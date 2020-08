“ Hay ocho provincias que han notificado más de cien casos y provincias que han notificado más de 200 casos : Córdoba 337, Jujuy 321, Mendoza 290, Santa Fe 406 y Tucumán 293 -anunció en el parte matutino la doctora Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud-. Seguimos viendo la evolución semanal: el promedio de casos en los últimos siete días de 9.205. Seguimos trabajando fuertemente en el concepto del aumento de los casos en forma sostenida en las jurisdicciones afectadas. Quienes no tienen transmisión comunitaria sostenida, tienen brotes en conglomerado. No hay provincias que no hayan notificado casos en los últimos 14 catorce días y ya son 18 las provincias con departamentos que tienen transmisión comunitaria sostenida”.