilitar este proceso, en la provincia de Buenos Aires las vacunas son libres a partir de los 3 años, cualquier persona que quiera recibir la primera o segunda dosis, debe acercarse a un vacunatorio, y en su opinión el pase sanitario estricto que implementarán servirá para “estimular” la vacunación.

La estrategia es llegar a marzo con la gran mayoría de la población inoculada, porque, según Kreplak, “en marzo, o antes, podríamos estar viviendo la situación sanitaria que hoy tienen el hemisferio norte, con un brote de muchos casos. Por eso tenemos que llegar con todos vacunados para que los casos sean leves”.

Consultado por la nueva variante de preocupación surgida en Sudáfrica, el funcionario bonaerense señaló: “ Todavía no tenemos ningún caso confirmado de Ómicron, sí hay casos sospechosos por contactos estrechos de personas que fueron positivas”.

El pase sanitario a nivel nacional

La forma de acreditación del pase sanitario nacional será a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19"

El Gobierno Nacional anunció que implementará un pase sanitario para eventos masivos a partir del 1° de enero. La medida se confirmó mediante la Decisión Administrativa 1198/2021 que firmó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y que se publicó este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial.

De acuerdo a la disposición, la acreditación del esquema completo de vacunación COVID-19 será requerida desde el sábado 1° de enero de 2022, a todas las personas mayores de 13 años de edad, para poder realizar actividades consideradas de riesgo epidemiológico, entre ellas, asistir a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados, salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados , de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

Un dato importante: el esquema de vacunación deberá haber sido completado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento.

La forma de acreditación será a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19″, que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS. La versión de la aplicación “Cuidar” que se debe tener instalada es la 3.6, la cual ya se encuentra disponible para descarga en una versión de prueba y estará completamente operativa desde el 1° de enero de 2022. El proceso correcto para actualizar la app Cuidar, si ya se contaba con la plataforma descargada en el teléfono con anterioridad, es desinstalar la aplicación y volver a instalarla.

